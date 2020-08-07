Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мальта и Люксембург "в целом согласились" изменить налоговые соглашения с Россией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов

"Сейчас уже нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой", — добавил чиновник.

Он уточнил, что переговоры с этими странами оперативно завершатся по окончании переговоров по налогообложению с Кипром . Москва предложила провести очередной их раунд 10 и 11 августа.

"Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15 процентов с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", — заключил замминистра.

В конце марта Владимир Путин поручил обложить 15-процентным налогом доходы в виде дивидендов и процентов, переводимых на зарубежные счета. Это потребовало изменений двусторонних соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.

Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с государствами, которые не примут ее предложения.

Позднее Минфин направил уведомления о внесений изменений в договоренности на Кипр, Мальту, в Люксембург и Нидерланды