Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575502668.html
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России
Мальта и Люксембург "в целом согласились" изменить налоговые соглашения с Россией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:04
алексей сазанов
владимир путин
кипр
нидерланды
люксембург (государство)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575503134_0:176:3015:1872_1400x0_80_0_0_bb4ab21edc88c8092a24b7447e75fb15.jpg
https://ria.ru/20200803/1575315394.html
https://ria.ru/20200805/1575401035.html
А нам это кто? Ты то кто?
71
А нам что с этого?
68
18
кипр
нидерланды
люксембург (государство)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575503134_0:176:3015:1872_1400x0_80_0_0_bb4ab21edc88c8092a24b7447e75fb15.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575503134_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_7e857f696c308ba9e3c44c8ca7b249d5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575503134_925:0:2973:2048_1400x0_80_0_0_293683611c42ebd9d2fbcd84a708f902.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей сазанов, владимир путин, кипр, нидерланды, люксембург (государство), экономика

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

18:01 07.08.2020 (обновлено: 19:04 07.08.2020)
13833
© РИА Новости / Владимир ПесняВид на мост Адольфа в Люксембурге
Вид на мост Адольфа в Люксембурге
© РИА Новости / Владимир Песня
Вид на мост Адольфа в Люксембурге. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мальта и Люксембург "в целом согласились" изменить налоговые соглашения с Россией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Сейчас уже нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой", — добавил чиновник.
Он уточнил, что переговоры с этими странами оперативно завершатся по окончании переговоров по налогообложению с Кипром. Москва предложила провести очередной их раунд 10 и 11 августа.
"Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15 процентов с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", — заключил замминистра.
Кипр
3 августа, 16:35
Кипр надеется урегулировать с Россией вопрос двойного налогообложения
В конце марта Владимир Путин поручил обложить 15-процентным налогом доходы в виде дивидендов и процентов, переводимых на зарубежные счета. Это потребовало изменений двусторонних соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.
Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с государствами, которые не примут ее предложения.
Позднее Минфин направил уведомления о внесений изменений в договоренности на Кипр, Мальту, в Люксембург и Нидерланды.
В начале недели министерство объявило о начале процедуры денонсации соглашения с Кипром, так как стороны не смогли договориться. Для островного государства это решение оказалось неожиданным, там заявили, что рассчитывают на продолжение переговоров.
Табличка на здании Министерства финансов РФ
5 августа, 14:14
Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
3944031112
Обсудить 18
Алексей СазановВладимир ПутинКипрНидерландыЛюксембург (государство)Экономика
Популярные комментарии
А нам это кто? Ты то кто?
7 августа, 18:52
Николай Смирнов
2510102114
А нам что с этого?
7 августа, 18:39
ТРТимур Рашидов
34102130
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Немецкий бизнес призвал защитить фирмы от американских санкций
Путин и Ельцин в день инаугурации Путина
Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске
Bloomberg усмотрел в Белоруссии "очередной кошмар Европы"
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Спасатели тушат расколовшийся после посадки пассажирский самолет в Индии
В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины против коронавируса
Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
"Мы их недооценили": Запад впервые признал военный успех русских в Сирии
Автомагистраль
Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах
Рита Ора
Рита Ора снялась в крошечном бикини и восхитила фанатов
Подготовка помещения ко встрече Дональда Трампа в Эр-Рияде, 2017 год
Саудовская Аравия "делает шаг к ядерной бомбе", готовясь к выборам в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы
Доун Хабшер
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
Алмаз весом 236 карат
"Алроса" добыла крупнейший в истории России цветной алмаз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния