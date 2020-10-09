https://ria.ru/20201009/zalozhniki-1579027879.html
СК рассказал подробности захвата заложников в Красноярском крае
Мужчина, взявший в заложники свою бывшую сожительницу и ее детей, ранее ударил топором полицейского и скрывался от полиции, сообщили в СУ СК России по... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:35
2020-10-09T14:35
2020-10-09T16:13
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 9 окт — РИА Новости.</strong> Мужчина, взявший в заложники свою бывшую сожительницу и ее детей, ранее ударил топором полицейского и скрывался от полиции, сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю.Ранее МВД сообщило, что в поселке Тасеево задержали 25-летнего красноярца, который устроил скандал на бытовой почве дома у женщины, после чего удерживал там ее и пятерых малолетних детей. В прошлом мужчина неоднократно был судим."Накануне он нанес топором участковому уполномоченному полиции рубленую рану ноги, после чего повредил служебный автомобиль и скрылся с места преступления, спрятавшись у своей 29-летней знакомой, с которой ранее проживал в гражданском браке", — заявили в Следственном комитете.В пятницу полицейские разыскивали мужчину из-за инцидента с участковым.После того как полиция приехала к женщине, преступник забаррикадировал дом. Красноярец поставил на стол около окна трехлетнего ребенка и угрожал ему ножом. Мужчина потребовал снять оцепление с дома, в противном случае пообещал применить насилие в отношении всех детей.В ходе переговоров силовикам удалось отвлечь злоумышленника и задержать его. Красноярца доставили в отдел полиции. Женщина и дети не пострадали. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, детям от пяти месяцев до пяти лет.Возбуждено уголовное дело о захвате заложников с применением оружия.
https://ria.ru/20201006/los-1578475514.html
красноярский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания подозреваемого в захвате заложников
09 октября 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в селе Тасеево Тасеевского района 25-летний местный житель взял в заложники свою 29-летнюю знакомую и ее пятерых малолетних детей, самому старшему из которых пять лет, а самому младшему пять месяцев.
2020-10-09T14:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия
КРАСНОЯРСК, 9 окт — РИА Новости. Мужчина, взявший в заложники свою бывшую сожительницу и ее детей, ранее ударил топором полицейского и скрывался от полиции, сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю.
Ранее МВД сообщило, что в поселке Тасеево задержали 25-летнего красноярца, который устроил скандал на бытовой почве дома у женщины, после чего удерживал там ее и пятерых малолетних детей. В прошлом мужчина неоднократно был судим.
"Накануне он нанес топором участковому уполномоченному полиции рубленую рану ноги, после чего повредил служебный автомобиль и скрылся с места преступления, спрятавшись у своей 29-летней знакомой, с которой ранее проживал в гражданском браке", — заявили в Следственном комитете.
В пятницу полицейские разыскивали мужчину из-за инцидента с участковым.
После того как полиция приехала к женщине, преступник забаррикадировал дом. Красноярец поставил на стол около окна трехлетнего ребенка и угрожал ему ножом. Мужчина потребовал снять оцепление с дома, в противном случае пообещал применить насилие в отношении всех детей.
В ходе переговоров силовикам удалось отвлечь злоумышленника и задержать его. Красноярца доставили в отдел полиции. Женщина и дети не пострадали. По данным СК
, детям от пяти месяцев до пяти лет.
Возбуждено уголовное дело о захвате заложников с применением оружия.