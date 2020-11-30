Австралия потребовала от Китая удалить пост о преступлениях своих военных
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон потребовал, чтобы правительство КНР немедленно удалило "отвратительный" пост в Twitter, направленный против сил обороны страны, сообщает телеканал ABC.
Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка. "Шокированы убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами. Мы решительно осуждаем подобные действия и призываем привлечь их к ответственности", - говорится в подписи к изображению.
Публикация была сделана на фоне выхода доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Доклад был опубликован в середине ноября командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.
"Австралия требует извинений от правительства Китая за этот возмутительный пост", - приводит телеканал слова Моррисона. "Мы также добиваемся его незамедлительного удаления", - добавил он, отметив, что властям КНР "должно быть стыдно" за это.
По словам Моррисона, правительство Австралии уже обратилось к китайскими властями, а также к Twitter, чтобы данная публикация была удалена.
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что власти страны вызвали китайского посла, чтобы получить от него извинения за публикацию.
19 ноября, 16:11Власти Австралии обвинили военных в 39 убийствах в Афганистане