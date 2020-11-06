https://ria.ru/20201106/protokol-1583358467.html

Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Люксембург подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина РФ. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:25

2020-11-06T13:25

2020-11-06T13:25

алексей сазанов

владимир путин

кипр

нидерланды

люксембург (государство)

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия и Люксембург подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина РФ.С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Люксембурга – посол Люксембурга в России Жорж Фабер. Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой.В настоящее время продолжаются переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами, добавляется в сообщении.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

https://ria.ru/20200811/1575632867.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей сазанов, владимир путин, кипр, нидерланды, люксембург (государство), экономика