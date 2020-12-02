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В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
Закон об активизации ядерной деятельности утвержден в Иране, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:47
2020-12-02T17:01
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 2 дек – РИА Новости. Закон об активизации ядерной деятельности утвержден в Иране, сообщило агентство Fars.По его данным, Совет стражей конституции (специальный орган, рассматривающий законопроекты на соответствие конституции), утвердил постановление парламента, которое будет передано правительству для исполнения.Ранее парламент Ирана одобрил проект "Стратегическая мера по отмене санкций", которым обязал власти отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" стороны сделки не выполнят его. Изначально правительству давался месяц, но после возражения со стороны Совета парламентарии увеличили срок.Ратифицированный проект предполагает производство и накопление в стране в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20% и обеспечение потребности страны в уране с уровнем обогащения выше 20% (уран свыше 20% считается оружейным). Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) должна приступить к этому "без промедлений". В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного соглашением.Кроме того, предполагается увеличение производства низкообогащенного урана в объеме до 500 килограммов в месяц.Депутаты требуют задействование в течение трех месяцев тысячи центрифуг для обогащения урана IR-2M и 164 центрифуг IR-6, количество которых в течение года необходимо довести до тысячи. В то же время ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1.Это, согласно планам, необходимо для увеличения мощностей по обогащению урана до уровня 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).Парламент обязывает "оптимизировать" тяжеловодный реактор в Араке мощностью 40 МВт. Соглашение предполагает его перепроектирование под производство радиоизотопов, чтобы он не производил плутоний оружейного качества. В то же время ОАЭИ должна спроектировать и построить еще один тяжеловодный реактор мощностью 40 МВт для производства радиоизотопов в медицинских целях. Кроме того, Организации атомной энергии Ирана дается задание начать эксплуатацию завода по производству металлического урана в Исфахане.
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иран, в мире

В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности

16:47 02.12.2020 (обновлено: 17:01 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 2 дек – РИА Новости. Закон об активизации ядерной деятельности утвержден в Иране, сообщило агентство Fars.
По его данным, Совет стражей конституции (специальный орган, рассматривающий законопроекты на соответствие конституции), утвердил постановление парламента, которое будет передано правительству для исполнения.
Ранее парламент Ирана одобрил проект "Стратегическая мера по отмене санкций", которым обязал власти отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" стороны сделки не выполнят его. Изначально правительству давался месяц, но после возражения со стороны Совета парламентарии увеличили срок.
Ратифицированный проект предполагает производство и накопление в стране в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20% и обеспечение потребности страны в уране с уровнем обогащения выше 20% (уран свыше 20% считается оружейным). Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) должна приступить к этому "без промедлений". В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного соглашением.
Кроме того, предполагается увеличение производства низкообогащенного урана в объеме до 500 килограммов в месяц.
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Депутаты требуют задействование в течение трех месяцев тысячи центрифуг для обогащения урана IR-2M и 164 центрифуг IR-6, количество которых в течение года необходимо довести до тысячи. В то же время ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1.
Это, согласно планам, необходимо для увеличения мощностей по обогащению урана до уровня 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).
Парламент обязывает "оптимизировать" тяжеловодный реактор в Араке мощностью 40 МВт. Соглашение предполагает его перепроектирование под производство радиоизотопов, чтобы он не производил плутоний оружейного качества. В то же время ОАЭИ должна спроектировать и построить еще один тяжеловодный реактор мощностью 40 МВт для производства радиоизотопов в медицинских целях. Кроме того, Организации атомной энергии Ирана дается задание начать эксплуатацию завода по производству металлического урана в Исфахане.
 
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