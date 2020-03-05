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2020-03-05T11:36+0300
https://ria.ru/20200305/1568180107.html
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
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РИА Новости

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

10:46 05.03.2020 (обновлено: 11:36 05.03.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Кузнецова / Перейти в фотобанкВячеслав Цеповяз
Вячеслав Цеповяз
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
Перейти в фотобанк
Вячеслав Цеповяз. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 мар — РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета взял члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза под госзащиту как свидетеля по делу бывшего начальства амурской колонии, сообщил РИА Новости адвокат Генрих Хачатуров.
Накануне Цеповязу предъявили обвинение в вымогательстве в составе преступной группы. Давать показания он отказался.

"Цеповяз в Омске, в колонии находится. Его должны были этапировать в Ростов — не этапировали. Следствие получило документы из Следственного комитета, из центрального аппарата, о том, что он по уголовному делу, где привлекается руководство амурской колонии, где он там крабов ел, что он там является свидетелем и в отношении него оформлена <…> программа госзащиты", — сказал адвокат.

По его словам, теперь Цеповяза нельзя никуда переводить без разрешения СК, в том числе этапировать за пределы колонии, поэтому следственные действия идут непосредственно в исправительном учреждении.
По делу о вымогательстве проходят также бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришней и ее брат Иван. Их обвиняют в том, что в 2010 году они вымогали у коммерсанта 70 миллионов рублей. В октябре дело передали в суд, но уже в ноябре вернули прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении (каких именно, не уточнялось).
Вячеслав Цеповяз в колонии
26 февраля, 11:17
Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд
По данным Хачатурова, представляющего в этом деле интересы потерпевших, член кущевской банды Алексеев, занимавшийся силовым сопровождением акций, написал явку с повинной и рассказал о вымогательствах, в частности о том, какую роль выполняли все участники банды: Стрельцов, Стришние и Цеповяз.

Кто такой Сергей Цеповяз

Цеповяз был членом банды Сергея Цапка, действовавшей на Кубани. На ее счету убийство 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года — одно из самых громких преступлений в современной истории России. В 2013-м Цеповяза приговорили по этому делу к 20 годам лишения свободы.
В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз позирует с мобильным телефоном, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра. После этого против начальника колонии и его зама возбудили уголовное дело. В феврале Генпрокуратура направила его в суд.
Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз в суде
11 февраля, 21:46
Дело о вымогательстве Цеповяза объединят с делом его экс-супруги
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Обсудить 18
РоссияНаталья СтришняяВячеслав ЦеповязСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Класс. Серийника берут под госзащиту... чтобы он выдал начальника колонии. Поди потом и пожизненное отменят за такие заслуги
5 марта, 10:57
kkristallovich_r
3452411
Не надо его охранять......
5 марта, 10:49
Стас Титов
4000002
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