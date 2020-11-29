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Иран хочет ограничить деятельность МАГАТЭ в стране из-за убийства физика
Иран хочет ограничить деятельность МАГАТЭ в стране из-за убийства физика
Иранские парламентарии призвали ограничить инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране в связи с убийством... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T16:17
2020-11-29T16:17
парламент ирана
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
михаил ульянов
магатэ
али акбар салехи
тегеран (город)
иран
израиль
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Иранские парламентарии призвали ограничить инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.&nbsp;Ранее в воскресенье стало известно, что депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны.
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парламент ирана, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, михаил ульянов, магатэ, али акбар салехи, тегеран (город), иран, израиль, в мире

Иран хочет ограничить деятельность МАГАТЭ в стране из-за убийства физика

16:17 29.11.2020
 
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AP Photo / Fars News Agency
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Иранские парламентарии призвали ограничить инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

"В связи с убийством иранского ученого парламентарии ИРИ призвали прекратить применение доппротокола и ограничить инспекционную деятельность МАГАТЭ в Иране. Мотивы понятны, но эмоции не всегда помогают найти верное решение. Доппротокол отвечает интересам всех, включая Тегеран", - написал Ульянов в своем микроблоге в Twitter.

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Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
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 Ранее в воскресенье стало известно, что депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны.
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Парламент ИранаМинистерство обороны ИранаМохаммад Джавад ЗарифМихаил УльяновМАГАТЭАли Акбар СалехиТегеран (город)ИранИзраильВ мире
 
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