https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584905214.html
Нетаньяху заявил, что говорил с Путиным о покупке вакцины "Спутник V"
Нетаньяху заявил, что говорил с Путиным о покупке вакцины "Спутник V"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность поставок российской вакцины от коронавируса... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:47
2020-11-16T20:47
2020-11-16T20:47
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность поставок российской вакцины от коронавируса Sputnik V.Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поговорил по телефону с Нетаньяху, они обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле."Час назад я поговорил с президентом России Владимиром Путиным о возможности покупки вакцины Sputnik V. Мы это обсудим в ближайшие дни", - заявил Нетаньяху в ходе пресс-конференции.Также Нетаньяху напомнил, что ещё летом Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины и станет "одной из первых стран, которые получат вакцину компании Moderna"."Моя цель - привезти как можно больше вакцин из как можно большего количества мест для как можно большего числа граждан как можно скорее", - добавил глава правительства.В пятницу Нетаньяху заявил, что в данный момент Израиль подписывает контракт на поставку вакцин Pfizer для 4 миллионов граждан.Ранее он назвал важным днем в борьбе с коронавирусом новость об эффективности вакцины компаний BioNTech и Pfizer и напомнил, что Израиль также работает над разработкой собственной вакцины.Израиль начал 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом. Кроме того, еще в июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584853861.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, биньямин нетаньяху, иерусалим, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным
возможность поставок российской вакцины от коронавируса
Sputnik V.
Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поговорил по телефону с Нетаньяху, они обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле.
"Час назад я поговорил с президентом России Владимиром Путиным о возможности покупки вакцины Sputnik V. Мы это обсудим в ближайшие дни", - заявил Нетаньяху в ходе пресс-конференции.
Также Нетаньяху напомнил, что ещё летом Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины и станет "одной из первых стран, которые получат вакцину компании Moderna".
"Моя цель - привезти как можно больше вакцин из как можно большего количества мест для как можно большего числа граждан как можно скорее", - добавил глава правительства.
В пятницу Нетаньяху заявил, что в данный момент Израиль подписывает контракт на поставку вакцин Pfizer для 4 миллионов граждан.
Ранее он назвал важным днем в борьбе с коронавирусом новость об эффективности вакцины компаний BioNTech и Pfizer и напомнил, что Израиль также работает над разработкой собственной вакцины.
Израиль начал 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.
Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме
заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом. Кроме того, еще в июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.