В РФПИ оценили результаты испытаний вакцины от COVID-19 Moderna
© Фото : Пресс-служба РФПИГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
© Фото : Пресс-служба РФПИ
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вакцины от коронавируса эффективностью свыше 90% могут спасти жизни людей и помочь в восстановлении экономики, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новость о результатах третьей фазы испытаний вакцины от COVID компании Moderna.
Компания Moderna ранее в понедельник объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от COVID (mRNA-1273) с эффективностью 94,5%. Испытания вакцины ведутся с 27 июля, в них участвуют около 30 тысяч добровольцев. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе, получавшей плацебо, и только пять случаев в группе, получившей вакцину mRNA-1273.
"Мы очень рады услышать позитивные новости от Moderna, миру нужен портфель вакцин. Вакцины с эффективностью 90% и более - очень многообещающие, они могут спасти жизни и возобновить экономический рост", - отметил Дмитриев, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте российской вакцины "Спутник V".
Вакцина мРНК-1273 была разработана с использованием генетической платформы, называемой мРНК (мессенджер РНК). Она направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка, который, как надеются ученые, вызовет сильный иммунный ответ. Вакцина успешно прошла испытания на животных.
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.