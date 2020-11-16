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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584872586.html
В РФПИ оценили результаты испытаний вакцины от COVID-19 Moderna
В РФПИ оценили результаты испытаний вакцины от COVID-19 Moderna
Вакцины от коронавируса эффективностью свыше 90% могут спасти жизни людей и помочь в восстановлении экономики, заявил гендиректор Российского фонда прямых... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:13
2020-11-16T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
венесуэла
белоруссия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вакцины от коронавируса эффективностью свыше 90% могут спасти жизни людей и помочь в восстановлении экономики, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новость о результатах третьей фазы испытаний вакцины от COVID компании Moderna.Компания Moderna ранее в понедельник объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от COVID (mRNA-1273) с эффективностью 94,5%. Испытания вакцины ведутся с 27 июля, в них участвуют около 30 тысяч добровольцев. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе, получавшей плацебо, и только пять случаев в группе, получившей вакцину mRNA-1273."Мы очень рады услышать позитивные новости от Moderna, миру нужен портфель вакцин. Вакцины с эффективностью 90% и более - очень многообещающие, они могут спасти жизни и возобновить экономический рост", - отметил Дмитриев, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте российской вакцины "Спутник V".Вакцина мРНК-1273 была разработана с использованием генетической платформы, называемой мРНК (мессенджер РНК). Она направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка, который, как надеются ученые, вызовет сильный иммунный ответ. Вакцина успешно прошла испытания на животных.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/vaccine-1584870110.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, венесуэла, белоруссия, бразилия, общество

В РФПИ оценили результаты испытаний вакцины от COVID-19 Moderna

17:13 16.11.2020
 
© Фото : Пресс-служба РФПИГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Пресс-служба РФПИ
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вакцины от коронавируса эффективностью свыше 90% могут спасти жизни людей и помочь в восстановлении экономики, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новость о результатах третьей фазы испытаний вакцины от COVID компании Moderna.
Компания Moderna ранее в понедельник объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от COVID (mRNA-1273) с эффективностью 94,5%. Испытания вакцины ведутся с 27 июля, в них участвуют около 30 тысяч добровольцев. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе, получавшей плацебо, и только пять случаев в группе, получившей вакцину mRNA-1273.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
17:04Распространение нового коронавируса
В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит пандемию коронавируса
"Мы очень рады услышать позитивные новости от Moderna, миру нужен портфель вакцин. Вакцины с эффективностью 90% и более - очень многообещающие, они могут спасти жизни и возобновить экономический рост", - отметил Дмитриев, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте российской вакцины "Спутник V".
Вакцина мРНК-1273 была разработана с использованием генетической платформы, называемой мРНК (мессенджер РНК). Она направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка, который, как надеются ученые, вызовет сильный иммунный ответ. Вакцина успешно прошла испытания на животных.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16:42
В Казахстане начнется производство российской вакцины "Спутник V"
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВенесуэлаБелоруссияБразилияОбщество
 
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