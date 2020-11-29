В Иране допустили пересмотр отношения к ДНЯО
ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. У Ирана не осталось причин, из-за которых он не мог бы пересмотреть вопрос Договора о нераспространении ядерного оружия, считает секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
Ранее в воскресенье стало известно, что депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны с приостановкой выполнения доппротокола о проверках МАГАТЭ.
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"В то время, когда США и Европа официально и фактически вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, нет какой-либо причины для того, чтобы наше правительство и парламент не пересмотрели (отношение) к ДНЯО, дополнительному протоколу (с МАГАТЭ) и к ядерной сделке", - говорится в релизе, опубликованном на сайте Резаи.
По его словам, минимальным ответом Ирана на убийство ядерщика Мохсена Фахризаде должна стать приостановка правительством страны добровольной реализации дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ по поводу проверок ядерной деятельности страны.
Он также обвинил Израиль и Саудовскую Аравию в стремлении использовать "последние дни политической жизни (президента США Дональда) Трампа в разжигании войны" и отметил, что это не помешает Ирану отомстить за убийство физика.
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Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.