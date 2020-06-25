Россия и Кипр начали переговоры по соглашению о налогообложении

АФИНЫ, 25 июн – РИА Новости. Россия и Россия и Кипр 25 июня начали переговоры по изменениям в соглашение об избежании двойного налогообложения, второй раунд состоится через неделю, 2 июля, сообщила РИА Новости представитель кипрского министерства финансов.

Президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.

Россия в начале апреля направила в министерство финансов Кипра письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с просьбой дать ответ до 15 июня. Стороны договорились 25 июня на телеконференции обсудить ситуацию.

"Сегодня состоялись переговоры, как и было объявлено. По существу за столом переговоров были представлены некоторые позиции кипрской стороны и некоторые позиции российской стороны. Будет второй тур переговоров - в следующий четверг", - сказала представитель минфина Кипра.

На вопрос, насколько близки позиции сторон, она отметила, что "нет такого - близко или далеко". "Все в процессе переговоров. Значение имеет, состоится ли согласование текста", - сказала собеседница агентства, подтвердив, что есть некий текст.

"Все изменения – это предмет обсуждения", - добавила представитель Минфина.