В Китае оценили позицию Австралии по Гонконгу

ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Китай оставляет за собой право принять ответные действия в связи с объявленными Австралией мерами в отношении Гонконга из-за закона о национальной безопасности, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

Ранее австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Австралия приостанавливает действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом после вступления в силу закона о национальной безопасности. Согласно заявлению Моррисона, решение о приостановлении соглашения с Гонконгом вызвано тем, что этот закон "представляет коренное изменение обстоятельств". Кроме того, Австралия предоставила возможность студентам, рабочим из Гонконга, которые в настоящее время находятся в Австралии, остаться еще на пять лет и подать заявку на получение разрешения на постоянное проживание.

"Заявления Австралии и объявленные меры являются нарушением международного права и базовых принципов международных отношений, грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Китайская сторона решительно осуждает эти действия, а также оставляют за собой право принять ответные меры. Ответственность за все последствия полностью будут лежать на австралийской стороне", - заявил Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что никакие попытки оказать давление на Китай не увенчаются успехом.

"Китайская сторона настоятельно призывает австралийскую сторону немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и во внутреннюю политику Китая, чтобы не допустить дальнейшего урона китайско-австралийским отношениям", - добавил представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.