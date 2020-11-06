https://ria.ru/20201106/psikhlechebnitsa-1583372726.html

Захватчика отделения Альфа-банка в Москве отправили в психлечебницу

Захватчика отделения Альфа-банка в Москве отправили в психлечебницу

Московский суд решил направить на принудительное лечение в психлечебницу мужчину, захватившего в мае заложников в столичном банке, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:31

2020-11-06T14:31

2020-11-06T16:56

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

альфа-банк

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский суд решил направить на принудительное лечение в психлечебницу мужчину, захватившего в мае заложников в столичном банке, сообщается на сайте СК РФ.Днем 23 мая мужчина зашел в отделение Альфа-банка по улице Земляной Вал в Москве. В зоне ожидания он сообщил присутствующим о минировании помещения и захвате заложников, продемонстрировал устройство с кнопкой активации и стал выдвигать разные требования. Сотрудникам банка удалось сообщить о случившемся правоохранителям. В ходе спецоперации мужчину задержали, все заложники были освобождены.В ходе следствия была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, мужчину признали нуждающимся в принудительном лечении.

https://ria.ru/20200803/1575308099.html

https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580849355.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, альфа-банк, происшествия