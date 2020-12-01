https://ria.ru/20201201/sasr-1587013802.html

"Это был кошмар": афганцы рассказали о зверствах австралийского спецназа

"Это был кошмар": афганцы рассказали о зверствах австралийского спецназа

"Самый позорный и бесчестный эпизод в истории нашей армии" — так генерал-майор Сил обороны Австралии Пол Бреретон оценил действия своего спецназа в Афганистане. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:07

аль-каида

афганистан

австралия

талибан

безопасность

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Андрей Коц. "Самый позорный и бесчестный эпизод в истории нашей армии" — так генерал-майор Сил обороны Австралии Пол Бреретон оценил действия своего спецназа в Афганистане. Скандал, в котором замешаны бойцы элитного подразделения SASR (Special Air Service Regiment — "Полк специальной воздушной службы"), не утихает уже вторую неделю. Как установило военное следствие, с 2005 по 2016 год спецназовцы жестоко убили несколько десятков мирных афганцев — ради так называемого обряда крещения кровью. О "подвигах" австралийских десантников — в материале РИА Новости. "Оружия не нашли"Согласно выводам комиссии Бреретона, спецназовцы расстреливали именно безоружных афганцев — тех, кто не мог оказать сопротивление. Причем убивали, как правило, не сразу: перед этим всячески унижали и истязали.Так, одной из жертв отряда SASR стал молодой житель провинции Урузган Мирза-хан. Его без суда и следствия убили за четыре дня до свадьбы, прямо на глазах у родных."Австралийцы высадились на возвышенности неподалеку от нашего дома, — рассказывает корреспонденту агентства Sputnik Афганистан брат погибшего Шаеста-хан. — Выбили дверь и вломились к нам, устроили беспорядок. Мирзу сбили выстрелом с ног, затем натравили собаку. Она вцепилась брату в горло. Когда им надоела эта "забава", военные оттащили пса и несколько раз выстрелили Мирзе в голову и плечи. После они вынесли тело и накрыли накидкой. Вернувшись, обыскали наш дом, но ничего не нашли. Мы не знаем, почему они убили брата. Может, они думали, что мы из талибов, но у нас дома не было ни оружия, ни патронов. В чем наша вина? Они разгромили весь наш дом. Разве у них были какие-то разногласия с братом до этого случая? Нет! Мы их даже не знали, понятия не имели, что это за люди".По словам матери убитого Марьям, она и Шаеста-хан едва не сошли с ума от пережитого. Третий сын и дочь тоже с тех пор не в себе. "Я была в доме вместе с маленькими внуками, — плачет Марьям. — Военные были высокие. Вооружены. Я просила их не трогать моего сына, но они его убили. На нем была жилетка, они стянули ее, забрали телефон и выстрелили ему в подбородок. Потом улетели. Я все время думаю о Мирзе-хане. Мой сын очень хотел жениться, ждал дня свадьбы. Все, что у меня осталось, — это память о нем и его невеста". По словам местных, в тот же день австралийцы убили еще одного — Хаджи Сардара. Его расстреляли прямо на улице, когда уходили из кишлака. Люди, лично знавшие погибшего, утверждают, что у него не было ничего общего с "Талибаном" и "Аль-Каидой"*.Десятки убитыхБойцы SASR воюют в Афганистане с осени 2001-го — фактически с самого начала операции американской коалиции против "Аль-Каиды"* и талибов. Их основная задача — разведка и наблюдение. Австралийский спецназ совершает длительные рейды вглубь территории, контролируемой боевиками, передает в штаб координаты их позиций, берет "языков".Солдаты и офицеры полка не раз демонстрировали в этих вылазках личное мужество, многие получили за командировку в Афганистан высокие государственные награды. Их боевые подвиги широко освещались австралийскими СМИ, однако другая, поражающая жестокостью и цинизмом сторона их деятельности долго оставалась скрытой от общественности.На днях обвинение в массовых убийствах военное следствие выдвинуло сразу 32 бойцам SASR, вернувшимся из Афганистана. Их подозревают в расстреле 39 гражданских лиц в период с 2009 по 2016 год. По мнению следователей, непосредственно убивали 25 спецназовцев. Остальные проходят по делу как пособники и свидетели, вовремя не сообщившие о преступлении. Им предстоит дать показания в течение двух недель.Доклад генерала Бреретона, расследующего военные преступления с 2016-го, основан на свидетельствах более чем 400 человек. Их слова подтверждаются 20 тысячами документов и 25 тысячами фотографий, которые изучили специалисты. Правда, в версии документа, подготовленной для широкой общественности, о некоторых фактах умолчали "из соображений безопасности, конфиденциальности и законности".Впрочем, и от того, что предали огласке, мягко говоря, не по себе. Так, в 2012-м во время патрулирования отряд SASR остановил двоих 14-летних подростков. Их заподозрили в связях с талибами и тщательно обыскали, однако ничего запрещенного не обнаружили. Командир, убедившись, что поблизости никого нет, приказал подчиненным расправиться с задержанными и избавиться от тел. Подросткам перерезали горло, трупы упаковали в мешки и выбросили в реку. Кровавое "крещение"Жестокость спецназовцев SASR Бреретон отчасти объясняет их желанием отомстить за погибших в боях товарищей. В 2011-2012-х австралийский контингент понес в Афганистане самые большие потери — 18 убитых. Однако у расправ над мирными жителями могли быть и другие мотивы. Так, по утверждению генерала, у спецназовцев есть особая "воинская традиция", предписывающая бойцам, впервые прибывающим в зону боевых действий, пройти обряд "крещения" и "пустить первую кровь". Причем ждать боя для этого необязательно.Патрули попросту задерживали одного или нескольких афганцев. Кому жить, а кому мучительно умирать, решал командир подразделения. После убийств военные подбрасывали к трупам оружие и делали несколько снимков, чтобы в отчете для командования задокументировать "уничтожение опасных боевиков".В докладе отмечается, что спецназовцы не гнушались убивать даже женщин и маленьких детей. Подобная жестокость и цинизм ударили бумерангом по самим военным. С начала 2020-го 57 австралийских солдат и офицеров, принимавших участие в боевых действиях на территории Афганистана, покончили с собой. Девять — только за последний месяц. Публикация доклада Бреретона произвела в Австралии эффект разорвавшейся бомбы. Правозащитники требуют максимально жестко осудить виновных, общественные деятели настаивают на более строгих психологических проверках при отборе кандидатов в спецназ. А премьер-министр и высшее военное командование страны принесли афганцам извинения. Насколько искренние — покажут итоги судебных процессов над военными преступниками. Стоит отметить, что антигероями новостей бойцы SASR неоднократно становились и до публикации доклада. Так, в апреле 2013-го разразился громкий скандал, когда спецназовец в звании капрала отрезал руки у трех убитых боевиков, чтобы таким образом добыть их отпечатки пальцев. Его отстранили от службы. А в сентябре 2012-го несколько спецназовцев расстреляли пленных безоружных боевиков. Ответственность за это никто так и не понес.*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20180609/1522437207.html

https://ria.ru/20180608/1522326519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-каида, афганистан, австралия, талибан, безопасность