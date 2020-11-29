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В Иране допустили пересмотр отношения к ДНЯО
В Иране допустили пересмотр отношения к ДНЯО
У Ирана не осталось причин, из-за которых он не мог бы пересмотреть вопрос Договора о нераспространении ядерного оружия, считает секретарь Совета... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T17:36
2020-11-29T17:36
договор о нераспространении ядерного оружия
магатэ
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. У Ирана не осталось причин, из-за которых он не мог бы пересмотреть вопрос Договора о нераспространении ядерного оружия, считает секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.Ранее в воскресенье стало известно, что депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны с приостановкой выполнения доппротокола о проверках МАГАТЭ."В то время, когда США и Европа официально и фактически вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, нет какой-либо причины для того, чтобы наше правительство и парламент не пересмотрели (отношение) к ДНЯО, дополнительному протоколу (с МАГАТЭ) и к ядерной сделке", - говорится в релизе, опубликованном на сайте Резаи.По его словам, минимальным ответом Ирана на убийство ядерщика Мохсена Фахризаде должна стать приостановка правительством страны добровольной реализации дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ по поводу проверок ядерной деятельности страны.Он также обвинил Израиль и Саудовскую Аравию в стремлении использовать "последние дни политической жизни (президента США Дональда) Трампа в разжигании войны" и отметил, что это не помешает Ирану отомстить за убийство физика.Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
https://ria.ru/20201128/ubiystvo-1586710259.html
https://ria.ru/20201128/fakhrizade-1586748741.html
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договор о нераспространении ядерного оружия, магатэ, иран, в мире

В Иране допустили пересмотр отношения к ДНЯО

17:36 29.11.2020
 
© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Fotolia / Borna_Mir
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ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. У Ирана не осталось причин, из-за которых он не мог бы пересмотреть вопрос Договора о нераспространении ядерного оружия, считает секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
Ранее в воскресенье стало известно, что депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны с приостановкой выполнения доппротокола о проверках МАГАТЭ.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 01:14
В ООН прокомментировали убийство физика-ядерщика в Иране
"В то время, когда США и Европа официально и фактически вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, нет какой-либо причины для того, чтобы наше правительство и парламент не пересмотрели (отношение) к ДНЯО, дополнительному протоколу (с МАГАТЭ) и к ядерной сделке", - говорится в релизе, опубликованном на сайте Резаи.
По его словам, минимальным ответом Ирана на убийство ядерщика Мохсена Фахризаде должна стать приостановка правительством страны добровольной реализации дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ по поводу проверок ядерной деятельности страны.
Он также обвинил Израиль и Саудовскую Аравию в стремлении использовать "последние дни политической жизни (президента США Дональда) Трампа в разжигании войны" и отметил, что это не помешает Ирану отомстить за убийство физика.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 14:38
Иран обещает отомстить за убийство физика-ядерщика
Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
Мохсен Фахризаде - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 18:38
В Иране нашли связь между убийством физика и взрывом на объекте в Натанзе
 
Договор о нераспространении ядерного оружияМАГАТЭИранВ мире
 
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