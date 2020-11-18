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Настоящий "вакцинный национализм" Израиля и Венгрии
Настоящий "вакцинный национализм" Израиля и Венгрии
Израиль ведет переговоры с Россией о покупке вакцины от COVID-19. Об этом стало известно после состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина и Биньямина... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T08:00
2020-11-18T09:24
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
евросоюз
биньямин нетаньяху
тель-авив
будапешт
авторы
мнение - авторы
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Израиль ведет переговоры с Россией о покупке вакцины от COVID-19. Об этом стало известно после состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.Новость об интересе израильского государства к российской разработке не стала особой сенсацией. Таковая прогремела пару недель назад, когда появилась информация, что иерусалимский медицинский центр "Хадасса" заказал полтора миллиона доз "Спутник V". Так что общение двух лидеров выглядит просто органичным продолжением процесса.Но Израиль вовсе не делает на российский медикамент единственную ставку. Наоборот, как заявил после общения с Путиным Нетаньяху, цель — "приобрести как можно большее количество вакцин из как можно большего количества источников для как можно большего количества граждан (страны. — Прим. авт.)".Слова премьера не расходятся с делом. Израиль еще несколько месяцев назад заключил контракт на приобретение вакцины с американской компанией Moderna, которая на днях сообщила о впечатляющих промежуточных результатах — 94,5 процента эффективности — III фазы испытания своего препарата. А на прошлой неделе было объявлено об аналогичных договоренностях Тель-Авива с компанией Pfizer.В общем, Израиль занял глубоко прагматичную позицию, полностью оправданную в свете опасности и широты распространения заболевания, колоссальной нагрузки на систему здравоохранения и удара по национальной экономике. Он разложил яйца по нескольким корзинам, причем опираясь в своем выборе исключительно на научные соображения и игнорируя идейно-политические.Однако по нынешним временам для западного мира подобный подход можно считать уникальным и из ряда вон выходящим.Европейский союз тщательно строит и равняет своих членов, грозя карами отступникам от "линии партии". Таковым на этот раз является Венгрия.Стратегия вакцинации от коронавируса ЕС предусматривает использование препаратов, произведенных на его территории. Кстати, это тот самый "вакцинный национализм", в котором обвинялась Россия считанные месяцы назад. На данный момент Евросоюзом заключены контракты с тремя фармацевтическими компаниями на покупку потенциального медикамента — AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson &amp; Johnson.Будапешт же, начавший сотрудничать с Москвой по теме, идет поперек указаний Брюсселя, пообещавшего даже принять против нарушителей административные меры. Впрочем, для венгров подобные угрозы привычны — как и навык их игнорировать. На этой неделе первые образцы "Спутник V" поставят в Венгрию для тестирования, и там даже уже готовится площадка, на которой планируется организовать производство российской вакцины.Мотивацию венгерских властей понять легко.Первая — весенняя — волна коронавируса продемонстрировала, что каждая страна в ЕС вынуждена справляться с эпидемией самостоятельно, особенно в том, что касается собственно здоровья людей и захлебывающихся национальных систем здравоохранения. Нынешние события с практически ежедневными антирекордами по заболевшим и умершим не прибавляют поводов для оптимизма.В этой ситуации ЕС, фактически умывший руки, требует соблюдать его правила в отношении того, как и чем бороться с COVID-19. Очень удобная — для Брюсселя — позиция.Хуже того: российская разработка не просто опережает в степени своей готовности европейские, что с высокой вероятностью позволит раньше начать ее широкое использование. Есть вопросы и по самим препаратам.С "оксфордской" вакциной (той, которая от AstraZeneca) связаны многочисленные неприятные инциденты в ходе тестирования, что породило немалые сомнения в ее безопасности. При этом ЕС ее закупает по относительно низкой цене (2,5 евро за дозу), а компания по заключенной сделке получила иммунитет от преследования в случае ущерба человеческому здоровью от ее применения. В свою очередь, о медикаменте французской Sanofi никаких тревожных новостей не было, но он и стоит в четыре раза дороже.В результате невозможно не задаваться вопросом: а как, собственно, будут распределяться эти вакцины внутри ЕС? И трудно избавиться от подозрения, что восточноевропейские члены союза будут снабжаться по преимуществу препаратом AstraZeneca. Если же вдруг в ходе его использования массово вылезут тяжкие последствия для человеческого здоровья, разгребать проблемы придется опять-таки национальным правительствам.В подобном антураже действия венгерских властей выглядят образцом здравого смысла и по-настоящему ориентированными на национальные интересы подхода: лучше иметь в своем распоряжении пусть не "идейно верную", но зато эффективную вакцину, в безопасности которой ты лично убедился.Судя по всему, для современного Запада подобный подход неприемлем, оттого и вызывают столь резкое отторжение немногочисленные "ренегаты". Идеология им ставится выше даже здоровья собственной нации.Впрочем, нет сомнений, что Старая Европа себя не обидит и ее население получит самую лучшую вакцину из трех законтрактованных.Ну а если большинство других стран региона готовы по-прежнему безропотно выполнять распоряжения сверху, то это их выбор и их ответственность за последствия. Хотя чем дальше, тем больше они становятся для мира примером того, чем оборачивается отказ от суверенитета ради чувства сопричастности цивилизационной мечте.
https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584905214.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/sputnik-1584501067.html
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Ирина Алкснис
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", евросоюз, биньямин нетаньяху, тель-авив, будапешт, авторы, мнение - авторы

