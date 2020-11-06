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Захватчика отделения Альфа-банка в Москве отправили в психлечебницу
Захватчика отделения Альфа-банка в Москве отправили в психлечебницу
Московский суд решил направить на принудительное лечение в психлечебницу мужчину, захватившего в мае заложников в столичном банке, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:31
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
альфа-банк
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский суд решил направить на принудительное лечение в психлечебницу мужчину, захватившего в мае заложников в столичном банке, сообщается на сайте СК РФ.Днем 23 мая мужчина зашел в отделение Альфа-банка по улице Земляной Вал в Москве. В зоне ожидания он сообщил присутствующим о минировании помещения и захвате заложников, продемонстрировал устройство с кнопкой активации и стал выдвигать разные требования. Сотрудникам банка удалось сообщить о случившемся правоохранителям. В ходе спецоперации мужчину задержали, все заложники были освобождены.В ходе следствия была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, мужчину признали нуждающимся в принудительном лечении.
https://ria.ru/20200803/1575308099.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, альфа-банк, происшествия

Захватчика отделения Альфа-банка в Москве отправили в психлечебницу

14:31 06.11.2020 (обновлено: 16:56 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Алексею Барышникову, захватившему отделение банка в Москве
Избрание меры пресечения Алексею Барышникову, захватившему отделение банка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский суд решил направить на принудительное лечение в психлечебницу мужчину, захватившего в мае заложников в столичном банке, сообщается на сайте СК РФ.
Днем 23 мая мужчина зашел в отделение Альфа-банка по улице Земляной Вал в Москве. В зоне ожидания он сообщил присутствующим о минировании помещения и захвате заложников, продемонстрировал устройство с кнопкой активации и стал выдвигать разные требования. Сотрудникам банка удалось сообщить о случившемся правоохранителям. В ходе спецоперации мужчину задержали, все заложники были освобождены.
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 14:57
В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину
В ходе следствия была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, мужчину признали нуждающимся в принудительном лечении.

"Доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Алексея Барышникова. Он совершил запрещенное уголовным законом деяние... "захват заложников"... Судом принято решение о применении к Барышникову принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь", - говорится в сообщении СК.

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Случаи захвата заложников в банках в мире в 2017-2020 годах
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваАльфа-банкПроисшествия
 
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