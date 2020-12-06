https://ria.ru/20201206/pozhar-1587867395.html

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке

На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель областного главка МЧС. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T07:49

2020-12-06T07:49

2020-12-06T16:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростов-на-дону

происшествия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель областного главка МЧС.О пожаре на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое Кольцо стало известно около 06:30 утра. По последним данным, огнем охвачены уже четыре тысячи квадратных метров. При этом общая площадь двухэтажного павильона, по сведениям МЧС, составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили четвертый номер сложности. Объявлен сбор личного состава Новочеркасского, Аксайского и Ростовского пожарно-спасательных гарнизонов и специализированной пожарно-спасательной части. Тушение огня разбили на четыре боевых участка, позже их число возросло до пяти.На видео с места происшествия видно, что от огня начали взрываться петарды и фейерверки.Прокуратура Ростовской области начала проверку соблюдения требований противопожарной безопасности.К 10:55 удалось локализовать возгорание на трех участках, к 13:24 — на всех четырех тысячах квадратных метров. В МЧС отмечают, что тушение осложняют плотная застройка, низкая температура воздуха и сильный ветер. На месте работают 446 человек и 134 единицы техники.

https://ria.ru/20201206/pirotekhnika-1587875661.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой Площадь пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону достигла уже 3 тыс кв. м 2020-12-06T07:49 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, происшествия