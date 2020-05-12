В Казани будут судить мужчину, удерживавшего жену и детей в заложниках

По данным следствия, ночью 1 марта в Казани пьяный мужчина поругался с женой, а когда та позвонила родственникам, чтобы те забрали ее вместе с двумя детьми, отказался выпустить женщину. Избив супругу и приставив нож к ее шее, он потребовал у правоохранителей 10 миллионов рублей. В дальнейшем мужчина был задержан.
В настоящее время по ходатайству следователя он арестован.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Казани, обвиняемого в совершении преступлений... "захват заложников" ..."угроза убийством"... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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