Настоящий "вакцинный национализм" Израиля и Венгрии

08:00 18.11.2020 (обновлено: 09:24 18.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : РФПИ
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Израиль ведет переговоры с Россией о покупке вакцины от COVID-19. Об этом стало известно после состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.
Новость об интересе израильского государства к российской разработке не стала особой сенсацией. Таковая прогремела пару недель назад, когда появилась информация, что иерусалимский медицинский центр "Хадасса" заказал полтора миллиона доз "Спутник V". Так что общение двух лидеров выглядит просто органичным продолжением процесса.
Но Израиль вовсе не делает на российский медикамент единственную ставку. Наоборот, как заявил после общения с Путиным Нетаньяху, цель — "приобрести как можно большее количество вакцин из как можно большего количества источников для как можно большего количества граждан (страны. — Прим. авт.)".
Слова премьера не расходятся с делом. Израиль еще несколько месяцев назад заключил контракт на приобретение вакцины с американской компанией Moderna, которая на днях сообщила о впечатляющих промежуточных результатах — 94,5 процента эффективности — III фазы испытания своего препарата. А на прошлой неделе было объявлено об аналогичных договоренностях Тель-Авива с компанией Pfizer.
В общем, Израиль занял глубоко прагматичную позицию, полностью оправданную в свете опасности и широты распространения заболевания, колоссальной нагрузки на систему здравоохранения и удара по национальной экономике. Он разложил яйца по нескольким корзинам, причем опираясь в своем выборе исключительно на научные соображения и игнорируя идейно-политические.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
16 ноября, 20:47Распространение нового коронавируса
Нетаньяху заявил, что говорил с Путиным о покупке вакцины "Спутник V"
Однако по нынешним временам для западного мира подобный подход можно считать уникальным и из ряда вон выходящим.
Европейский союз тщательно строит и равняет своих членов, грозя карами отступникам от "линии партии". Таковым на этот раз является Венгрия.
Стратегия вакцинации от коронавируса ЕС предусматривает использование препаратов, произведенных на его территории. Кстати, это тот самый "вакцинный национализм", в котором обвинялась Россия считанные месяцы назад. На данный момент Евросоюзом заключены контракты с тремя фармацевтическими компаниями на покупку потенциального медикамента — AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson.
Будапешт же, начавший сотрудничать с Москвой по теме, идет поперек указаний Брюсселя, пообещавшего даже принять против нарушителей административные меры. Впрочем, для венгров подобные угрозы привычны — как и навык их игнорировать. На этой неделе первые образцы "Спутник V" поставят в Венгрию для тестирования, и там даже уже готовится площадка, на которой планируется организовать производство российской вакцины.
Мотивацию венгерских властей понять легко.
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 15:47
РФ отправит в Венгрию образцы "Спутника V" уже на следующей неделе
Первая — весенняя — волна коронавируса продемонстрировала, что каждая страна в ЕС вынуждена справляться с эпидемией самостоятельно, особенно в том, что касается собственно здоровья людей и захлебывающихся национальных систем здравоохранения. Нынешние события с практически ежедневными антирекордами по заболевшим и умершим не прибавляют поводов для оптимизма.
В этой ситуации ЕС, фактически умывший руки, требует соблюдать его правила в отношении того, как и чем бороться с COVID-19. Очень удобная — для Брюсселя — позиция.
Хуже того: российская разработка не просто опережает в степени своей готовности европейские, что с высокой вероятностью позволит раньше начать ее широкое использование. Есть вопросы и по самим препаратам.
С "оксфордской" вакциной (той, которая от AstraZeneca) связаны многочисленные неприятные инциденты в ходе тестирования, что породило немалые сомнения в ее безопасности. При этом ЕС ее закупает по относительно низкой цене (2,5 евро за дозу), а компания по заключенной сделке получила иммунитет от преследования в случае ущерба человеческому здоровью от ее применения. В свою очередь, о медикаменте французской Sanofi никаких тревожных новостей не было, но он и стоит в четыре раза дороже.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 16:45Распространение нового коронавируса
В ЕС заявили, что не получали данные об эффективности российской вакцины
В результате невозможно не задаваться вопросом: а как, собственно, будут распределяться эти вакцины внутри ЕС? И трудно избавиться от подозрения, что восточноевропейские члены союза будут снабжаться по преимуществу препаратом AstraZeneca. Если же вдруг в ходе его использования массово вылезут тяжкие последствия для человеческого здоровья, разгребать проблемы придется опять-таки национальным правительствам.
В подобном антураже действия венгерских властей выглядят образцом здравого смысла и по-настоящему ориентированными на национальные интересы подхода: лучше иметь в своем распоряжении пусть не "идейно верную", но зато эффективную вакцину, в безопасности которой ты лично убедился.
Кстати, ровно о том же сказал генеральный директор медцентра "Хадасса" профессор Зеев Ротштейн по поводу закупки его учреждением российской разработки: "Я совершенно спокоен в своем решении не прислушиваться к политическим или коммерческим разногласиям. Мы нейтральны. У нас нет политической предвзятости. Мы относимся к вакцине как к элементу первой необходимости для наших пациентов".
Судя по всему, для современного Запада подобный подход неприемлем, оттого и вызывают столь резкое отторжение немногочисленные "ренегаты". Идеология им ставится выше даже здоровья собственной нации.
Впрочем, нет сомнений, что Старая Европа себя не обидит и ее население получит самую лучшую вакцину из трех законтрактованных.
Ну а если большинство других стран региона готовы по-прежнему безропотно выполнять распоряжения сверху, то это их выбор и их ответственность за последствия. Хотя чем дальше, тем больше они становятся для мира примером того, чем оборачивается отказ от суверенитета ради чувства сопричастности цивилизационной мечте.
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 17:41Распространение нового коронавируса
Великобритания опубликовала список закупаемых вакцин от COVID-19
 
Коронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"ЕвросоюзБиньямин НетаньяхуТель-АвивБудапештАвторыМнение - Авторы
 
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