https://ria.ru/20201129/oruzhie-1586855700.html

В Иране допустили пересмотр отношения к ДНЯО

В Иране допустили пересмотр отношения к ДНЯО

У Ирана не осталось причин, из-за которых он не мог бы пересмотреть вопрос Договора о нераспространении ядерного оружия, считает секретарь Совета... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T17:36

2020-11-29T17:36

2020-11-29T17:36

договор о нераспространении ядерного оружия

магатэ

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1400x0_80_0_0_4baf14a83d44134cfddc4d067f18de84.jpg

ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. У Ирана не осталось причин, из-за которых он не мог бы пересмотреть вопрос Договора о нераспространении ядерного оружия, считает секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.Ранее в воскресенье стало известно, что депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны с приостановкой выполнения доппротокола о проверках МАГАТЭ."В то время, когда США и Европа официально и фактически вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, нет какой-либо причины для того, чтобы наше правительство и парламент не пересмотрели (отношение) к ДНЯО, дополнительному протоколу (с МАГАТЭ) и к ядерной сделке", - говорится в релизе, опубликованном на сайте Резаи.По его словам, минимальным ответом Ирана на убийство ядерщика Мохсена Фахризаде должна стать приостановка правительством страны добровольной реализации дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ по поводу проверок ядерной деятельности страны.Он также обвинил Израиль и Саудовскую Аравию в стремлении использовать "последние дни политической жизни (президента США Дональда) Трампа в разжигании войны" и отметил, что это не помешает Ирану отомстить за убийство физика.Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

https://ria.ru/20201128/ubiystvo-1586710259.html

https://ria.ru/20201128/fakhrizade-1586748741.html

https://ria.ru/20201128/fizik-1586772655.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор о нераспространении ядерного оружия, магатэ, иран, в мире