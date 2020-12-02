https://ria.ru/20201202/programma-1587410672.html

Ядерная программа Ирана

Ядерная программа Ирана

Иран приступил к развитию собственной ядерной энергетики в 1950-е годы во время правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви(1941–1979) — верного союзника США на... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:36

2020-12-02T19:36

2020-12-02T19:36

справки

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Иран приступил к развитию собственной ядерной энергетики в 1950-е годы во время правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви(1941–1979) — верного союзника США на Ближнем Востоке. Президент США Дуайт Эйзенхауэр в рамках программы "Атомы ради мира" поддержал эту инициативу, подписав в 1957 году соглашение с Ираном "о мирном использовании ядерной энергии". В соответствии с этим документом Вашингтон обязался поставить в Иран ядерные установки, оборудование и подготовить специалистовПервый реактор малой мощности был поставлен США ядерному исследовательскому центру Тегеранского университета, который был основан в середине 1950-х годов, уже в 1959 году.В 1958 году Иран стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 1963 году страна подписала Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, в 1970 году вступила в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).В 1973 году Иран одним из первых подписал с МАГАТЭ соглашение о всеобъемлющих гарантиях, а в 1974 году — дополнительное соглашение о содействии инспекциям МАГАТЭ на своих объектах и приступил к реализации плана развития атомной промышленности на основе сотрудничества с рядом западных стран. По плану предусматривалось создание замкнутого ядерного топливного цикла, а также строительство 23 ядерных реакторов.Предполагалось, что 6-8 реакторов будут поставлены США и еще 12 - Западной Германией и Францией. Атомная энергетика Ирана была направлена на технологическое превосходство над арабскими странами. В те же годы были начаты работы по созданию научно­технического потенциала, который мог быть использован для создания ядерного оружия, при наличии соответствующего политического решения.Для реализации программы развития атомной энергетики в 1974 году была создана Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Ее основной задачей являлось заключение контрактов с иностранными компаниями, экспортирующими технологии для ядерной энергетики. В 1960-1970-е годы не только США, но и Франция, Великобритания, Италия, Бельгия, а также ФРГ принимали активное участие в программе развития ядерной энергетики в Иране. Помимо контрактов на обучение специалистов и поставку оборудования, были заключены договоры на строительство двух атомных электростанций (АЭС) в Бушере и Ахвазе. При этом контроль международных организаций за направленностью ядерной программы Ирана неизменно фиксировал в тот период ее мирную направленность.Проект по диверсификации энергетической базы Ирана на основе ядерной энергетики планировалось закончить к 1994 году. Однако в 1978-1979 годы страну захлестнула исламская революция, резко отрицательно встреченная западными странами. В результате ядерные проекты были свернуты, в том числе из-за отсутствия интереса к ним нового иранского руководства. Все достигнутые с европейскими и американскими партнерами договоренности были аннулированы. Духовный лидер исламской революции аятолла Хомейни после прихода к власти немедленно заморозил строительство почти полностью готовой АЭС в Бушере. Возведенная и практически полностью (на 80%) укомплектованная оборудованием АЭС в Бушере сильно пострадала во время последующей ирано-иракской войны 1980-1989 гг.С середины 1980-х годов Иран стал предпринимать попытки достроить АЭС в Бушере. В качестве одного из возможных вариантов рассматривалась достройка станции с участием международного консорциума, состоящего из компаний Аргентины, Испании и ФРГ. В 1987 году в Бушер прибыла группа экспертов из Германии для изучения состояния конструкций и характера повреждений АЭС. Однако после того, как в результате бомбардировки АЭС иракской авиацией погиб по крайней мере один немецкий специалист и несколько было ранено, сотрудничество консорциума с Ираном было приостановлено.Во второй половине 1980-х годов, после провала попыток возобновить контакты с европейскими странами, Иран начал активно развивать сотрудничество с Китаем. В 1992 году был подписан протокол о сотрудничестве между двумя странами в области атомной энергетики. Однако под давлением США Китай отказался от сотрудничества с Ираном. К середине 1990-х годов под давлением американцев от сотрудничества с Ираном в области ядерной энергетики отказались практически все страны, способные экспортировать ядерные установки и технологии.В начале 1990-х годов Иран начал активно сотрудничать с Россией в области мирного использования атомной энергии, также в 1992 году между РФ и Ираном было подписано межправительственное соглашение о сооружении АЭС в Бушере. В 1995 и 1998 годах были подписаны контракты на достройку атомного реактора в Бушере и завершение "строительства под ключ".