МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД

"Агентство в курсе заявлений, которые сделал Иран о пятом этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий", - сказал Даль журналистам.
"МАГАТЭ продолжает проводить проверки и мониторинг в Иране. Как и раньше, агентство продолжит информировать государства-члены МАГАТЭ о развитии ситуации", - добавил он.
Пятого января Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
Четырнадцатого января Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.