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https://ria.ru/20201107/vaktsina-1583486665.html
В Израиле рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
В Израиле рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" станет первой, которую представят для регистрации в Израиле, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T09:10
2020-11-07T11:25
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" станет первой, которую представят для регистрации в Израиле, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор иерусалимского медицинского центра "Хадасса" профессор Зеев Ротштейн."Из-за того что мы знаем, что все исследования проходят правильно, согласно стандартам, мы запросили всю информацию по вакцине для того, чтобы предоставить ее израильскому Минздраву для регистрации", — сказал он.При этом профессор не исключил, что израильскому ведомству придется преодолеть некоторое предубеждение, чтобы зарегистрировать российский препарат. Еще летом Израиль заключил соглашение о закупке будущей вакцины с несколькими компаниями, в том числе с американский "Модерной".Сейчас московский филиал клиники "Хадасса" участвует в третьей фазе испытаний "Спутника V". Как только вакцина получит официальную регистрацию в Израиле, медцентр начнет ее импортировать, а также будет производить на территории страны."В любом случае, мы очень доверяем российской науке. Мы очень доверяем себе как платформе для клинических исследований такой вакцины. И я совершенно спокоен в своем решении не прислушиваться к политическим или коммерческим разногласиям &lt;...&gt; Мы нейтральны. У нас нет политической предвзятости. Мы относимся к вакцине как к элементу первой необходимости для наших пациентов", — сказал Ротштейн.На этой неделе медцентр "Хадасса" заявил, что намерен закупить полтора миллиона доз "Спутника V". Если израильский Минздрав не дает разрешение на использование вакцины в стране, клиника будет применять ее в своих филиалах за рубежом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201107/neandertaltsy-1583425902.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, израиль, в мире

В Израиле рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19

09:10 07.11.2020 (обновлено: 11:25 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБрифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" станет первой, которую представят для регистрации в Израиле, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор иерусалимского медицинского центра "Хадасса" профессор Зеев Ротштейн.
"Из-за того что мы знаем, что все исследования проходят правильно, согласно стандартам, мы запросили всю информацию по вакцине для того, чтобы предоставить ее израильскому Минздраву для регистрации", — сказал он.
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При этом профессор не исключил, что израильскому ведомству придется преодолеть некоторое предубеждение, чтобы зарегистрировать российский препарат.

"Исторически сложилось, что израильский Минздрав относится проще к американским разработкам и настороженно к русским. Они сразу отреагировали, что нет достаточно данных по российской прививке. Именно поэтому мы им и предоставим все данные. В этой папке для регистрации будут все нужные данные по разработке вакцины и заключения исследований по первой и второй стадии испытаний", — пояснил Ротштейн.

Еще летом Израиль заключил соглашение о закупке будущей вакцины с несколькими компаниями, в том числе с американский "Модерной".
Сейчас московский филиал клиники "Хадасса" участвует в третьей фазе испытаний "Спутника V". Как только вакцина получит официальную регистрацию в Израиле, медцентр начнет ее импортировать, а также будет производить на территории страны.
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"В любом случае, мы очень доверяем российской науке. Мы очень доверяем себе как платформе для клинических исследований такой вакцины. И я совершенно спокоен в своем решении не прислушиваться к политическим или коммерческим разногласиям <...> Мы нейтральны. У нас нет политической предвзятости. Мы относимся к вакцине как к элементу первой необходимости для наших пациентов", — сказал Ротштейн.
На этой неделе медцентр "Хадасса" заявил, что намерен закупить полтора миллиона доз "Спутника V". Если израильский Минздрав не дает разрешение на использование вакцины в стране, клиника будет применять ее в своих филиалах за рубежом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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