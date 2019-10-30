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РИА Новости

Китай сделал Австралии представление в связи из-за заявлений по Синьцзяну

11:43 30.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай сделал представление австралийской стороне в связи с "неуместными" заявлениями главы МИД Мэрис Пэйн, касающимися Синьцзян-Уйгурского автономного района и вопроса соблюдения там прав человека, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы обратили внимание на положительные заявления главы внешнеполитического ведомства Австралии о развитии Китая, об отношениях двух стран, готовности продолжить развивать стратегическое партнерство с КНР и решать возникающие разногласия надлежащим образом, мы приветствуем это", - заявил дипломат.
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При этом он добавил, что вместе с тем глава МИД Австралии "пренебрегла фактами и выступила с заявлениями по делам Синьцзяна без какой-либо политической необходимости, это неблагоприятно для улучшения наших двусторонних отношений".
"Мы сделали австралийской стороне строгое представление в этой связи", - подчеркнул он.
Глава австралийского МИД Мэрис Пэйн, выступая накануне в Сиднее, заявила, что Австралия не станет замалчивать проблему нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономной районе Китая и призовет Пекин к ответу по соответствующим вопросам.
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В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстремизации.
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