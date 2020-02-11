Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T21:46+0300
https://ria.ru/20200211/1564570806.html
Дело о вымогательстве Цеповяза объединят с делом его экс-супруги
https://cdn25.img.ria.ru/images/91436/27/914362713_0:40:1869:1091_1036x0_80_0_0_ea28e3902512bcbf84a5d2546a4796c0.jpg
РИА Новости

Дело о вымогательстве Цеповяза объединят с делом его экс-супруги

21:46 11.02.2020
635
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу банды Сергея Цапка
Заседание суда по делу банды Сергея Цапка
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Следственные органы объединят в одно производство дело о вымогательстве одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза и еще двух человек с делом его бывшей супруги Натальи Стришней и ее брата, заявил журналистам представитель потерпевших Генрих Хачатуров.
В октябре прошлого года суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела в отношении Стришней и ее брата Ивана, обвиняемых в вымогательстве у коммерсанта 70 миллионов рублей в 2010 году. В ноябре суд принял решение вернуть дело прокурору из-за нарушений при составлении обвинительного заключения. Во вторник Ростовский областной суд это решение подтвердил.
"Прокурор теперь должен будет вернуть дело следователю, у которого находится это же уголовное дело в отношении (Федора) Стрельцова, (Владимира) Алексеева и Цеповяза", - сказал Хачатуров.
Он пояснил, что дело в отношении них изначально было выделено в отдельное производство, чтобы не затягивать следствие, поскольку Стрельцов находился в розыске, а Алексеев и Цеповяз отбывают наказание.
Вячеслав Цеповяз в колонии
8 января, 15:29
Экс-главе колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, предъявили обвинение
"Поскольку теперь дело (в отношении Стришней и ее брата) возвращается, а два уголовных дела в рамках одного преступления не могут расследоваться в одном следственном органе, оно подлежит соединению... И поскольку Алексееву обвинение уже предъявлено в рамках этого эпизода, это фундаментальное основание для соединения уголовного дела", - сказал Хачатуров.
Теперь, по его словам, по уголовному делу будут проходить пять обвиняемых - Стришняя, ее брат, Алексеев, Цеповяз и Стрельцов. При этом в отношении Стрельцова, который остается в международном розыске, дело, вероятно, будет выделено в отдельное производство перед передачей в суд.
В отношении Цапка вынесено постановление о прекращении дела в связи со смертью, уточнил он.
Статуя Фемиды в суде
23 января, 18:57
Члену банды Цапков, написавшему явку с повинной, предъявили обвинение
В конце декабря СК сообщил о расследовании уголовного дела против "серого кардинала" банды Цапков Федора Стрельцова по кличке "Федя Обнал". По данным следствия, Стрельцов в соучастии с еще семью лицами несколько лет совершал экономические и уголовные преступления против бизнесменов Краснодарского края и Ростовской области, а общий ущерб, по версии следствия, превысил один миллиард рублей. Стрельцов объявлен в международный розыск, следствие полагает, что он может находиться на территории Украины.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
Полиция
18 августа 2019, 15:22
Громкие случаи массовых убийств в России в 2010-2019 годах
610001
Обсудить 0
Наталья СтришняяУбийство в станице КущевскаяВячеслав ЦеповязСледственный комитет России (СК РФ)Ростовский областной судРостов-на-ДонуКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева выступила против жесткого наказания Водонаевой за пост в Сети
Наталья Стришняя
Дело экс-жены Цеповяза вернут в прокуратуру
Автомобиль Следственного комитета России
Мирового судью в Дагестане заподозрили во взяточничестве
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин пообещал помощь в реализации нацпроектов в регионах
Статуя Фемиды
Прекращено дело о жалобе казначейства на администрацию главы Дагестана
Батарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото
В Воронеже устранили аварию, оставившую без отопления 12 тысяч жителей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Исследование: рынок лизинга в России в 2019 году вырос на 15%
Школьный класс
Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником
Здание Счетной палаты РФ
СП: регионы редко пользуются правом на предоставление вычетов по НДФЛ
Новый дом
В Керчи объяснили ситуацию с "холодными" квартирами для детей-сирот
Новый Samsung Galaxy Z Flip
Российские ритейлеры назвали стоимость Samsung Galaxy Z Flip
Кинотеатр Иллюзион открыт после ремонта в Москве
Дебютные фильмы кинорежиссеров будут показывать кинотеатре "Иллюзион"
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
В Подмосковье в ДТП с автобусом с фурой пострадали шесть человек
Вывеска Сбербанка
Минфин рассказал о датах приобретения пакета акций Сбербанка у ЦБ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:51В Гонконге разработали тест на 40 респираторных заболеваний за час
09:49Чижов прокомментировал отношения между Европой и США
09:48СМИ сообщили о гибели двух российских бизнесменов в Испании
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
Лента новостейМолния