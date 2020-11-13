https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584491219.html

Первые образцы вакцины "Спутник V" поступят в Венгрию на следующей неделе

Первые образцы вакцины "Спутник V" поступят в Венгрию на следующей неделе

Первые образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в Венгрию уже на следующей неделе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:11

2020-11-13T15:11

2020-11-13T16:02

петер сийярто

денис мантуров

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россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

венгрия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Первые образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в Венгрию уже на следующей неделе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто."Главной темой встречи стала организация поставок и совместного производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Венгрии. Денис Мантуров подтвердил, что первые образцы вакцины поступят в Венгрию уже на следующей неделе", - говорится в сообщении Минпромторга по итогам переговоров."На территории Венгрии ведется подготовка соответствующей производственной площадки. Таким образом, Венгрия может стать первой страной Европейского союза, в которой будет организовано производство российской вакцины ("Спутник V" - ред.)", - говорится в сообщении.В свою очередь Сийярто отметил, что с учетом текущей эпидемиологической ситуации правительство Венгрии приняло решение об упрощении порядка регистрации лекарственных средств.Минпромторг отмечает, что в переговорах также приняли участие посол Венгрии в России Норберт Конкой, руководство Минздрава РФ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и представители ответственных органов власти Венгрии."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/put-1584336413.html

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