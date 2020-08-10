Россия и Кипр договорились о подписании нового налогового соглашения

АФИНЫ, 10 авг — РИА Новости. Россия и Россия и Кипр договорились по соглашению о двойном налогообложении, сообщил министр финансов Константинос Петридис

Москве проходит последний раунд переговоров после того, как Россия решила в одностороннем порядке прекратить действие договора из-за отказа Никосии внести изменения в документ.

"Восстанавливаем доверие к экономическим связям между Россией и Кипром, поправки к соглашению согласованы сегодня с вице-премьером (Алексеем. — Прим. ред.) Оверчуком", — написал Петридис в твиттере.

Как пояснили в российском Минфине, кипрская делегация согласилась на требование Москвы "в части увеличения налога у источника до 15 процентов в отношении дивидендов и процентов".

Оверчук отметил, что стороны предварительно поддержали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре. Его ратифицируют до конца года, он вступит в силу с 1 января.

Россия 24 ". "Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения. <...> Мы ожидаем дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр начиная со следующего года в размере 130-150 миллиардов рублей ежегодно", — отметил замминистра финансов Алексей Сазанов в эфире телеканала "".

В апреле Минфин уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение. Российские власти заявили, что планируют обложить доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, налогом в размере 15 процентов. Этот шаг потребовал корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Российско-кипрские переговоры начались в конце июня, прошло несколько раундов. В итоге Минфин сообщил, что договориться не удалось, и объявил о запуске процедуры денонсации соглашения.