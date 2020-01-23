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Члену банды Цапков, написавшему явку с повинной, предъявили обвинение
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РИА Новости

Члену банды Цапков, написавшему явку с повинной, предъявили обвинение

18:57 23.01.2020 (обновлено: 18:58 23.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Члену банды Цапка Владимиру Алексееву, написавшему явку с повинной по новым эпизодам преступной деятельности кущевской ОПГ, связанным с вымогательством, предъявлено обвинение, сообщил РИА Новости адвокат потерпевших Генрих Хачатуров.
Экс-супруга члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне и помещены под стражу, в середине октября суд изменил меру пресечения Наталье на домашний арест. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре дело было передано в суд, но уже в ноябре было возвращено прокурору в связи с нарушениями, допущенными при составлении обвинительного заключения.
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По данным адвоката Хачатурова, представляющего по делу интересы потерпевших, член кущевской банды Алексеев, выполнявший силовое сопровождение акций, написал явку с повинной оперативным сотрудникам исправительного учреждения, где он отбывает наказание. В документе он сообщил о вымогательствах, совершаемых ОПГ.
"Он в колонии дал пояснения по роли всех участников банды: Стрельцова, Стришних, Цеповяза. Ему МВД предъявило уже обвинение, а сегодня допросили в качестве подозреваемого уже и Цеповяза. По этому (дело Стришних – ред.) и ещё два эпизода других… Это уже органы Следственного комитета занимаются – там потерпевшие Гордик и Дорошенко… По всем трем уголовным делам это вымогательство… Он написал явки по всем делам", - сообщил агентству Хачатуров, представляющий интересы потерпевших Ясюка и Гордика.
Адвокат уточнил, что Алексеев рассказал следствию, какую роль выполняли все участники банды, а Цеповяз, находящийся пока в статусе подозреваемого, от дачи показаний отказался. По данным юриста, и Алексеев, и Цеповяз будут этапированы в Ростов.
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"Следователи Следственного комитета пояснили, что постановление о его этапировании они направили в Омск, где он находится, Цеповяз… И он должен приехать в Ростов. Не могу сказать, на сегодняшний день он уже в Ростове либо нет… Алексеев еще находится в месте, где отбывает. Это ФКУ ИК-1 по Республике Мордовия", - сообщил агентству адвокат.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
В конце декабря СКР сообщил о расследовании уголовного дела против "серого кардинала" банды Цапков Федора Стрельцова по кличке "Федя Обнал". По данным следствия, Стрельцов в соучастии с еще семью лицами несколько лет совершал экономические и уголовные преступления против бизнесменов Краснодарского края и Ростовской области, а общий ущерб, по версии следствия, превысил один миллиард рублей. Стрельцов объявлен в международный розыск, следствие полагает, что он может находиться на территории Украины.
Полиция
18 августа 2019, 15:22
Громкие случаи массовых убийств в России в 2010-2019 годах
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Убийство в станице КущевскаяВячеслав ЦеповязСергей ЦапокКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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