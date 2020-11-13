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Первые образцы вакцины "Спутник V" поступят в Венгрию на следующей неделе
Первые образцы вакцины "Спутник V" поступят в Венгрию на следующей неделе
Первые образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в Венгрию уже на следующей неделе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:11
2020-11-13T16:02
петер сийярто
денис мантуров
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
венгрия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Первые образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в Венгрию уже на следующей неделе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто."Главной темой встречи стала организация поставок и совместного производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Венгрии. Денис Мантуров подтвердил, что первые образцы вакцины поступят в Венгрию уже на следующей неделе", - говорится в сообщении Минпромторга по итогам переговоров."На территории Венгрии ведется подготовка соответствующей производственной площадки. Таким образом, Венгрия может стать первой страной Европейского союза, в которой будет организовано производство российской вакцины ("Спутник V" - ред.)", - говорится в сообщении.В свою очередь Сийярто отметил, что с учетом текущей эпидемиологической ситуации правительство Венгрии приняло решение об упрощении порядка регистрации лекарственных средств.Минпромторг отмечает, что в переговорах также приняли участие посол Венгрии в России Норберт Конкой, руководство Минздрава РФ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и представители ответственных органов власти Венгрии."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/put-1584336413.html
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петер сийярто, денис мантуров, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), венгрия, в мире

Первые образцы вакцины "Спутник V" поступят в Венгрию на следующей неделе

15:11 13.11.2020 (обновлено: 16:02 13.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Первые образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в Венгрию уже на следующей неделе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто.
"Главной темой встречи стала организация поставок и совместного производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Венгрии. Денис Мантуров подтвердил, что первые образцы вакцины поступят в Венгрию уже на следующей неделе", - говорится в сообщении Минпромторга по итогам переговоров.
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"На территории Венгрии ведется подготовка соответствующей производственной площадки. Таким образом, Венгрия может стать первой страной Европейского союза, в которой будет организовано производство российской вакцины ("Спутник V" - ред.)", - говорится в сообщении.
В свою очередь Сийярто отметил, что с учетом текущей эпидемиологической ситуации правительство Венгрии приняло решение об упрощении порядка регистрации лекарственных средств.
Минпромторг отмечает, что в переговорах также приняли участие посол Венгрии в России Норберт Конкой, руководство Минздрава РФ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и представители ответственных органов власти Венгрии.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПетер СийяртоДенис МантуровВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ВенгрияВ мире
 
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