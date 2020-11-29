https://ria.ru/20201129/magate-1586848029.html

Иран хочет ограничить деятельность МАГАТЭ в стране из-за убийства физика

Иран хочет ограничить деятельность МАГАТЭ в стране из-за убийства физика

Иранские парламентарии призвали ограничить инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране в связи с убийством... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:17

2020-11-29T16:17

2020-11-29T16:17

парламент ирана

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

михаил ульянов

магатэ

али акбар салехи

тегеран (город)

иран

израиль

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Иранские парламентарии призвали ограничить инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде. Ранее в воскресенье стало известно, что депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны.

https://ria.ru/20201129/pushkov-1586795755.html

https://ria.ru/20201129/terakt-1586845844.html

https://ria.ru/20201129/uchenyy-1586795583.html

тегеран (город)

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парламент ирана, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, михаил ульянов, магатэ, али акбар салехи, тегеран (город), иран, израиль, в мире