В августе 2002 года оппозиционным "Советом национального сопротивления Ирана", базирующимся в Ираке, были обнародованы данные о наличии в Иране незадекларированных перед МАГАТЭ заводов по обогащению урана в Натанзе и по производству тяжелой воды в Араке, расположенных в центральной части страны и находящихся на разных стадиях строительства. Визит инспекторов МАГАТЭ на указанные объекты в феврале 2003 года подтвердил, что Иран продвинулся в развитии ЯТЦ значительно дальше, чем это считалось ранее, прежде всего в области ядерного топливного цикла. Позиция Тегерана заключалась в том, что в рамках своих международных обязательств страна не была обязана раскрывать местонахождение незавершенных ядерных объектов. Но информационные утечки вызывали озабоченность по поводу возможной военной составляющей иранской ядерной программы. С 2003 года начались переговоры с Ираном по "ядерному досье", длившиеся более десяти лет. Поначалу в них участвовали Иран и три европейские страны – Германия, Франция и Великобритания. В 2006 году к ним присоединились Китай, Россия и США, что привело к появлению формата 5+1. В ходе переговоров, сопровождавшихся многочисленными спорами и взаимными обвинениями, Иран и группа международных посредников неоднократно меняли свои позиции. Другие попытки достичь соглашения – в частности те, что были предприняты Бразилией и Турцией в 2010 году – окончились неудачей.Россия и Китай также призывали к компромиссу, Москва помогла Ирану закончить строительство АЭС в Бушере лишь после того, как Тегеран согласился получать российское ядерное топливо, а отработавшее возвращать обратно – в Россию.Тем временем Иран неуклонно наращивал свои ядерные амбиции, овладевая сов­ременными технологиями обогащения урана и увеличивая количество действующих центрифуг. В Фордо был открыт укрепленный подземный центр по обогащению урана.В ответ мировое сообщество усилило давление на Иран, а СБ ООН принял шесть резолю­ций, из которых четыре вводили режим санкций.Односторонние санкции США и ЕС отрезали Иран от мировой финансовой систе­мы и существенно ограничили экспорт нефти из этой страны. Далее последовал ряд загадочных убийств иранских ученых-ядерщиков, а также появление компьютерного вируса Stuxnet в Натанзе, который привел к выводу из строя около 1000 центрифуг. Президенты США Джордж Буш - младший и Барак Обама стояли на том, что ради недопущения появления у Ирана ядерного оружия нельзя исключать никакие варианты. В сентябре 2012 года израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с угрозой нанести удар по ядерным объектам Ирана в случае, если количество урана, обогащенного там до 19,75%, станет достаточным для изготовления бомбы.На этом фоне в 2012 году начались тайные переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Они не смогли существенно продвинуться до августа 2013 года, когда новым президентом Ирана был избран Хасан Роухани. Новая иранская администрация сделала поиск решения ядерного вопроса главным внешнеполитическим приоритетом.24 ноября 2013 года Иран и шесть стран-участников заключили промежуточное соглашение, известное как Совместный план действий, по которому смягчение санкций производилось в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Сторонам потребовалось еще двадцать месяцев, чтобы согласовать все детали СВПД.14 июля 2015 года в Вене мининдел "шестерки" (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия) и Ирана при участии Высокого представителя ЕС Федерики Могерини согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП). Иранская сторона добровольно взяла на себя серьезные обязательства по приостановке и ограничению целого ряда аспектов своей ядерной программы, прежде всего, в области обогащения урана. При этом договоренности подтвердили право Ирана развивать мирную ядерную деятельность под контролем со стороны МАГАТЭ. Помимо основной части СВПД содержит пять развернутых технических приложений:Начало практической реализации СВПД состоялось 16 января 2016 года после того, как МАГАТЭ выпустило доклад, подтверждающий, что Тегеран привел свою ядерную программу в соответствие с Планом действийДля этого Иран сократил свои уранообогатительные мощности на предприятии в Натанзе до 5060 центрифуг и уровень обогащения урана до 3,67 процентов, демонтировал все остальные центрифуги и связанную с ними инфраструктуру, поместив их на хранение под наблюдением МАГАТЭ. Запасы обогащенного до 5 процентов урана были сведены до уровня в 300 кг, а излишки вывезены в Россию. Иранские НИОКР в области обогащения урана будут развиваться в соответствии с согласованной в рамках СВПД ограниченной программой. Два каскада центрифуг на бывшем уранообогатительном предприятие в Фордо при содействии России будут перепрофилированы под производство стабильных изотопов. Другая часть данного объекта должна быть переоборудована под ядерный, физический и технологический центр.Иран также демонтировал активную зону недостроенного тяжеловодного реактора в Араке. Все излишки производимой в Иране тяжелой воды, которые будут превышать потребности перепроектированного Арака в объеме 130 тонн, должны продаваться Ираном на международном рынке. Тегеран отказался на 15 лет от развития мощностей по переработке отработавшего ядерного топлива и проведения НИОКР в данной области.