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Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения
Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:39
2020-09-08T13:48
россия
кипр
экономика
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<strong>НИКОСИЯ, 8 сен — РИА Новости.</strong> Главы МИД России и <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и <a href="http://ria.ru/person_Nikos_KHristodulidis/" target="_blank" data-auto="true">Никос Христодулидис</a> подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения.Процедура прошла перед началом совместной пресс-конференции министров.Как сообщили в российском Минфине, с российской стороны документ подписал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, а со стороны Кипра — министр финансов Константинос Петридис.Протокол ратифицируют до конца текущего года. Предполагается, что его положения будут действовать с 1 января 2021 года.Документ предусматривает введение льготной ставки в пять процентов для доходов в виде дивидендов и процентов.Изменения по такой же схеме также согласованы с Мальтой и Люксембургом, ведутся переговоры с Нидерландами, добавили в Минфине.
https://ria.ru/20200811/1575632867.html
Вот и славно. Лаврову - БРАВО!
35
Давно пора драть налоги по полной со всяких офшоров. Американцы вон вообще сделали по умному. Гражданин США но живешь и работаешь в другой стране и платишь там налоги , так не забудь и на родине то же заплатить и не волнует что ты уже их кому то платишь.
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россия
кипр
РИА Новости
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россия, кипр, экономика

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

12:39 08.09.2020 (обновлено: 13:48 08.09.2020)
14189
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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НИКОСИЯ, 8 сен — РИА Новости. Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения.
Процедура прошла перед началом совместной пресс-конференции министров.
Как сообщили в российском Минфине, с российской стороны документ подписал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, а со стороны Кипра — министр финансов Константинос Петридис.
Протокол ратифицируют до конца текущего года. Предполагается, что его положения будут действовать с 1 января 2021 года.
Документ предусматривает введение льготной ставки в пять процентов для доходов в виде дивидендов и процентов.
"Данные исключения предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 процентов акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 процентов капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года", — отметили в ведомстве.
Изменения по такой же схеме также согласованы с Мальтой и Люксембургом, ведутся переговоры с Нидерландами, добавили в Минфине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 12:29
Путин рассказал о реакции Кипра на поправки в налоговое соглашение
120611712
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РоссияКипрЭкономика
Популярные комментарии
Вот и славно. Лаврову - БРАВО!
8 сентября, 12:47
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
2511107
Давно пора драть налоги по полной со всяких офшоров. Американцы вон вообще сделали по умному. Гражданин США но живешь и работаешь в другой стране и платишь там налоги , так не забудь и на родине то же заплатить и не волнует что ты уже их кому то платишь.
8 сентября, 14:11
John TravoltaJohn Travolta
1510001
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