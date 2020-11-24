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https://ria.ru/20201124/peterburg-1586076730.html
Под Петербургом мужчина захватил в заложники шестерых детей
Под Петербургом мужчина захватил в заложники шестерых детей
Мужчина захватил в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:39
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захват заложников в колпино
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мужчина захватил в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В МВД сообщили, что детей удерживает в квартире их отец. Младшему ребенку три года, старшему — пятнадцать лет. Они находятся в доме на Пролетарской улице в Колпино. По словам собеседника агентства, злоумышленник пьян и вооружен топором.В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть в квартиру. Сотрудники правоохранительных органов ведут с 38-летним мужчиной переговоры, но пока он не выдвинул требований.Как рассказал РИА Новости представитель районных органов власти, семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад. Мужчина состоял на учете в психдиспансере, сейчас испытывает "серьезные финансовые проблемы", добавил источник агентства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места ЧП в Санкт-Петербурге, где мужчина захватил в заложники детей
Кадры с места ЧП в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где, как сообщают СМИ, вооруженный топором мужчина захватил в заложники шесть детей.
2020-11-24T13:39
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Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников
Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем.
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захват заложников в колпино, санкт-петербург, происшествия

Под Петербургом мужчина захватил в заложники шестерых детей

13:39 24.11.2020 (обновлено: 16:38 24.11.2020)
 
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мужчина захватил в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В МВД сообщили, что детей удерживает в квартире их отец. Младшему ребенку три года, старшему — пятнадцать лет.
Они находятся в доме на Пролетарской улице в Колпино. По словам собеседника агентства, злоумышленник пьян и вооружен топором.
В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть в квартиру. Сотрудники правоохранительных органов ведут с 38-летним мужчиной переговоры, но пока он не выдвинул требований.
"Дверь не открывает, на связь не выходит": отец взял в заложники детей
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.

Сотрудники правоохранительных органов у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
1 из 8

Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.

Сотрудница полиции натягивает оградительную ленту у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
2 из 8

Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.

Сотрудники полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
3 из 8

Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Автомобиль МЧС РФ у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
4 из 8

"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.

Сотрудники правоохранительных органов у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
5 из 8

"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сотрудники Росгвардии у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
6 из 8

Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.

Сотрудница полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
7 из 8

На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Злоумышленник сдался после беседы с районным прокурором. Дети не пострадали.

Автомобиль скорой помощи у жилого дома в Колпино, где мужчина удерживал детей в заложниках. Кадр видео
8 из 8

Злоумышленник сдался после беседы с районным прокурором. Дети не пострадали.

© РИА Новости
1 из 8

Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
3 из 8

Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 8

"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 8

"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
6 из 8

Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
7 из 8

На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Злоумышленник сдался после беседы с районным прокурором. Дети не пострадали.

© РИА Новости
Как рассказал РИА Новости представитель районных органов власти, семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад. Мужчина состоял на учете в психдиспансере, сейчас испытывает "серьезные финансовые проблемы", добавил источник агентства.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
13:59
На захватившего детей мужчину заявила в полицию жена
 
Захват заложников в КолпиноСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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