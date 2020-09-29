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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577901576.html
Насколько опасна вакцина: США требуют ответа, Европа считает барыши
Проблемы вакцины AstraZeneca, совместно разрабатываемой одноименной британско-шведской фармакологической компанией и Оксфордским университетом, пошли на новый... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:00
2020-09-29T08:00
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
astrazeneca
европа
сша
авторы
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Проблемы вакцины <a href="https://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc" target="_blank">AstraZeneca</a>, совместно разрабатываемой одноименной британско-шведской фармакологической компанией и Оксфордским университетом, пошли на новый виток.США не только не возобновили у себя замороженные пару недель назад испытания, но и ведущие американские СМИ все чаще <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/19/health/astrazeneca-vaccine-safety-blueprints.html" target="_blank">задаются вопросами</a> относительно безопасности препарата. Громче других <a href="https://inosmi.ru/social/20200926/248196891.html" target="_blank">выступил</a> телеканал Си-эн-эн.Как известно, клинические испытания AstraZeneca приостанавливались дважды — в июле и сентябре: у пары добровольцев проявились необычные симптомы неврологического происхождения. Оба случая были признаны не связанными с введенной людям вакциной и испытания в большинстве стран, включая Великобританию, продолжены.Однако американские ученые и специалисты системы здравоохранения США оказались более въедливыми и обнаружили серьезные расхождения в отчетах о побочных эффектах.Июльский инцидент AstraZeneca объяснила не диагностированным ранее случаем рассеянного склероза. Зато на сайте Оксфордского университета он описывается как "необъяснимые неврологические симптомы".По второй — сентябрьской — истории компания публично заявила, что у женщины-добровольца проявилось "необъяснимое заболевание". Вот только во внутренней документации этот случай фигурирует как поперечный миелит (редкое неврологическое заболевание).В результате американцы задают теперь абсолютно логичные вопросы о причинах подобного расхождения. AstraZeneca и без того <a href="https://theconversation.com/why-astrazeneca-and-others-racing-to-make-a-covid-19-vaccine-should-be-more-open-about-the-process-146057" target="_blank">получала серьезные претензии</a> к прозрачности своей работы над вакциной, а всплывшие противоречия теперь только дополнительно подрывают доверие к препарату и его безопасности.Плюс особняком стоит тема общего характера возникших у испытателей проблем со здоровьем. Как по этому поводу прямо высказался один из американских профессоров-иммунологов: то, что оба заболевания имеют неврологическую природу, "шокирует".Возможно, AstraZeneca просто не повезло и речь действительно идет о несчастливых совпадениях, никак не связанных с разрабатываемой вакциной. Но здравый смысл требует хотя бы прояснить данный момент — и стоит отдать должное американским ответственным службам, которые не стали прятать голову в песок и заморозили у себя испытания.Тут скорее удивляет позиция их европейских коллег, которые предпочли не заметить всех этих странностей и разрешили продолжить тесты.Впрочем, безмятежность властей Евросоюза и самой компании по столь скользкой теме, грозящей обернуться огромными неприятностями (если вакцина действительно небезопасна), имеет простое объяснение.На днях информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС <a href="https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-eu-astrazeneca/exclusive-astrazeneca-gets-partial-immunity-in-low-cost-eu-vaccine-deal-idUSL5N2GK3NE" target="_blank">сообщило</a>, что AstraZeneca получила частичный иммунитет в рамках вакцинной сделки с Евросоюзом.Соглашение было заключено еще в августе, но некоторые его деликатные детали оглашены только сейчас.Суть в том, что фармкомпания поставит ЕС препарат по относительно низкой цене, зато взамен не будет нести финансовую ответственность (выше определенного лимита) за побочные эффекты его применения. Точные масштабы сделки не раскрываются, но известно, что Европа будет платить AstraZeneca 2,5 евро за дозу. Французский фармпроизводитель Sanofi, разрабатывающий свой препарат совместно с концерном GlaxoSmithKline, продал его Европе по десять евро — и ему иммунитет не предоставлен.