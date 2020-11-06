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Договор России с другими странами об избежании двойного налогообложения
Договор России с другими странами об избежании двойного налогообложения
Двойное налогообложение – это налогообложение, при котором один и тот же доход облагается налогом в двух или нескольких странах. Обычно доход какого-либо лица,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:22
2020-11-06T14:22
россия
налоги
справки
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Двойное налогообложение – это налогообложение, при котором один и тот же доход облагается налогом в двух или нескольких странах. Обычно доход какого-либо лица, полученный им в разных странах мира, облагается налогом в стране местопребывания этого лица. Кроме того, доходы такого лица могут облагаться налогом в других странах, в которых они возникают либо в форме процентов, либо в результате коммерческой деятельности. В результате появилось большое количество договоров (соглашений о двойном налогообложении), заключенных между различными странами с целью уберечь доходы своих резидентов от двойного налогообложения. В соглашении об избежании двойного налогообложения указаны виды налогов, которые это соглашение регулирует, а также круг лиц, на которых распространяются нормы документа. Приводятся условия налогообложения, срок действия и порядок прекращения соглашения. Международные соглашения определяют правила разграничения прав каждого государства по налогообложению организаций и физических лиц. Но методы реализации этих положений (порядок уплаты налогов и способы привлечения к ответственности за нарушения) устанавливаются внутренним законодательством каждой страны.В Российской Федерации налогами, рассматриваемыми в рамках международных соглашений, для физических лиц является НДФЛ (налог на доходы физических лиц), а для юридических лиц – налог на прибыль. По данным Министерства финансов на январь 2019 года, Россия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения со следующими странами и территориями: Австралия (2004, здесь и далее указан год, с которого применяется подписанный договор), Австрия (2003), Азербайджан (1999), Албания (1998), Алжир (2009), Аргентина (2013), Армения (1999), Белоруссия (1998), Бельгия (2001), Болгария (1996), Ботсвана (2010), Бразилия (2018), Великобритания (1998), Венгрия (1998), Венесуэла (2010), Вьетнам (1997), Германия (1997), Греция (2008), Дания (1998), Египет (2001), Израиль (2001), Индия (1999), Индонезия (2003), Иран (2003), Ирландия (1996), Исландия (2004), Испания (2001), Италия (1999), Казахстан (1998), Канада (1998), Катар (2001), Кипр (2000), Киргизия (2001), Китай (2017), Специальный административный район Гонконг КНР (2017), КНДР (2001), Республика Корея (1996), Куба (2011), Кувейт (2004), Латвия (2013), Ливан (2001), Литва (2006), Люксембург (1998), Республика Северная Македония (2001), Малайзия (1989), Мали (2000), Мальта (2015), Марокко (2000), Мексика (2009), Молдавия (1998), Монголия (1998), Намибия (2001), Нидерланды (1999), Новая Зеландия (2004), Норвегия (2003), Объединенные Арабские Эмираты (2014), Польша (1994), Португалия (2003), Румыния (1996), Саудовская Аравия (2011), Сербия, Черногория (1998, договор был подписан с Союзной Республики Югославия), Сингапур (2010), Сирия (2004), Словакия (1998), Словения (1998), США (1994), Таджикистан (2004), Таиланд (2010), Туркмения (2000), Турция (2000), Узбекистан (1996), Украина (2000), Филиппины (1998), Финляндия (2003), Франция (2000), Хорватия (1998), Чехия (1998), Чили (2013), Швейцария (1998), Швеция (1996), Шри-Ланка (2003), Эквадор (2019), ЮАР (2001), Япония (2019). 25 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к нации предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Владимир Путин также заявил, что Россия готова выйти в одностороннем порядке из соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, не согласными с мерами страны по дивидендам. 26 марта 2020 года Минфин РФ сообщил, что налог на вывод из России дивидендов и процентных доходов будет повышен только для транзитных юрисдикций и начнет взиматься в 2021 году, причем мера не коснется выплат по еврооблигациям и облигациям российских компаний, а также займам иностранных банков.Предложение потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Соответствующие уведомления Минфин РФ направил сначала Кипру, а затем Люксембургу, Мальте и Нидерландам. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал, что предложения о пересмотре налоговых соглашений могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу. Российско-кипрские переговоры о корректировке соглашения о двойном налогообложении начались в конце июня 2020 года, прошло несколько раундов. В итоге Минфин сообщил, что договориться не удалось, и объявил о запуске процедуры денонсации соглашения.В Никосии после этого заявили, что надеются урегулировать этот вопрос и рассчитывают продолжить переговоры. После этого стороны решили провести их в Москве.В начале августа стало известно, что Россия и Кипр договорились по соглашению о двойном налогообложении. 8 сентября 2020 года Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения. Документ предусматривает введение льготной ставки в пять процентов для доходов в виде дивидендов и процентов. Данные исключения предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 процентов акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 процентов капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.В начале августа 2020 года стало известно, что Мальта и Люксембург согласились изменить налоговые соглашения с Россией. 1 октября 2020 года Россия и Мальта подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения. Аналогично подписанному протоколу с Кипром, документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. 6 ноября 2020 года Россия и Люксембург подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой.Отмечается, что ратификация протоколов должна состояться до конца 2020 года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.В настоящее время продолжаются переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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россия, налоги, справки

Договор России с другими странами об избежании двойного налогообложения

14:22 06.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Двойное налогообложение – это налогообложение, при котором один и тот же доход облагается налогом в двух или нескольких странах. Обычно доход какого-либо лица, полученный им в разных странах мира, облагается налогом в стране местопребывания этого лица. Кроме того, доходы такого лица могут облагаться налогом в других странах, в которых они возникают либо в форме процентов, либо в результате коммерческой деятельности. В результате появилось большое количество договоров (соглашений о двойном налогообложении), заключенных между различными странами с целью уберечь доходы своих резидентов от двойного налогообложения.
