Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
15:08 01.10.2020 (обновлено: 15:32 01.10.2020)
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия и Мальта подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина РФ.
"Первого октября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов", - говорится в сообщении.
С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Мальты – чрезвычайный и полномочный посол республики в России Пьер Клайв Аджус. Отмечается, что ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.
Аналогично подписанному ранее протоколу с Кипром, документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. "Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%", - добавляется в сообщении.
Изменения не затронут и процентов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам компаний РФ и займам, предоставляемым иностранными банками. "Сегодня мы сделали очередной шаг в борьбе за российскую налоговую базу. Хотел бы поблагодарить коллег из Мальты за высокий уровень кооперации и конструктивный диалог. Сейчас работаем над внесением изменений в налоговые соглашения и с другими юрисдикциями. Следующее подписание аналогичного соглашения планируется с Люксембургом. Продолжаются переговоры с Нидерландами", - прокомментировал Сазанов.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
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