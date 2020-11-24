https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586110990.html

"Дверь не открывает, на связь не выходит": отец взял в заложники детей

"Дверь не открывает, на связь не выходит": отец взял в заложники детей

На Пролетарской улице Санкт-Петербурге мужчина захватил в заложники шестерых детей. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:38

2020-11-24T16:38

2020-11-24T17:52

захват заложников в колпино

санкт-петербург

фото

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На Пролетарской улице Санкт-Петербурге мужчина захватил в заложники шестерых детей. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колпино, санкт-петербург, фото, фото