В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии

"Я думаю, что это иллюстрирует широкое представление о том, что с учетом опыта, который нам дал COVID-19, появилось твердая уверенность в том, что нужно заняться проверкой произошедшего… Я думаю, что это победа для международного сообщества", - заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.