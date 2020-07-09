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В Китае оценили позицию Австралии по Гонконгу
Китай оставляет за собой право принять ответные действия в связи с объявленными Австралией мерами в отношении Гонконга из-за закона о национальной безопасности, РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:08
чжао лицзянь
скотт моррисон
мид кнр
пекин
гонконг
китай
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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чжао лицзянь, скотт моррисон, мид кнр, пекин, гонконг, китай, в мире

В Китае оценили позицию Австралии по Гонконгу

11:08 09.07.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Китай оставляет за собой право принять ответные действия в связи с объявленными Австралией мерами в отношении Гонконга из-за закона о национальной безопасности, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Австралия приостанавливает действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом после вступления в силу закона о национальной безопасности. Согласно заявлению Моррисона, решение о приостановлении соглашения с Гонконгом вызвано тем, что этот закон "представляет коренное изменение обстоятельств". Кроме того, Австралия предоставила возможность студентам, рабочим из Гонконга, которые в настоящее время находятся в Австралии, остаться еще на пять лет и подать заявку на получение разрешения на постоянное проживание.
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"Заявления Австралии и объявленные меры являются нарушением международного права и базовых принципов международных отношений, грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Китайская сторона решительно осуждает эти действия, а также оставляют за собой право принять ответные меры. Ответственность за все последствия полностью будут лежать на австралийской стороне", - заявил Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что никакие попытки оказать давление на Китай не увенчаются успехом.
"Китайская сторона настоятельно призывает австралийскую сторону немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и во внутреннюю политику Китая, чтобы не допустить дальнейшего урона китайско-австралийским отношениям", - добавил представитель внешнеполитического ведомства Китая.
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Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
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Чжао ЛицзяньСкотт МоррисонМИД КНРПекинГонконгКитайВ мире
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