СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

КРАСНОДАР, 5 мар — РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета взял члена кущевской банды Центральный аппарат Следственного комитета взял члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза под госзащиту как свидетеля по делу бывшего начальства амурской колонии, сообщил РИА Новости адвокат Генрих Хачатуров.

Накануне Цеповязу предъявили обвинение в вымогательстве в составе преступной группы. Давать показания он отказался.

"Цеповяз в Омске, в колонии находится. Его должны были этапировать в Ростов — не этапировали. Следствие получило документы из Следственного комитета, из центрального аппарата, о том, что он по уголовному делу, где привлекается руководство амурской колонии, где он там крабов ел, что он там является свидетелем и в отношении него оформлена <…> программа госзащиты", — сказал адвокат.

По его словам, теперь Цеповяза нельзя никуда переводить без разрешения СК, в том числе этапировать за пределы колонии, поэтому следственные действия идут непосредственно в исправительном учреждении.

По делу о вымогательстве проходят также бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришней и ее брат Иван. Их обвиняют в том, что в 2010 году они вымогали у коммерсанта 70 миллионов рублей. В октябре дело передали в суд, но уже в ноябре вернули прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении (каких именно, не уточнялось).

По данным Хачатурова, представляющего в этом деле интересы потерпевших, член кущевской банды Алексеев, занимавшийся силовым сопровождением акций, написал явку с повинной и рассказал о вымогательствах, в частности о том, какую роль выполняли все участники банды: Стрельцов, Стришние и Цеповяз.

Кто такой Сергей Цеповяз

Цеповяз был членом банды Сергея Цапка, действовавшей на Кубани. На ее счету убийство 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года — одно из самых громких преступлений в современной истории России. В 2013-м Цеповяза приговорили по этому делу к 20 годам лишения свободы.