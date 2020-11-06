Захватчика отделения Альфа-банка в Москве отправили в психлечебницу
14:31 06.11.2020 (обновлено: 16:56 06.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Алексею Барышникову, захватившему отделение банка в Москве
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский суд решил направить на принудительное лечение в психлечебницу мужчину, захватившего в мае заложников в столичном банке, сообщается на сайте СК РФ.
Днем 23 мая мужчина зашел в отделение Альфа-банка по улице Земляной Вал в Москве. В зоне ожидания он сообщил присутствующим о минировании помещения и захвате заложников, продемонстрировал устройство с кнопкой активации и стал выдвигать разные требования. Сотрудникам банка удалось сообщить о случившемся правоохранителям. В ходе спецоперации мужчину задержали, все заложники были освобождены.
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В ходе следствия была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, мужчину признали нуждающимся в принудительном лечении.
"Доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Алексея Барышникова. Он совершил запрещенное уголовным законом деяние... "захват заложников"... Судом принято решение о применении к Барышникову принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь", - говорится в сообщении СК.
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