https://ria.ru/20201130/avstraliya-1586919125.html

Австралия потребовала от Китая удалить пост о преступлениях своих военных

Австралия потребовала от Китая удалить пост о преступлениях своих военных

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон потребовал, чтобы правительство КНР немедленно удалило "отвратительный" пост в Twitter, направленный против сил обороны РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:11

2020-11-30T11:11

2020-11-30T11:11

чжао лицзянь

скотт моррисон

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон потребовал, чтобы правительство КНР немедленно удалило "отвратительный" пост в Twitter, направленный против сил обороны страны, сообщает телеканал ABC.Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка. "Шокированы убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами. Мы решительно осуждаем подобные действия и призываем привлечь их к ответственности", - говорится в подписи к изображению.Публикация была сделана на фоне выхода доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Доклад был опубликован в середине ноября командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.По словам Моррисона, правительство Австралии уже обратилось к китайскими властями, а также к Twitter, чтобы данная публикация была удалена.Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что власти страны вызвали китайского посла, чтобы получить от него извинения за публикацию.

https://ria.ru/20201119/avstraliya-1585376781.html

афганистан

китай

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чжао лицзянь, скотт моррисон, мид кнр, афганистан, китай, австралия, twitter, в мире