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Россия и Кипр начали переговоры по соглашению о налогообложении
Россия и Кипр 25 июня начали переговоры по изменениям в соглашение об избежании двойного налогообложения, второй раунд состоится через неделю, 2 июля, сообщила... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:00
владимир путин
кипр
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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владимир путин, кипр, экономика

Россия и Кипр начали переговоры по соглашению о налогообложении

16:00 25.06.2020
3625
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
АФИНЫ, 25 июн – РИА Новости. Россия и Кипр 25 июня начали переговоры по изменениям в соглашение об избежании двойного налогообложения, второй раунд состоится через неделю, 2 июля, сообщила РИА Новости представитель кипрского министерства финансов.
Президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.
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Россия в начале апреля направила в министерство финансов Кипра письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с просьбой дать ответ до 15 июня. Стороны договорились 25 июня на телеконференции обсудить ситуацию.
"Сегодня состоялись переговоры, как и было объявлено. По существу за столом переговоров были представлены некоторые позиции кипрской стороны и некоторые позиции российской стороны. Будет второй тур переговоров - в следующий четверг", - сказала представитель минфина Кипра.
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На вопрос, насколько близки позиции сторон, она отметила, что "нет такого - близко или далеко". "Все в процессе переговоров. Значение имеет, состоится ли согласование текста", - сказала собеседница агентства, подтвердив, что есть некий текст.
"Все изменения – это предмет обсуждения", - добавила представитель Минфина.
На вопрос о позиции Кипра на переговорах она ответила, что позиция была изложена на переговорах и до согласования текста ее лучше "не выносить наружу".
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