В соглашении об избежании двойного налогообложения указаны виды налогов, которые это соглашение регулирует, а также круг лиц, на которых распространяются нормы документа. Приводятся условия налогообложения, срок действия и порядок прекращения соглашения. Международные соглашения определяют правила разграничения прав каждого государства по налогообложению организаций и физических лиц. Но методы реализации этих положений (порядок уплаты налогов и способы привлечения к ответственности за нарушения) устанавливаются внутренним законодательством каждой страны.
В Российской Федерации налогами, рассматриваемыми в рамках международных соглашений, для физических лиц является НДФЛ (налог на доходы физических лиц), а для юридических лиц – налог на прибыль.
По данным Министерства финансов на январь 2019 года, Россия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения со следующими странами и территориями: Австралия (2004, здесь и далее указан год, с которого применяется подписанный договор), Австрия (2003), Азербайджан (1999), Албания (1998), Алжир (2009), Аргентина (2013), Армения (1999), Белоруссия (1998), Бельгия (2001), Болгария (1996), Ботсвана (2010), Бразилия (2018), Великобритания (1998), Венгрия (1998), Венесуэла (2010), Вьетнам (1997), Германия (1997), Греция (2008), Дания (1998), Египет (2001), Израиль (2001), Индия (1999), Индонезия (2003), Иран (2003), Ирландия (1996), Исландия (2004), Испания (2001), Италия (1999), Казахстан (1998), Канада (1998), Катар (2001), Кипр (2000), Киргизия (2001), Китай (2017), Специальный административный район Гонконг КНР (2017), КНДР (2001), Республика Корея (1996), Куба (2011), Кувейт (2004), Латвия (2013), Ливан (2001), Литва (2006), Люксембург (1998), Республика Северная Македония (2001), Малайзия (1989), Мали (2000), Мальта (2015), Марокко (2000), Мексика (2009), Молдавия (1998), Монголия (1998), Намибия (2001), Нидерланды (1999), Новая Зеландия (2004), Норвегия (2003), Объединенные Арабские Эмираты (2014), Польша (1994), Португалия (2003), Румыния (1996), Саудовская Аравия (2011), Сербия, Черногория (1998, договор был подписан с Союзной Республики Югославия), Сингапур (2010), Сирия (2004), Словакия (1998), Словения (1998), США (1994), Таджикистан (2004), Таиланд (2010), Туркмения (2000), Турция (2000), Узбекистан (1996), Украина (2000), Филиппины (1998), Финляндия (2003), Франция (2000), Хорватия (1998), Чехия (1998), Чили (2013), Швейцария (1998), Швеция (1996), Шри-Ланка (2003), Эквадор (2019), ЮАР (2001), Япония (2019).
25 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к нации предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Владимир Путин также заявил, что Россия готова выйти в одностороннем порядке из соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, не согласными с мерами страны по дивидендам.
26 марта 2020 года Минфин РФ сообщил, что налог на вывод из России дивидендов и процентных доходов будет повышен только для транзитных юрисдикций и начнет взиматься в 2021 году, причем мера не коснется выплат по еврооблигациям и облигациям российских компаний, а также займам иностранных банков.
Предложение потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.
Соответствующие уведомления Минфин РФ направил сначала Кипру, а затем Люксембургу, Мальте и Нидерландам. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал, что предложения о пересмотре налоговых соглашений могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу.
Российско-кипрские переговоры о корректировке соглашения о двойном налогообложении начались в конце июня 2020 года, прошло несколько раундов. В итоге Минфин сообщил, что договориться не удалось, и объявил о запуске процедуры денонсации соглашения.
В Никосии после этого заявили, что надеются урегулировать этот вопрос и рассчитывают продолжить переговоры. После этого стороны решили провести их в Москве.
В начале августа стало известно, что Россия и Кипр договорились по соглашению о двойном налогообложении.
8 сентября 2020 года Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения. Документ предусматривает введение льготной ставки в пять процентов для доходов в виде дивидендов и процентов. Данные исключения предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 процентов акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 процентов капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.
В начале августа 2020 года стало известно, что Мальта и Люксембург согласились изменить налоговые соглашения с Россией.
1 октября 2020 года Россия и Мальта подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения. Аналогично подписанному протоколу с Кипром, документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов.
6 ноября 2020 года Россия и Люксембург подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой.
Отмечается, что ратификация протоколов должна состояться до конца 2020 года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.
В настоящее время продолжаются переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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