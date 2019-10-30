Китай сделал Австралии представление в связи из-за заявлений по Синьцзяну

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай сделал представление австралийской стороне в связи с "неуместными" заявлениями главы МИД Мэрис Пэйн, касающимися Синьцзян-Уйгурского автономного района и вопроса соблюдения там прав человека, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы обратили внимание на положительные заявления главы внешнеполитического ведомства Австралии о развитии Китая, об отношениях двух стран, готовности продолжить развивать стратегическое партнерство с КНР и решать возникающие разногласия надлежащим образом, мы приветствуем это", - заявил дипломат.

При этом он добавил, что вместе с тем глава МИД Австралии "пренебрегла фактами и выступила с заявлениями по делам Синьцзяна без какой-либо политической необходимости, это неблагоприятно для улучшения наших двусторонних отношений".

"Мы сделали австралийской стороне строгое представление в этой связи", - подчеркнул он.

Глава австралийского МИД Мэрис Пэйн, выступая накануне в Сиднее, заявила, что Австралия не станет замалчивать проблему нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономной районе Китая и призовет Пекин к ответу по соответствующим вопросам.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.