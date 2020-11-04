https://ria.ru/20201104/ubiystvo-1582646242.html

Массовое убийство в станице Кущевской (2010)

Массовое убийство в станице Кущевской (2010)

4 ноября 2010 года в частном доме станицы Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек, из них четверо детей. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T00:14

2020-11-04T00:14

2020-11-04T00:14

справки

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4 ноября 2010 года в частном доме станицы Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек, из них четверо детей.Тела погибших людей с колото-резаными ранами нашли в пострадавшем от пожара доме местного фермера. Среди убитых были хозяева дома супруги Сервер и Галина Аметовы, их 19-летняя невестка Елена и внучка Амира, которой было меньше года. Вместе с ними погибли соседи – Наталья Касьянова и ее 14-летний сын Павел, а также гости из Ростова-на-Дону – бизнесмен Владимир Мироненко, две его дочери – годовалая Алена и пятилетняя Ирина, супруга Марина и ее родители Виктор и Лидия Игнатенко. Пытаясь скрыть следы преступления, убийцы подожгли дом. В нем нашли три очага возгорания, но крупного пожара не было. Силы и средства МЧС в тушении огня в нем не привлекались.Преступление вызвало широкий общественный резонанс. По факту смерти 12 человек возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. По указанию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, в связи с особой жестокостью совершенного преступления, а также большим количеством жертв, его передали для расследования Главному следственному управлению Следственного комитета по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. При расследовании этого уголовного дела выяснилось, что убийство совершили члены местной преступной группировки, которая на протяжении многих лет действовала в станице Кущевская при попустительстве правоохранительных органов. Чтобы выйти на предполагаемых убийц и одновременно оценить масштабы того беспредела и беззакония, которые творились в Кущевской, была создана специальная следственно-оперативная группа. Были проведены масштабные проверки правоохранительных органов Кущевского района Краснодарского края.Следователи вскрыли еще более десятка тяжких и особо тяжких преступлений. Всего с 1998 года по 2010 год участниками банды были убиты 19 человек, в том числе 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Кроме того, два убийства они не смогли довести до конца, поскольку в одном случае потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, а в другом – пострадавшему удалось скрыться.Помимо перечисленных злодеяний на счету у группировки еще более 40 различных преступлений, в том числе разбой, незаконное лишение свободы, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, изнасилование и незаконное хранение оружия. Участники банды всегда очень тщательно готовились к преступлениям и скрывали их следы. Используя оружие для одного преступления, они, как правило, сразу же уничтожали его, приобретая новое – для совершения следующего. Следователи обнаружили в лесу специально оборудованный тайник банды, откуда изъяли большое количество огнестрельного оружия, в том числе автомат, пистолеты и охотничьи ружья. По данным правоохранительных органов, оружие было припасено для новых преступлений.Изначально лидером преступной группировки был Николай Цапок, и первое убийство банда совершила в 1998 году. В 2002 году был убит их лидер, и руководство группировкой перешло к его брату Сергею Цапку, который, решил мстить за смерть Николая Цапка.Из-за давней вражды двух семей – Аметовых и Цапок, лидер преступной группировки, предполагая, что фермер может являться заказчиком убийства брата, организовал нападение на его дом.После этого громкого преступления следствие выяснило, что Николая Цапка убили члены другой кущевской банды, которую возглавлял Вадим Палкин и которая распалась в 2005 году.По делу о массовом убийстве в доме Аметова следствие предъявило обвинение нескольким членам банды Сергея Цапка. Проходившие по уголовному делу Виталий Иванов и Сергей Карпенко покончили жизнь самоубийством, находясь под стражей. Два члена банды – Андрей Быков и Вячеслав Рябцев признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием, в связи с чем их дела были выделены в отдельные производства. При этом, по данным Следственного комитета, ни Быков, ни Рябцев в доме Аметова никого не убивали. Суд приговорил обоих к 20 годам лишения свободы. Быкова за участие в нападении на дом фермера в ноябре 2010 года, а также за совершенные в 1998, 2006 и 2008 годах по указанию руководителя банды убийства четырех человек. Рябцев был осужден за участие в подготовке нападения на дом фермера Аметова (поставка оружия и сокрытие улик), а также за совершение ряда других преступлений, предусмотренных статьями "Бандитизм", "Разбой", "Убийство" и "Покушение на убийство", "Неправомерное завладение автомобилем" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.За укрывательство массового убийства к штрафу в 150 тысяч рублей был приговорен Сергей Цеповяз. В ходе расследования дела он признал свою вину в полном объеме и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке – без проведения судебного разбирательства.Дело остальных членов преступной группировки Цапка рассматривал суд присяжных заседателей. Судебное следствие длилось почти 12 месяцев – с 9 ноября 2012 года. 19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы лидера кущевской банды Сергея Цапка и двух его сообщников – Владимира Алексеева и Игоря Черных, которых обвинение называло "основными киллерами банды". Они участвовали в нападениях, сопряженных с убийствами. При этом Черных привлекался к особо жестоким преступлениям, в частности, именно он, по данным Следственного комитета, убивал детей в доме кущевского фермера Сервера Аметова.Еще три участника банды получили длительные сроки. Вячеслав Цеповяз и Николай Цапок (дядя лидера банды) были приговорены к 20 годам, Владимир Запорожец (состоял в банде до 2002 года) – к 19 годам. В 2014 году Верховный суд РФ снизил Вячеславу Цеповязу срок наказания на два месяца.Игорь Черных покончил с собой в следственном изоляторе 4 июля 2014 года, а Сергей Цапок скончался в ночь на 7 июля 2014 года в следственном изоляторе в результате тромбоэмболии легочной артерии.Расследование дел кущевской преступной группировки на этом не закончилось. Мать ее лидера Надежда Цапок летом 2011 года была признана виновной в афере с получением субсидии для ее агрофирмы "Артекс-Арго" на 15 миллионов рублей. Ее приговорили к трем годам заключения. В 2014 году Надежду Цапок снова судили – на этот раз за аферу с землей. Тогда ее приговорили к шести с половиной годам колонии. В 2016 году Кущевский районный суд в третий раз признал Надежду Цапок виновной в мошенничестве. В итоге, ей дали 7,5 лет колонии. В конце сентября 2018 года она вышла на свободу в связи с пересчетом срока по новому закону.В конце декабря 2019 года Следственный комитет сообщил о расследовании уголовного дела против "серого кардинала" банды Цапков Федора Стрельцова по кличке "Федя Обнал". По данным следствия, Стрельцов в соучастии с еще семью лицами несколько лет совершал экономические и уголовные преступления против бизнесменов Краснодарского края и Ростовской области, а общий ущерб, по версии следствия, превысил один миллиард рублей. Стрельцов объявлен в международный розыск, следствие полагает, что он может находиться на территории Украины.Кроме того, в вымогательстве обвиняются член кущевской банды Вячеслав Цеповяз, находящийся в колонии, его бывшая супруга Наталья Стришняя и ее брат Иван. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки