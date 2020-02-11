Дело о вымогательстве Цеповяза объединят с делом его экс-супруги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Следственные органы объединят в одно производство дело о вымогательстве одного из лидеров кущевской банды Следственные органы объединят в одно производство дело о вымогательстве одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза и еще двух человек с делом его бывшей супруги Натальи Стришней и ее брата, заявил журналистам представитель потерпевших Генрих Хачатуров.

В октябре прошлого года суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела в отношении Стришней и ее брата Ивана, обвиняемых в вымогательстве у коммерсанта 70 миллионов рублей в 2010 году. В ноябре суд принял решение вернуть дело прокурору из-за нарушений при составлении обвинительного заключения. Во вторник Ростовский областной суд это решение подтвердил.

"Прокурор теперь должен будет вернуть дело следователю, у которого находится это же уголовное дело в отношении (Федора) Стрельцова, (Владимира) Алексеева и Цеповяза", - сказал Хачатуров.

Он пояснил, что дело в отношении них изначально было выделено в отдельное производство, чтобы не затягивать следствие, поскольку Стрельцов находился в розыске, а Алексеев и Цеповяз отбывают наказание.

"Поскольку теперь дело (в отношении Стришней и ее брата) возвращается, а два уголовных дела в рамках одного преступления не могут расследоваться в одном следственном органе, оно подлежит соединению... И поскольку Алексееву обвинение уже предъявлено в рамках этого эпизода, это фундаментальное основание для соединения уголовного дела", - сказал Хачатуров.

Теперь, по его словам, по уголовному делу будут проходить пять обвиняемых - Стришняя, ее брат, Алексеев, Цеповяз и Стрельцов. При этом в отношении Стрельцова, который остается в международном розыске, дело, вероятно, будет выделено в отдельное производство перед передачей в суд.

В отношении Цапка вынесено постановление о прекращении дела в связи со смертью, уточнил он.

В конце декабря СК сообщил о расследовании уголовного дела против "серого кардинала" банды Цапков Федора Стрельцова по кличке "Федя Обнал". По данным следствия, Стрельцов в соучастии с еще семью лицами несколько лет совершал экономические и уголовные преступления против бизнесменов Краснодарского края и Ростовской области, а общий ущерб, по версии следствия, превысил один миллиард рублей. Стрельцов объявлен в международный розыск, следствие полагает, что он может находиться на территории Украины.