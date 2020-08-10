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Россия и Кипр договорились о подписании нового налогового соглашения
Россия и Кипр договорились по соглашению о двойном налогообложении, сообщил министр финансов Константинос Петридис. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:37
россия
кипр
в мире
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Понятно было, что побыкуют и согласятся на наши условия. Куда им деваться. Лучше синица в руках, чем дятел в oпe.
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, кипр, в мире

Россия и Кипр договорились о подписании нового налогового соглашения

15:30 10.08.2020 (обновлено: 18:37 10.08.2020)
10159
© AP Photo / Philippos ChristouЗдание министерства финансов Кипра в Никосии
Здание министерства финансов Кипра в Никосии
© AP Photo / Philippos Christou
АФИНЫ, 10 авг — РИА Новости. Россия и Кипр договорились по соглашению о двойном налогообложении, сообщил министр финансов Константинос Петридис.
В Москве проходит последний раунд переговоров после того, как Россия решила в одностороннем порядке прекратить действие договора из-за отказа Никосии внести изменения в документ.
"Восстанавливаем доверие к экономическим связям между Россией и Кипром, поправки к соглашению согласованы сегодня с вице-премьером (Алексеем. — Прим. ред.) Оверчуком", — написал Петридис в твиттере.
Как пояснили в российском Минфине, кипрская делегация согласилась на требование Москвы "в части увеличения налога у источника до 15 процентов в отношении дивидендов и процентов".
Здание министерства финансов России
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Оверчук отметил, что стороны предварительно поддержали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре. Его ратифицируют до конца года, он вступит в силу с 1 января.
"Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения. <...> Мы ожидаем дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр начиная со следующего года в размере 130-150 миллиардов рублей ежегодно", — отметил замминистра финансов Алексей Сазанов в эфире телеканала "Россия 24".
В апреле Минфин уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение. Российские власти заявили, что планируют обложить доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, налогом в размере 15 процентов. Этот шаг потребовал корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Российско-кипрские переговоры начались в конце июня, прошло несколько раундов. В итоге Минфин сообщил, что договориться не удалось, и объявил о запуске процедуры денонсации соглашения.
В Никосии после этого заявили, что надеются урегулировать этот вопрос и рассчитывают продолжить переговоры. После этого стороны решили провести их в Москве.
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Соглашение России и Кипра об избежании двойного налогообложения
1876122322
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РоссияКипрВ мире
Популярные комментарии
Понятно было, что побыкуют и согласятся на наши условия. Куда им деваться. Лучше синица в руках, чем дятел в oпe.
10 августа, 17:13
Влад Антилибер
23231112
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