Иран начал применять Дополнительный протокол к Соглашению с МАГАТЭ о гарантиях и модифицированный Код 3.1 (заблаговременное информирование МАГАТЭ о сооружении новых ядерных объектов), которые являются ключом к подтверждению исключительно мирной направленности ИЯП. В рамках СВПД также был сформирован эффективный механизм урегулирования спорных вопросов относительно доступа МАГАТЭ на те или иные объекты Ирана, где гипотетически может осуществляться деятельность, не соответствующая СВПД.В ответ на реализацию Ираном данных мер в ядерной области последовала отмена всех действующих резолюций СБ ООН в отношении Ирана (часть ограничительных мер сохраняется, но они вводятся через отдельное приложение к резолюции СБ ООН 2231), целого ряда односторонних санкций США (в основном финансовых, а также экстерриториального характера и затрагивающих интересы третьих стран) и всех рестриктивных мер со стороны ЕС.До 2025 года будет функционировать специальный "канал поставок" в Иран товаров ядерного и двойного применения по соответствующим спискам Группы ядерных поставщиков. Осуществление данных поставок потребует получения разрешения со стороны СБ ООН, который будет ориентироваться на рекомендации профильной Рабочей группы Совместной комиссии СВПД. Действие резолюции СБ ООН 2231 продлится до 2025 года, после чего иранский вопрос уйдет из повестки дня Совета Безопасности.Договоренности предполагали, что все вышеперечисленные ограничительные меры могут быть отменены досрочно в случае появления "расширенного заключения" МАГАТЭ об отсутствии в Иране незаявленных ядерных материалов и деятельности, в направлении разработки которого агентство планомерно продвигается.В рамках резолюции СБ ООН 2231 был предусмотрен механизм возможного восстановления санкций в случае, если один из участников СВПД сочтет, что Иран не выполняет свои обязательства по Плану действий. С приходом новой Администрации США в 2017 году реализация СВПД столкнулась с серьезным вызовом. Дональд Трамп сразу же после избрания президентом США взял курс на подрыв СВПД в рамках выполнения своих предвыборных обещаний. 13 октября 2017 года в ходе программного выступления по стратегии в отношении Ирана он объявил, что не подтверждает Конгрессу добросовестное соблюдение Ираном СВПД. Тегерану вменялись в вину его политика на Ближнем Востоке, включая поддержку террористических, в понимании Вашингтона, групп, развитие баллистической ракетной программы и несоблюдение прав человека.Используя приведенные обвинения в адрес Ирана в качестве аргументации, 8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД и восстановлении всего "пакета" односторонних экстерриториальных антииранских санкций, которые отменялись Вашингтоном в рамках реализации всеобъемлющих договоренностей.В ответ на действия США Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки. В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.5 января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.27 ноября 2020 года вооруженные люди атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.В ответ на убийство ученого депутаты парламента Ирана призвали ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны с приостановкой выполнения доппротокола о проверках МАГАТЭ.1 декабря парламент Ирана одобрил проект "Стратегическая мера по отмене санкций", которым обязал власти отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" стороны сделки не выполнят его. Ратифицированный проект предполагает производство и накопление в стране в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20% и обеспечение потребности страны в уране с уровнем обогащения выше 20% (уран свыше 20% считается оружейным). Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) должна приступить к этому "без промедлений". В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного соглашением.Кроме того, предполагается увеличение производства низкообогащенного урана в объеме до 500 килограммов в месяц.Депутаты требуют задействование в течение трех месяцев тысячи центрифуг для обогащения урана IR-2M и 164 центрифуг IR-6, количество которых в течение года необходимо довести до тысячи. В то же время ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1.Это, согласно планам, необходимо для увеличения мощностей по обогащению урана до уровня 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).Парламент обязывает "оптимизировать" тяжеловодный реактор в Араке мощностью 40 МВт. Соглашение предполагает его перепроектирование под производство радиоизотопов, чтобы он не производил плутоний оружейного качества. В то же время ОАЭИ должна спроектировать и построить еще один тяжеловодный реактор мощностью 40 МВт для производства радиоизотопов в медицинских целях. Кроме того, Организации атомной энергии Ирана дается задание начать эксплуатацию завода по производству металлического урана в Исфахане.2 декабря стало известно, что Совет стражей конституции (специальный орган, рассматривающий законопроекты на соответствие конституции), утвердил постановление парламента, которое будет передано правительству для исполнения.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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