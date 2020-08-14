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Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды и проценты
Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога на дивиденды и проценты до 15%, говорится в сообщении Минфина РФ. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:41
россия
алексей оверчук
мальта
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
кипр
люксембург (государство)
в мире
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мальта
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РИА Новости
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353
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россия, алексей оверчук, мальта, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, кипр, люксембург (государство), в мире

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды и проценты

16:41 14.08.2020
430
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога на дивиденды и проценты до 15%, говорится в сообщении Минфина РФ.
"Тринадцатого августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы... и договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Соответствующие уведомления Минфин РФ направил сначала Кипру, а затем Люксембургу, Мальте и Нидерландам. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что предложения о пересмотре налоговых соглашений могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу.
Здание министерства финансов Кипра в Никосии
10 августа, 15:30
Россия и Кипр договорились о подписании нового налогового соглашения
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РоссияАлексей ОверчукМальтаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинКипрЛюксембург (государство)В мире
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