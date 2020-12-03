https://ria.ru/20201203/avstraliya-1587384511.html

Австралия надорвалась, неся бремя белого человека

Австралия надорвалась, неся бремя белого человека

Тяжелейший кризис в китайско-австралийских отношениях набирает обороты день ото дня, вовлекая в себя и другие страны. Британские власти выступили в поддержку... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:00

2020-12-03T08:00

2020-12-03T08:00

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Тяжелейший кризис в китайско-австралийских отношениях набирает обороты день ото дня, вовлекая в себя и другие страны. Британские власти выступили в поддержку члена Содружества, пообещав "защитить наши главные интересы и ценности", а США в лице своего посла в Канберре обвинил Пекин в распространении "дезинформации посредством сфабрикованных изображений и лицемерных заявлений".Столь бурную реакцию Запада вызвал "отвратительный" — в формулировке премьер-министра Австралии Скотта Моррисона — твит официального представителя МИД КНР с коллажем, на котором изображен австралийский военнослужащий, приставивший нож к шее ребенка. В формулировках китайская дипломатия также не церемонилась, заявив, что "шокирована убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана", и потребовав привлечь виновных к ответственности.Для понимания сути и остроты развивающегося конфликта имеет смысл обратиться к событиям, с которых все началось.Отношения двух стран сильно охладели еще пару лет назад.Австралия, являясь и. о. Запада в азиатском регионе, всегда осознавала масштабы возложенной на нее ответственности и с гордостью несла свою миссию. Так что, когда Дональд Трамп сделал Китай главной мишенью своей внешней политики, Канберра оказалась на переднем плане начавшейся экономической и политической войны — и с энтузиазмом бросилась в бой.В 2018 году австралийские власти перекрыли доступ компании Huawei к развертыванию сетей 5G в стране, сославшись на соображения национальной безопасности. В последующем они также не упустили ни единого повода для конфронтации.Австралия обвинила Китай в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и пообещала привлечь его к ответу за это. Она же приняла целый комплекс мер в поддержку протестов в Гонконге и "наказания" Китая за действия по наведению порядка в своем специальном административном районе. Крайне негативно сказались на отношениях двух государств и обвинения в адрес китайских властей в сокрытии информации о возникновении и распространении COVID-19.Весной нынешнего года терпение Пекина было окончательно исчерпано, и он начал предпринимать действия по вразумлению потерявшего берега соседа. Направление было выбрано самое очевидное — экономика.Первоначально у австралийских экспортеров начались проблемы с отдельными партиями товаров и у конкретных производителей — то древесины, то хлопка, то говядины, то угля, то лобстеров. Затем пошли в ход и системные меры: в частности, были введены 80%-ые тарифы на ячмень. А несколько дней назад китайцами нанесен "сокрушительный удар" — в формулировке министра торговли Саймона Бирмингема — по виноделию: ввозные пошлины на австралийское вино взвинчены до небес и теперь составляют от 107,1 до 212,1 процента. Это притом что туда в этом году ушло 39 процентов австралийского винного экспорта.Теперь австралийские власти скандалят, жалуются в ВТО и обвиняют Пекин в политически мотивированных "несправедливых, необоснованных и неоправданных" решениях.Для полного комплекта именно в этот момент и случилась история с военными преступлениями австралийцев в Афганистане — и реакцией Пекина на нее.Суть в том, что в Австралии вторую неделю бушует грандиозный скандал. Там обнародован доклад, согласно которому в период с 2005 под 2016 год бойцы национального элитного спецподразделения SASR в рамках некоего ритуала крещения кровью жестоко убили несколько десятков мирных афганцев, включая женщин и несовершеннолетних. То есть речь идет о военных преступлениях не как об отдельных инцидентах, а как о культивируемой системе.К слову, возникает закономерный вопрос: насколько высокие армейские (а может, и политические) круги были в курсе ее существования, а то и покрывали многие годы?Собственно, именно на данное разоблачение и отозвался китайский МИД, разместив в твиттере коллаж с австралийским солдатом с ножом у горла ребенка, чем вызвал истерику на частоте ультразвука как в Канберре, так и в других западных столицах.Ничего принципиально нового в подобной реакции Запада нет. Там традиционно болезненно воспринимают действия, в которых видится посягательство на его монопольный статус не только мирового политического лидера, но и морального эталона.Интереснее во всем происходящем скорее позиция самой Австралии. На протяжении не одного года она проводила подчеркнуто враждебную великому соседу политику, а теперь искренне недоумевает и возмущается творящейся несправедливостью, когда ей стали прилетать чувствительные удары в ответ. При этом Пекин вовсе не скрывает своих чувств и намерений. Пару недель назад в австралийскую прессу китайским посольством был слит документ, в котором перечислено четырнадцать пунктов, которые отравляют двухсторонние отношения. А неназванный чиновник прямо заявил журналистам, что "если вы сделаете Китай врагом, Китай станет вашим врагом".За данным шагом китайской стороны явно стоит попытка достучаться до здравого смысла австралийский властей.В подобных делах у нашей страны куда более обширный опыт, и она может уверенно рекомендовать китайским партнерам не питать напрасных надежд.Россия на протяжении уже многих лет наблюдает аналогичное австралийскому поведение со стороны некоторых своих — например, прибалтийских — соседей. Буквально на прошлой неделе Министерство сообщения Латвии обратилось к Москве с просьбой остановить падение транзитного грузопотока, который в нынешнем году рухнул — это самое подходящее слово в имеющихся обстоятельствах — сразу на 56 процентов.Однако нет ни малейшего сомнения, что, даже полностью доведя до ручки собственные экономики, наши прибалтийские соседи не сменят свою русофобствующую политику на более взвешенную и здравую.Вряд ли Китаю стоит ожидать смены идеологического курса и от австралийцев, потому что, бурно возмущаясь "а нас-то за что?!", они и впрямь искренне не понимают — за что.

https://ria.ru/20191030/1560386046.html

https://ria.ru/20201201/sasr-1587013802.html

https://ria.ru/20201130/avstraliya-1586919125.html

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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