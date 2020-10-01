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https://ria.ru/20201001/soglashenie-1578053787.html
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Россия и Мальта подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина РФ. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:08
2020-10-01T15:32
алексей сазанов
владимир путин
кипр
люксембург (государство)
россия
мальта
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Malta/" target="_blank" data-auto="true">Мальта</a> подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина РФ."Первого октября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов", - говорится в сообщении.С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Sazanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Сазанов</a>, со стороны Мальты – чрезвычайный и полномочный посол республики в России Пьер Клайв Аджус. Отмечается, что ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.Аналогично подписанному ранее протоколу с <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипром</a>, документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. "Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%", - добавляется в сообщении.Изменения не затронут и процентов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам компаний РФ и займам, предоставляемым иностранными банками. "Сегодня мы сделали очередной шаг в борьбе за российскую налоговую базу. Хотел бы поблагодарить коллег из Мальты за высокий уровень кооперации и конструктивный диалог. Сейчас работаем над внесением изменений в налоговые соглашения и с другими юрисдикциями. Следующее подписание аналогичного соглашения планируется с <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембургом</a>. Продолжаются переговоры с Нидерландами", - прокомментировал Сазанов.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
https://ria.ru/20200908/soglashenie-1576926775.html
кипр
люксембург (государство)
россия
мальта
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алексей сазанов, владимир путин, кипр, люксембург (государство), россия, мальта, экономика

Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

15:08 01.10.2020 (обновлено: 15:32 01.10.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / dr_zoidberg / VallettaСтолица Мальты Валлетта
Столица Мальты Валлетта - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
CC BY-SA 2.0 / dr_zoidberg / Valletta
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия и Мальта подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина РФ.
"Первого октября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов", - говорится в сообщении.
С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Мальты – чрезвычайный и полномочный посол республики в России Пьер Клайв Аджус. Отмечается, что ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.
Аналогично подписанному ранее протоколу с Кипром, документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. "Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%", - добавляется в сообщении.
Изменения не затронут и процентов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам компаний РФ и займам, предоставляемым иностранными банками. "Сегодня мы сделали очередной шаг в борьбе за российскую налоговую базу. Хотел бы поблагодарить коллег из Мальты за высокий уровень кооперации и конструктивный диалог. Сейчас работаем над внесением изменений в налоговые соглашения и с другими юрисдикциями. Следующее подписание аналогичного соглашения планируется с Люксембургом. Продолжаются переговоры с Нидерландами", - прокомментировал Сазанов.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 12:39
Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения
 
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Алексей СазановВладимир ПутинКипрЛюксембург (государство)РоссияМальтаЭкономика
 
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