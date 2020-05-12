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2020-05-12T15:32
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В Казани будут судить мужчину, удерживавшего жену и детей в заложниках
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РИА Новости

В Казани будут судить мужчину, удерживавшего жену и детей в заложниках

15:32 12.05.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Житель Казани, который, угрожая расправой, удерживал жену и двоих детей, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, ночью 1 марта в Казани пьяный мужчина поругался с женой, а когда та позвонила родственникам, чтобы те забрали ее вместе с двумя детьми, отказался выпустить женщину. Избив супругу и приставив нож к ее шее, он потребовал у правоохранителей 10 миллионов рублей. В дальнейшем мужчина был задержан.
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В настоящее время по ходатайству следователя он арестован.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Казани, обвиняемого в совершении преступлений... "захват заложников" ..."угроза убийством"... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
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