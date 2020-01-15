МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД

"МАГАТЭ продолжает проводить проверки и мониторинг в Иране. Как и раньше, агентство продолжит информировать государства-члены МАГАТЭ о развитии ситуации", - добавил он.

Пятого января Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.