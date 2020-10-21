Случаи захвата заложников в банках в мире в 2017-2020 годах
16:17 21.10.2020 (обновлено: 17:39 21.10.2020)
© REUTERS / Fabrizio BenschНемецкий спецназ у отделения банка после захвата заложников в Кёпенике недалеко от Берлина
2020
21 октября в Зугдиди (Грузия) вооруженный мужчина захватил заложников в отделении Банка Грузии. Среди заложников как сотрудники, так и посетители. По данным телеканала "Рустави 2", преступников двое, первоначально в филиале банка находились 30 человек, но пожилым людям позволили уйти. Отмечается, что один из заложников успел нажать на кнопку SOS. Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу. Премьер-министр республики Георгий Гахария сообщил журналистам, что, по его данным, преступник действует один. Грузинские СМИ сообщают, что преступники требуют 500 тысяч долларов, а также встречу с неким высокопоставленным чиновником.
6 октября на юго-востоке Берлина (Германия) мужчина напал на отделение банка в торговом центре "Форум Кепеник". На месте работали около 200 полицейских. Позднее преступник был задержан, трое заложников освобождены. О мотивах преступника не сообщалось.
7 августа в центре Гавра на севере Франции мужчина, известный полиции из-за психиатрических проблем и неких правонарушений, захватил заложников в отделении банка. Сообщалось о пяти заложниках, часть из них были освобождены самим преступником. Мужчина был задержан полицией. На момент окончания операции в заложниках оставался только один человек. Никто из заложников не пострадал.
3 августа в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева (Украина) мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен. По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, злоумышленник – гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович. Спецоперация по задержанию захватчика длилась несколько часов и завершилась успешно.
23 мая на улице Земляной Вал в Москве ранее судимый уроженец Нижневартовска Алексей Барышников захватил заложников в отделении Альфа-банка. Он заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Мужчину задержали, никто не пострадал. 25 мая Барышников был арестован. 4 сентября он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.
2019
24 января в городе Себринг (штат Флорида, США) мужчина захватил заложников в банке SunTrust. Преступник застрелил всех пятерых женщин, находившихся в банке. После стрельбы он позвонил в полицию и забаррикадировался внутри здания, а позже сдался властям.
2018
28 декабря в Пршибраме (Чехия) вооруженный мужчина совершил нападение на банк и захватил в качестве заложников девять человек – двух сотрудников и семь клиентов. В результате действий полиции заложники были освобождены, никто не пострадал, а сам грабитель задержан. С самого начала мужчина утверждал, что не хочет никому нанести никакого вреда, а намерен передать какие-то документы представителям правоохранительных органов.
18 июля в Заславле (Белоруссия) в отделении банка мужчина взял в заложники свою взрослую дочь. Девушка по требованию отца пришла в отделение банка переоформить на себя взятый им кредит. При подписании кредитных документов в операционном зале он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил к ее шее нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком. Девушке были нанесены телесные повреждения – 15 ссадин на шее и шесть ран на пальцах кистей рук. В ходе проведения спецоперации по освобождению заложницы подозреваемый был ликвидирован. Следствием было установлено, что мужчина систематически истязал дочь, подвергал ее избиению, а за неделю до происшествия на почве ревности порезал ей шею. Злоумышленник был неоднократно судим, отбывал наказание за разбой и грабеж.
3 марта в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пятеро грабителей при попытке ограбления захватили порядка 30 заложников в отделении банка. В результате перестрелки с полицией погиб один из клиентов банка и один из бандитов. После трех часов переговоров, к которым подключились родственники бандитов, преступники согласились сдаться властям. Заложники были освобождены, двое из них получили ранения.
2017
20 ноября в Могилеве (Белоруссия) мужчина в маске с прорезями для глаз вошел в отделении ОАО "АСБ Беларусбанк", угрожая работникам и посетителям предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги и захватил при этом в заложники восемь посетителей и шесть работников банка. При задержании он был ранен в ногу, заложники были освобождены. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник является гражданином России, имеющим вид на жительство в Белоруссии. В ходе следствия было установлено, что задержанный пытался завладеть денежными средствами банковского учреждения в особо крупном размере, похитив при этом 9199 белорусских рублей, 118 долларов и тысячи российских рублей.
23 сентября в банке в городе Колумбия штата Теннесси, США вооруженный мачете мужчина зашел в здание банка Community First Bank & Trust и захватил в заложники девять человек. Позже четверо были отпущены, затем мужчина освободил оставшихся пятерых заложников. Сам преступник сдался полиции.
12 мая в Эрпфендорфе (федеральная земля Тироль, Австрия) неизвестный мужчина захватил и удерживал заложника в здании банка. После продолжительных убедительных переговоров злоумышленник сдался. Преступник был задержан сотрудниками спецподразделения "Кобра" после того, как вышел из банка, заложник был освобожден.
16 марта в Дуйсбурге (Германия) неизвестный мужчина захватил двух заложников после нападения на банк. При этом захваченной в заложники женщине удалось сбежать. Район ограбления был оцеплен полицией. Через некоторое время стало известно, что напавший на банк сбежал. Заложник не пострадал, полицейские нашли его связанным в хранилище.
7 марта в Хихоне (Астурия, Испания) грабитель зашел в отделение банка Caixabank и захватил нескольких заложников, в том числе 10-летнюю девочку. Мужчина потребовал наркотики в обмен на освобождение заложников. Злоумышленник был задержан полицией, никто из заложников не пострадал.
10 января в городе Таскалуса (штат Алабама, США) в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) произошла попытка ограбления, которая впоследствии переросла в захват восьми заложников. Инцидент произошел до открытия кредитного учреждения. Подразделения быстрого реагирования смогли осуществить штурм здания и захватить злоумышленника, заложники были освобождены.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников