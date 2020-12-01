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Парламент Ирана утвердил законопроект о производстве и накоплении урана
Парламент Ирана утвердил законопроект о производстве и накоплении урана
Парламент Ирана утвердил общие положения проекта об активизации ядерной деятельности, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:55
2020-12-01T13:42
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
парламент ирана
магатэ
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 1 дек — РИА Новости. Парламент Ирана утвердил общие положения проекта об активизации ядерной деятельности, сообщило агентство Fars.Документ под названием "Стратегическая мера по отмене санкций" решили рассмотреть в ускоренном порядке после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. На заседании парламента законопроект поддержали 251 из 290 депутатов.Парламент еще планирует обсудить отдельные положения документа. Кроме того, для его ратификации необходимо согласие Совета стражей конституции — специального надпарламентского органа власти, который проводит проверку законопроектов. Тогда закон будет обязателен к исполнению.Законопроект предполагает производство и накопление в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20 процентов (свыше этого уран считается оружейным). Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) дается на это два месяца после ратификации. Еще планируется ежемесячно производить как минимум 500 килограммов низкообогащенного урана. Сейчас Иран обогащает уран на уровне выше четырех процентов вместо 3,67, предписанных ядерной сделкой.Для обогащения урана Иран рассчитывает задействовать в течение трех месяцев тысячи центрифуг IR-2M на ядерном объекте в Натанзе и IR-6 в Фордо, хотя соглашение позволяет использовать центрифуги первого поколения IR-1 только на объекте в Натанзе.Еще одно положение законопроекта — восстановление тяжеловодного реактора в Араке и строительство еще одного той же мощностью 40 мегаватт для производства радиозотопов в медицинских целях. При этом ядерная сделка предусматривала, что под производство радиоизотопов перепроектируют реактор в Араке, чтобы он не производил плутоний оружейного качества.Документ также обязывает правительство в течение двух месяцев после утверждения приостановить предоставление доступа к ядерным объектам, выходящего за рамки дополнительного протокола о гарантиях с МАГАТЭ. И если по прошествии трех месяцев не удастся нормализовать банковские отношения с Европой и экспорт нефти туда, правительство должно будет приостановить выполнение этого протокола.Формально Иран и без этого закона может увеличить обогащение урана до нужного уровня, так как он уже отказался выполнять обязательства в рамках ядерной сделки в ответ на выход США из нее.
https://radiosputnik.ria.ru/20201129/iran-1586850047.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), парламент ирана, магатэ, иран, в мире

Парламент Ирана утвердил законопроект о производстве и накоплении урана

09:55 01.12.2020 (обновлено: 13:42 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ зале заседаний парламента Ирана
В зале заседаний парламента Ирана - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 1 дек — РИА Новости. Парламент Ирана утвердил общие положения проекта об активизации ядерной деятельности, сообщило агентство Fars.
Документ под названием "Стратегическая мера по отмене санкций" решили рассмотреть в ускоренном порядке после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. На заседании парламента законопроект поддержали 251 из 290 депутатов.
Парламент еще планирует обсудить отдельные положения документа. Кроме того, для его ратификации необходимо согласие Совета стражей конституции — специального надпарламентского органа власти, который проводит проверку законопроектов. Тогда закон будет обязателен к исполнению.
Законопроект предполагает производство и накопление в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20 процентов (свыше этого уран считается оружейным). Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) дается на это два месяца после ратификации. Еще планируется ежемесячно производить как минимум 500 килограммов низкообогащенного урана. Сейчас Иран обогащает уран на уровне выше четырех процентов вместо 3,67, предписанных ядерной сделкой.
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Еще одно положение законопроекта — восстановление тяжеловодного реактора в Араке и строительство еще одного той же мощностью 40 мегаватт для производства радиозотопов в медицинских целях. При этом ядерная сделка предусматривала, что под производство радиоизотопов перепроектируют реактор в Араке, чтобы он не производил плутоний оружейного качества.
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Документ также обязывает правительство в течение двух месяцев после утверждения приостановить предоставление доступа к ядерным объектам, выходящего за рамки дополнительного протокола о гарантиях с МАГАТЭ. И если по прошествии трех месяцев не удастся нормализовать банковские отношения с Европой и экспорт нефти туда, правительство должно будет приостановить выполнение этого протокола.
Формально Иран и без этого закона может увеличить обогащение урана до нужного уровня, так как он уже отказался выполнять обязательства в рамках ядерной сделки в ответ на выход США из нее.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Парламент ИранаМАГАТЭИранВ мире
 
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