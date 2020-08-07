https://ria.ru/20200807/1575502668.html
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России
Мальта и Люксембург "в целом согласились" изменить налоговые соглашения с Россией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:01
2020-08-07T19:04
алексей сазанов
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экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей сазанов, владимир путин, кипр, нидерланды, люксембург (государство), экономика
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мальта
и Люксембург
"в целом согласились" изменить налоговые соглашения с Россией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов
.
"Сейчас уже нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой", — добавил чиновник.
Он уточнил, что переговоры с этими странами оперативно завершатся по окончании переговоров по налогообложению с Кипром
. Москва предложила провести очередной их раунд 10 и 11 августа.
"Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15 процентов с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", — заключил замминистра.
В конце марта Владимир Путин
поручил обложить 15-процентным налогом доходы в виде дивидендов и процентов, переводимых на зарубежные счета. Это потребовало изменений двусторонних соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.
Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с государствами, которые не примут ее предложения.
Позднее Минфин
направил уведомления о внесений изменений в договоренности на Кипр, Мальту, в Люксембург и Нидерланды
.
В начале недели министерство объявило о начале процедуры денонсации соглашения с Кипром, так как стороны не смогли договориться. Для островного государства это решение оказалось неожиданным, там заявили, что рассчитывают на продолжение переговоров.