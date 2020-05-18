В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. По меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа, сообщает австралийский телеканал SBS News со ссылкой на главу МИД Австралии Марис Пейн.
"Я думаю, что это иллюстрирует широкое представление о том, что с учетом опыта, который нам дал COVID-19, появилось твердая уверенность в том, что нужно заняться проверкой произошедшего… Я думаю, что это победа для международного сообщества", - заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.
Как сообщает телеканал, ранее предложение о проведении "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей" оценки международной реакции на пандемию поддержали в общей сложности 62 страны, среди которых 27 стран-членов ЕС, а также Россия, Великобритания, Япония, Индонезия, Индия и Канада. Теперь, как сообщает телеканал, к ним присоединились еще 54 африканские страны.
В конце апреля министр внутренних дел Австралии Питер Даттон призвал власти Китая предоставить информацию о происхождении нового коронавируса, отметив, что долг Китая ответить на вопросы и предоставить информацию, чтобы люди четко понимали, что именно произошло. Глава МИД Австралии Марис Пейн также заявила о необходимости проведения глобального расследования причины начала пандемии. Инициативу Австралии поддержал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, заявив, что приоритетом в выяснении происхождения коронавируса должны стать научные изыскания, чтобы предотвратить такие кризисы в будущем.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.