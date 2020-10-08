https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578823335.html

ЕС заключил третий контракт на потенциальную вакцину от коронавируса

Европейский союз заключил третий контракт с фармацевтической компанией на покупку потенциальной вакцины от коронавируса, сказал на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:48

2020-10-08T13:48

2020-10-08T13:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

стелла кириакидес

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

брюссель

sanofi

еврокомиссия

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Европейский союз заключил третий контракт с фармацевтической компанией на покупку потенциальной вакцины от коронавируса, сказал на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕК</a> Эрик Мамер."Мы подписали третий контракт на покупку потенциальной вакцины, с компанией <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson & Johnson</a>. Речь идет о 200 миллионах доз вакцины. Это экспериментальная вакцина, которая в настоящее время проходит третью фазу испытаний", - сказал представитель ЕК.Он добавил, что до этого ЕС уже заключил аналогичные контракты с <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и Sanofi-GSK.В распространенном заявлении еврокомиссии также указывается, что ЕС завершил успешные переговоры еще с несколькими фармацевтическими компаниями, в частности, с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.Ранее еврокомиссар по вопросам здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Stella_Kiriakides/" target="_blank" data-auto="true">Стелла Кириакидес</a> заявила, что пока нельзя говорить о конкретных сроках появления эффективной и безопасной вакцины от коронавируса в ЕС.Одной из перспективных вакцин на данный момент считается разрабатываемая французской <a href="http://ria.ru/organization_Sanofi/" target="_blank" data-auto="true">Sanofi</a> и британской GSK. В совместном заявлении компании ранее отметили, что рассчитывают подать заявку на лицензию в первой половине 2021 года, если все стадии испытаний пройдут успешно. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, стелла кириакидес, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , брюссель, sanofi, еврокомиссия, евросоюз, johnson & johnson, в мире