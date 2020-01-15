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МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД
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РИА Новости

МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД

14:36 15.01.2020
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© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
ВЕНА, 15 янв - РИА Новости. МАГАТЭ в курсе заявлений Ирана о пятом этапе сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, агентство продолжает инспекции, заявил в среду представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.
"Агентство в курсе заявлений, которые сделал Иран о пятом этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий", - сказал Даль журналистам.
"МАГАТЭ продолжает проводить проверки и мониторинг в Иране. Как и раньше, агентство продолжит информировать государства-члены МАГАТЭ о развитии ситуации", - добавил он.
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Пятого января Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
Четырнадцатого января Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
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