К слову сказать, обе компании уже получили невозмещаемые авансовые платежи от ЕС. У AstraZeneca такой платеж составил 336 миллионов евро для обеспечения 400 миллионов доз, а у Sanofi — 324 миллиона за 300 миллионов доз.Таким образом, если в процессе грядущей массовой вакцинации вдруг выяснится, что препарат AstraZeneca действительно в значительном числе случаев наносит ущерб человеческому здоровью, для компании это не повлечет никаких роковых последствий. Платить компенсации пострадавшим будут национальные правительства, а точнее — налогоплательщики соответствующих стран.Также не может не впечатлять ставка европейского истеблишмента на две вакцины со столь разными подходами к разработке. Понятно, что это предоставляет массу возможностей для социальных и политических манипуляций. Будет интересно посмотреть, какие государства ЕС какие препараты получат, а также как те распределятся внутри самих стран в зависимости от благополучности районов и общественного положения людей, живущих в них.Что-то подсказывает, что для избранных европейцев, чье здоровье никак нельзя ставить под удар сомнительным медикаментом, всегда будет под рукой препарат Sanofi, за который французской компании предстоит ручаться самой, а значит, в его безопасности и эффективности куда больше уверенности.На подобном фоне почти экзотикой смотрятся российские реалии, где немало известных и высокопоставленных граждан стали участниками испытаний отечественной вакцины. А мировые СМИ даже <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april?sref=Y0jVLcFo" target="_blank">утверждали</a>, что представители российской элиты много месяцев прививались не прошедшим клинические испытания препаратом.Как это сочетается с их же нападками на "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник-V</a>" в связи с его возможной небезопасностью, можно только догадываться.Наверное, Западу просто суждено по отношению к России всегда подсознательно руководствоваться принципом "у кого что болит".
https://ria.ru/20200912/vozobnovlenie-1577149081.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577687858.html
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030048.html
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
Думаю европейская вакцина намного лучше нашего спутника V поэтому всей оппозиционной верхушке нужно немедленно ее себе ввести! А наш Спутник V оставить простым холопам!
34
3
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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2020
Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , европа, сша, авторы

Насколько опасна вакцина: США требуют ответа, Европа считает барыши

08:00 29.09.2020
9517
© AFP 2020 / Vincenzo PintoЛаборанты обрабатывают флаконы для новой вакцины от коронавируса AstraZeneca
Лаборанты обрабатывают флаконы для новой вакцины от коронавируса AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Проблемы вакцины AstraZeneca, совместно разрабатываемой одноименной британско-шведской фармакологической компанией и Оксфордским университетом, пошли на новый виток.
США не только не возобновили у себя замороженные пару недель назад испытания, но и ведущие американские СМИ все чаще задаются вопросами относительно безопасности препарата. Громче других выступил телеканал Си-эн-эн.
Как известно, клинические испытания AstraZeneca приостанавливались дважды — в июле и сентябре: у пары добровольцев проявились необычные симптомы неврологического происхождения. Оба случая были признаны не связанными с введенной людям вакциной и испытания в большинстве стран, включая Великобританию, продолжены.
Однако американские ученые и специалисты системы здравоохранения США оказались более въедливыми и обнаружили серьезные расхождения в отчетах о побочных эффектах.
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 20:25
AstraZeneca возобновила тестирование вакцины от коронавируса
Июльский инцидент AstraZeneca объяснила не диагностированным ранее случаем рассеянного склероза. Зато на сайте Оксфордского университета он описывается как "необъяснимые неврологические симптомы".
По второй — сентябрьской — истории компания публично заявила, что у женщины-добровольца проявилось "необъяснимое заболевание". Вот только во внутренней документации этот случай фигурирует как поперечный миелит (редкое неврологическое заболевание).
В результате американцы задают теперь абсолютно логичные вопросы о причинах подобного расхождения. AstraZeneca и без того получала серьезные претензии к прозрачности своей работы над вакциной, а всплывшие противоречия теперь только дополнительно подрывают доверие к препарату и его безопасности.
