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Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения
Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения
Россия и Люксембург подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина РФ. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:25
2020-11-06T13:25
алексей сазанов
владимир путин
кипр
нидерланды
люксембург (государство)
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия и Люксембург подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина РФ.С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Люксембурга – посол Люксембурга в России Жорж Фабер. Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой.В настоящее время продолжаются переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами, добавляется в сообщении.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
https://ria.ru/20200811/1575632867.html
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нидерланды
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алексей сазанов, владимир путин, кипр, нидерланды, люксембург (государство), экономика

Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения

13:25 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Люксембург
Города мира. Люксембург - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия и Люксембург подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина РФ.
"Шестого ноября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Люксембургом в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов", - сказано в сообщении.
С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Люксембурга – посол Люксембурга в России Жорж Фабер. Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.
Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой.
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"Для нас важно сконцентрировать финансовые ресурсы в стране для реализации мер поддержки населения и экономики в текущей ситуации. Помимо пересмотра налоговых соглашений в этом году мы готовим ряд новаций, которые направлены на деофшоризацию российской экономики. Разрабатываем изменения по совершенствованию законодательства в САР, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода международных холдинговых структур в Россию", – прокомментировал Сазанов.
В настоящее время продолжаются переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами, добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
 
Алексей СазановВладимир ПутинКипрНидерландыЛюксембург (государство)Экономика
 
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