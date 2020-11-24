https://ria.ru/20201124/peterburg-1586076730.html

Под Петербургом мужчина захватил в заложники шестерых детей

Под Петербургом мужчина захватил в заложники шестерых детей

Мужчина захватил в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:39

2020-11-24T13:39

2020-11-24T16:38

захват заложников в колпино

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мужчина захватил в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В МВД сообщили, что детей удерживает в квартире их отец. Младшему ребенку три года, старшему — пятнадцать лет. Они находятся в доме на Пролетарской улице в Колпино. По словам собеседника агентства, злоумышленник пьян и вооружен топором.В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть в квартиру. Сотрудники правоохранительных органов ведут с 38-летним мужчиной переговоры, но пока он не выдвинул требований.Как рассказал РИА Новости представитель районных органов власти, семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад. Мужчина состоял на учете в психдиспансере, сейчас испытывает "серьезные финансовые проблемы", добавил источник агентства.

https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586081199.html

санкт-петербург

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2020

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Кадры с места ЧП в Санкт-Петербурге, где мужчина захватил в заложники детей Кадры с места ЧП в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где, как сообщают СМИ, вооруженный топором мужчина захватил в заложники шесть детей. 2020-11-24T13:39 true PT0M56S

Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем. 2020-11-24T13:39 true PT0M29S

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захват заложников в колпино, санкт-петербург, происшествия