Зариф: последнее сокращение ядерных обязательств не противоречит СВПД

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что отказ от последнего ключевого ограничения по ядерной сделке, касающегося количества центрифуг, не противоречит соглашению.
Иран объявил в воскресенье об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
"Этот шаг - в рамках СВПД (ядерной сделки), и все пять шагов обратимы после эффективного выполнения обоюдных обязательств", - написал Зариф в Twitter.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.
В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
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