Плюс особняком стоит тема общего характера возникших у испытателей проблем со здоровьем. Как по этому поводу прямо высказался один из американских профессоров-иммунологов: то, что оба заболевания имеют неврологическую природу, "шокирует".
Возможно, AstraZeneca просто не повезло и речь действительно идет о несчастливых совпадениях, никак не связанных с разрабатываемой вакциной. Но здравый смысл требует хотя бы прояснить данный момент — и стоит отдать должное американским ответственным службам, которые не стали прятать голову в песок и заморозили у себя испытания.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:02Распространение нового коронавируса
Названы преимущества и недостатки вакцин от COVID-19
Тут скорее удивляет позиция их европейских коллег, которые предпочли не заметить всех этих странностей и разрешили продолжить тесты.
Впрочем, безмятежность властей Евросоюза и самой компании по столь скользкой теме, грозящей обернуться огромными неприятностями (если вакцина действительно небезопасна), имеет простое объяснение.
На днях информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС сообщило, что AstraZeneca получила частичный иммунитет в рамках вакцинной сделки с Евросоюзом.
Соглашение было заключено еще в августе, но некоторые его деликатные детали оглашены только сейчас.
Суть в том, что фармкомпания поставит ЕС препарат по относительно низкой цене, зато взамен не будет нести финансовую ответственность (выше определенного лимита) за побочные эффекты его применения. Точные масштабы сделки не раскрываются, но известно, что Европа будет платить AstraZeneca 2,5 евро за дозу. Французский фармпроизводитель Sanofi, разрабатывающий свой препарат совместно с концерном GlaxoSmithKline, продал его Европе по десять евро — и ему иммунитет не предоставлен.
К слову сказать, обе компании уже получили невозмещаемые авансовые платежи от ЕС. У AstraZeneca такой платеж составил 336 миллионов евро для обеспечения 400 миллионов доз, а у Sanofi — 324 миллиона за 300 миллионов доз.
Таким образом, если в процессе грядущей массовой вакцинации вдруг выяснится, что препарат AstraZeneca действительно в значительном числе случаев наносит ущерб человеческому здоровью, для компании это не повлечет никаких роковых последствий. Платить компенсации пострадавшим будут национальные правительства, а точнее — налогоплательщики соответствующих стран.
Медицинский работник в лаборатории больницы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 12:51Распространение нового коронавируса
AstraZeneca планирует оценить эффективность вакцины к концу года
Также не может не впечатлять ставка европейского истеблишмента на две вакцины со столь разными подходами к разработке. Понятно, что это предоставляет массу возможностей для социальных и политических манипуляций. Будет интересно посмотреть, какие государства ЕС какие препараты получат, а также как те распределятся внутри самих стран в зависимости от благополучности районов и общественного положения людей, живущих в них.
Что-то подсказывает, что для избранных европейцев, чье здоровье никак нельзя ставить под удар сомнительным медикаментом, всегда будет под рукой препарат Sanofi, за который французской компании предстоит ручаться самой, а значит, в его безопасности и эффективности куда больше уверенности.
На подобном фоне почти экзотикой смотрятся российские реалии, где немало известных и высокопоставленных граждан стали участниками испытаний отечественной вакцины. А мировые СМИ даже утверждали, что представители российской элиты много месяцев прививались не прошедшим клинические испытания препаратом.
Как это сочетается с их же нападками на "Спутник-V" в связи с его возможной небезопасностью, можно только догадываться.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Наверное, Западу просто суждено по отношению к России всегда подсознательно руководствоваться принципом "у кого что болит".
214111443
Обсудить3
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19AstraZenecaЕвропаСШААвторы
Популярные комментарии
Думаю европейская вакцина намного лучше нашего спутника V поэтому всей оппозиционной верхушке нужно немедленно ее себе ввести! А наш Спутник V оставить простым холопам!
29 сентября, 08:55
ssa.su10
12180004
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