https://ria.ru/20201206/pirotekhnika-1587875661.html

ЧП на заводах и складах с пиротехникой в России в 2008 — 2020 годах

ЧП на заводах и складах с пиротехникой в России в 2008 — 2020 годах

6 декабря на рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Огнем охвачены четыре тысячи квадратных метров. Общая площадь двухэтажного павильона, по РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T10:29

2020-12-06T10:29

2020-12-06T10:43

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

справки

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20206 декабря на рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Огнем охвачены четыре тысячи квадратных метров. Общая площадь двухэтажного павильона, по данным МЧС, составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен четвертый номер сложности.6 октября в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание в двух складских помещениях с пиротехникой и макулатурой. Площадь пожара составила 220 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано спустя около 30 минут.201825 декабря вечером в ЗАТО город Заречный Пензенской области на складе магазина пиротехники начался пожар. В момент возгорания в подвальном помещении находились двое молодых людей и девушка. Один из них устанавливал электровоспламенители на пиротехнические изделия, когда те начали разрываться. Из-за сильного задымления его товарищам пришлось покинуть помещение. В результате пожара погиб 21-летний мужчина.21 декабря возник пожар в одноэтажном металлическом ангаре в Санкт-Петербурге, где находился мебельный склад и хранилась пиротехническая продукция. Его площадь составляла 300 квадратных метров. Пострадавших нет. До ближайших домов было более километра, эвакуация жильцов не проводилась.19 октября в Гатчинском районе Ленинградской области произошел взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. В результате происшествия пять человек погибли, пострадали десять взрослых и один ребенок. При взрыве одноэтажное производственное здание обрушилось, а смежное четырехэтажное административное здание было повреждено на общей площади 1,75 тысячи квадратных метров. Взрывом также повреждена электроподстанция, питающая насосную станцию, которая обеспечивала водой населенный пункт Малые Колпаны. Частичные повреждения кровель и остекления получили 15 частных жилых и один многоквартирный жилой дом.201722 ноября произошел пожар на территории Казанского порохового завода, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела крыша одного из отдельно стоящих зданий. Пожар был ликвидирован. Его последствия не отразились на производственном процессе предприятия, поскольку возгорание произошло в нерабочем помещении.20169 ноября на складе компании "Домино" в Благовещенске Амурской области произошел пожар с детонацией пиротехники. Во время тушения пожара перевернулась спецтехника, пострадали трое сотрудников МЧС, всего в тушении были задействованы 134 человека и 38 единиц техники.30 апреля в Ижевске загорелся склад с пиротехникой. Пожар в помещении склада пиротехники был локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших не было.16 марта случился пожар на складе фейерверков в Уфе. Огонь распространился на площади семь тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлеклись 20 единиц техники и 68 человек. Пострадавших не было.201523 апреля взорвался несанкционированный склад пиротехники, организованный в Орле местным бизнесменом у себя в гараже. В результате происшествия погибли два человека, 23 получили травмы, из них 12 человек были госпитализированы. Среди пострадавших были четверо детей.20132 июня в Новокузнецке произошел пожар на складе с пиротехникой. В результате пожара были повреждены бетонные конструкции склада. Два человека погибли, еще двое были госпитализированы.29 апреля в Екатеринбурге при проведении такелажных работ на одном из складов отдельной мотострелковой бригады произошло несанкционированное срабатывание вышибного заряда фейерверочного изделия, что вызвало задымление хранилища. В результате ЧП пострадал один сотрудник склада.201219 декабря произошел пожар в магазине-складе пиротехники в Саратове. Возгорание произошло днем на первом этаже двухэтажного здания. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Четыре человека погибли, трое пострадали.23 апреля в Чите произошли взрывы, и возник пожар на складах с пиротехникой. Из-за угрозы дальнейших взрывов были эвакуированы жители близлежащих домов. В результате ЧП один человек пострадал.2010В ночь на 7 августа 2010 года загорелись склады пиротехники в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.23 июня в Сергиевом Посаде Московской области на заводе, где производится пиротехника, при проведении опытных испытаний пиротехнических смесей произошло возгорание. Пострадали два человека.200923 сентября в Воронеже на складе пиротехники прогремел взрыв. Было полностью разрушено одноэтажное здание склада, площадь которого составляла 1,5 тысячи квадратных метров, от него осталась только воронка. Взрывной волной были выбиты стекла в трех жилых домах, расположенных недалеко от места ЧП. Был разрушен забор между складом и расположенной рядом воинской частью, взрывом разбросало железобетонные конструкции в радиусе 200 метров. Повреждения, в том числе серьезные, получили около десяти машин во дворах жилых домов и на территории воинской части. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара один человек погиб, более 50 пострадали.26 февраля на Дмитровском шоссе в Подмосковье загорелась пристройка к магазину - металлический ангар, где складировалась пиротехника. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Никто не пострадал.200817 мая в Великом Новгороде сгорел склад пиротехники. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, некоторые из стен здания обрушились. Один человек погиб, еще один пострадал.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), справки