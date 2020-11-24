https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586097337.html

Случаи захвата заложников в России в 2016-2020 годах

Случаи захвата заложников в России в 2016-2020 годах

24 ноября в пригороде Петербурга мужчина захватил в заложники шестерых детей. В МВД сообщили, что детей удерживает в квартире их отец. Они находятся в доме на... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:12

2020-11-24T15:12

2020-11-24T15:22

справки

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202024 ноября в пригороде Петербурга мужчина захватил в заложники шестерых детей. В МВД сообщили, что детей удерживает в квартире их отец. Они находятся в доме на Пролетарской улице в Колпино. Злоумышленник пьян и вооружен топором. В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть в квартиру. Сотрудники правоохранительных органов ведут с мужчиной переговоры, но пока он не выдвинул требований.9 октября в поселке Тасеево в Красноярском крае мужчина в нетрезвом состоянии в ходе бытового конфликта закрылся в частном доме и удерживал свою знакомую и ее пятерых малолетних детей. После того как полиция приехала к женщине, преступник забаррикадировал дом. Красноярец поставил на стол около окна трехлетнего ребенка и угрожал ему ножом. Мужчина потребовал снять оцепление с дома, в противном случае пообещал применить насилие в отношении всех детей. В ходе переговоров силовикам удалось отвлечь злоумышленника и задержать его. В прошлом мужчина неоднократно был судим. Женщина и дети не пострадали. 23 мая в Москве в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал вошел мужчина и сообщил присутствующим о минировании помещения и захвате заложников, продемонстрировал устройство с кнопкой активации и стал выдвигать разные требования. Сотрудникам банка удалось сообщить о случившемся правоохранителям. В ходе спецоперации мужчину задержали, все заложники были освобождены.9 апреля в Пятигорске мужчина, находясь в квартире своей сестры, захватил в качестве заложников хозяйку квартиры и двух ее несовершеннолетних детей. При этом он высказал ряд требований, в том числе о передаче ему денежных средств и предоставлении возможности покинуть территорию РФ. Мужчину задержали, никто не пострадал.1 марта в Казани пьяный мужчина поругался с женой, а когда та позвонила родственникам, чтобы те забрали ее вместе с двумя детьми, отказался выпустить женщину. Избив супругу и приставив нож к ее шее, он потребовал у правоохранителей 10 миллионов рублей. В дальнейшем мужчина был задержан.15 января в Москве в здании "Москва-Сити" на Пресненской набережной неизвестный, угрожая ножом, захватил в заложники мужчину – сотрудника одной из финансовых организаций. Прибывшие на место стражи порядка освободили заложника, а злоумышленника задержали.201920 ноября в квартире дома в центре Ростова-на-Дону сотрудник следственного управления захватил в заложники членов своей семьи. Он был обезврежен, а впоследствии арестован. 10 ноября стало известно, что в Магадане на улице Зайцева молодой местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ходе застолья убил приятеля и взял в заложники девушку. От прибывших для переговоров сотрудников полиции он потребовал за освобождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль. В ходе специальной операции мужчина был задержан.20181 июля в Москве мужчина незаконно удерживал работника магазина "Дикси". Позже в ГУМВД сообщили, что мужчина задержан, а девушка жива. По словам задержанного, он оказался в магазине, потому что "бежал от преследователей". При этом мужчина не смог уточнить, от кого именно.25 мая на востоке Москвы мужчина взял в заложники семью из трех человек в доме на улице Молостовых. Злоумышленник ранил одного из заложников (мужчину), в результате чего тот скончался. Преступник был задержан и доставлен в больницу, так как он нанес себе ножевое ранение при задержании. Правоохранители установили, что подозреваемый ранее заявлял в полицию о том, что якобы "черными риелторами" была незаконно отчуждена доля в его двухкомнатной квартире. В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что удержание семьи и убийство супруга потерпевшей он совершил на почве личных неприязненных отношений, возникших в период проживания с ними в одной квартире.201711 октября безработный житель Ульяновска в одном из православных храмов города взял в заложники женщину. При этом, по данным прокуратуры, он требовал немедленно передать его заранее записанное сообщение руководству региона, угрожая взорвать в церкви бомбу. Позже выяснилось, что у мужчины был при себе муляж взрывного устройства. В ходе спецоперации мужчину обезвредили. Установлено, что он страдает психическим заболеванием. В мае в Высокогорском районе Татарстана житель Казани Ильдар Кадыров захватил в заложники двух пенсионеров. Против Кадырова ранее органы дознания возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля в Казани, пятеро полицейских прибыли к нему на дачу в Высокогорском районе. Понимая, что в ходе обыска будут обнаружены незаконно хранящиеся два пистолета Макарова и патроны, Кадыров открыл стрельбу по полицейским и убежал. Оторвавшись от преследователей, раненный в ноги, он захватил чету пенсионеров и потребовал отвезти в Казань на их автомобиле. Однако по дороге выпрыгнул из машины, на одном из садовых участков похитил велосипед и переоделся в женскую одежду, пытаясь скрыться. Кадыров был задержан и арестован.23 апреля в поселке Красный берег Пермского края осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении, воспользовавшись правом свободного передвижения по поселку, захватил на улице и удерживал в качестве заложника девочку 2004 года рождения. Угрожая ей ножом, мужчина усадил ее в стоящую машину и стал угрожать водителю автомобиля, требуя вывезти его с территории поселка и исправительного учреждения. Преступные действия осужденного были пресечены местными жителями. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленник был задержан и помещен в штрафной изолятор. 13 февраля в городе Губкин Белгородской области сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, который захватил свою мать в заложницы. Штурм состоялся в тот момент, когда переговорщик выходил из квартиры. В результате злоумышленник доставлен в центральное отделение полиции. По данным местных властей, он ранее был судим и употреблял наркотики.2016В ночь на 27 декабря в Москве при проведении обысков в рамках расследуемого дела предполагаемый подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции ОМВД по району Крылатское. Стреляя из ружья, мужчина ранил трех полицейских и двух сотрудников ГБУ "Жилищник". Затем он скрылся в соседней квартире и взял в заложники женщину. Впоследствии мужчина покончил с собой, а находившаяся с ним женщина была освобождена. 10 октября в городе Новотроицке Оренбургской области местный житель на несколько часов взял в заложники бывшую супругу и двух детей и угрожал их сжечь. На место происшествия прибыли полицейские, медики, и сотрудники газовой службы. Вызволить заложников полиции помогла бабушка дебошира – она уговорила внука не предпринимать никаких противоправных действий против своих детей, бывшей супруги и выйти из квартиры. После чего мужчина вышел и его задержали. В квартире, где удерживались дети и их мать, нашли канистру, в которой оказалась вода, а не воспламеняющая жидкость, а также пневматический пистолет. 24 августа в центре Москвы бизнесмен Арам Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка", пригрозив его взорвать. Впоследствии мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Петросян сообщил, что так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств. 18 мая на востоке Москвы неизвестный в маске взял в заложники сотрудников и посетителей банка на Первомайской улице. Мужчина требовал выдать 4,7 миллиона рублей и 13 тысяч евро под угрозой взрыва. Полиция уговорила его освободить заложников, затем спецназ застрелил преступника, когда тот отказался сдаваться и возникла угроза, что злоумышленник приведет в действие свою "бомбу", которая впоследствии оказалась муляжом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки