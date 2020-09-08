https://ria.ru/20200908/soglashenie-1576926775.html

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:39

2020-09-08T12:39

2020-09-08T13:48

россия

кипр

экономика

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<strong>НИКОСИЯ, 8 сен — РИА Новости.</strong> Главы МИД России и <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и <a href="http://ria.ru/person_Nikos_KHristodulidis/" target="_blank" data-auto="true">Никос Христодулидис</a> подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения.Процедура прошла перед началом совместной пресс-конференции министров.Как сообщили в российском Минфине, с российской стороны документ подписал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, а со стороны Кипра — министр финансов Константинос Петридис.Протокол ратифицируют до конца текущего года. Предполагается, что его положения будут действовать с 1 января 2021 года.Документ предусматривает введение льготной ставки в пять процентов для доходов в виде дивидендов и процентов.Изменения по такой же схеме также согласованы с Мальтой и Люксембургом, ведутся переговоры с Нидерландами, добавили в Минфине.

https://ria.ru/20200811/1575632867.html

lyuda.terenteva.55 Вот и славно. Лаврову - БРАВО! 35

John Travolta Давно пора драть налоги по полной со всяких офшоров. Американцы вон вообще сделали по умному. Гражданин США но живешь и работаешь в другой стране и платишь там налоги , так не забудь и на родине то же заплатить и не волнует что ты уже их кому то платишь. 17

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россия

кипр

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кипр, экономика