https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580849355.html

Случаи захвата заложников в банках в мире в 2017-2020 годах

21 октября в Зугдиди (Грузия) вооруженный мужчина захватил заложников в отделении Банка Грузии. Среди заложников как сотрудники, так и посетители. По данным... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:17

2020-10-21T16:17

2020-10-21T17:39

захват заложников в грузинском банке

справки

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202021 октября в Зугдиди (Грузия) вооруженный <a href="https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580821786.html" target="_blank">мужчина захватил заложников</a> в отделении Банка Грузии. Среди заложников как сотрудники, так и посетители. По данным телеканала "Рустави 2", преступников двое, первоначально в филиале банка находились 30 человек, но пожилым людям позволили уйти. Отмечается, что один из заложников успел нажать на кнопку SOS. Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу. Премьер-министр республики Георгий Гахария сообщил журналистам, что, по его данным, преступник действует один. Грузинские СМИ сообщают, что преступники требуют 500 тысяч долларов, а также встречу с неким высокопоставленным чиновником.6 октября на юго-востоке Берлина (Германия) мужчина напал на отделение банка <a href="https://ria.ru/20201006/napadenie-1578478596.html" target="_blank">в торговом центре</a> "Форум Кепеник". На месте работали около 200 полицейских. Позднее <a href="https://ria.ru/20201006/zaderzhanie-1578501699.html" target="_blank">преступник был задержан</a>, трое заложников освобождены. О мотивах преступника не сообщалось.7 августа в центре Гавра на севере Франции мужчина, известный полиции из-за психиатрических проблем и неких правонарушений, захватил заложников в отделении банка. Сообщалось о пяти заложниках, часть из них были освобождены самим преступником. Мужчина был задержан полицией. На момент окончания операции в заложниках оставался только один человек. Никто из заложников <a href="https://ria.ru/20200807/1575470082.html" target="_blank">не пострадал</a>. 3 августа в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева (Украина) мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал <a href="https://ria.ru/20200805/1575414254.html" target="_blank">взорвать бомбу</a> в случае невыполнения его требований. По словам очевидцев, он <a href="https://ria.ru/20200803/1575310178.html" target="_blank">запросил 40 тысяч гривен</a>. По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, злоумышленник – гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович. Спецоперация по задержанию захватчика длилась несколько часов и завершилась успешно. 23 мая на улице Земляной Вал в Москве ранее судимый уроженец Нижневартовска Алексей Барышников захватил заложников в отделении Альфа-банка. Он заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Мужчину задержали, никто не пострадал. 25 мая Барышников был <a href="https://ria.ru/20200525/1571960801.html" target="_blank">арестован</a>. 4 сентября он был признан невменяемым и отправлен на <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200904/buzova-1576797640.html" target="_blank">принудительное лечение</a>. 201924 января в городе Себринг (штат Флорида, США) мужчина захватил <a href="https://ria.ru/20190124/1549807741.html" target="_blank">заложников в банке SunTrust</a>. Преступник застрелил всех пятерых женщин, находившихся в банке. После стрельбы он позвонил в полицию и <a href="https://edition.cnn.com/2019/01/25/us/florida-bank-shooting-zephen-xaver/index.html" target="_blank">забаррикадировался внутри здания</a>, а позже сдался властям.201828 декабря в Пршибраме (Чехия) вооруженный мужчина совершил нападение на банк и захватил в качестве заложников девять человек – двух сотрудников и семь клиентов. В результате действий полиции заложники были освобождены, никто не пострадал, а сам грабитель задержан. С самого начала мужчина утверждал, что <a href="https://ria.ru/20181228/1548877254.html" target="_blank">не хочет никому нанести никакого вреда</a>, а намерен передать какие-то документы представителям правоохранительных органов. 18 июля в Заславле (Белоруссия) в отделении банка мужчина взял в заложники свою взрослую дочь. Девушка по требованию отца пришла в отделение банка переоформить на себя взятый им кредит. При подписании кредитных документов в операционном зале он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил к ее шее нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком. Девушке были нанесены телесные повреждения – 15 ссадин на шее и шесть ран на пальцах кистей рук. В ходе проведения спецоперации по освобождению заложницы подозреваемый был ликвидирован. Следствием было установлено, что мужчина систематически истязал дочь, подвергал ее избиению, а за неделю до происшествия на почве ревности порезал ей шею. <a href="https://sputnik.by/society/20181126/1038856128/Delo-o-zakhvate-zalozhnikov-v-Zaslavle-zakryto.html" target="_blank">Злоумышленник был неоднократно судим</a>, отбывал наказание за разбой и грабеж.3 марта в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пятеро грабителей при попытке ограбления захватили порядка 30 заложников в отделении банка. В результате перестрелки с полицией погиб один из клиентов банка и один из бандитов. После трех часов переговоров, к которым подключились родственники бандитов, преступники согласились сдаться властям. <a href="https://ria.ru/20180303/1515666913.html" target="_blank">Заложники были освобождены</a>, двое из них получили ранения.201720 ноября в Могилеве (Белоруссия) мужчина в маске с прорезями для глаз вошел в отделении ОАО "АСБ Беларусбанк", угрожая работникам и посетителям предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги и захватил при этом в заложники восемь посетителей и шесть работников банка. При задержании он был ранен в ногу, заложники были освобождены. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник является гражданином России, имеющим вид на жительство в Белоруссии. В ходе следствия было установлено, что задержанный пытался завладеть денежными средствами банковского учреждения <a href="https://ria.ru/20171204/1510149907.html" target="_blank">в особо крупном размере</a>, похитив при этом 9199 белорусских рублей, 118 долларов и тысячи российских рублей. 23 сентября в банке в городе Колумбия штата Теннесси, США вооруженный мачете мужчина зашел в здание банка Community First Bank & Trust и захватил в заложники девять человек. Позже четверо были отпущены, затем мужчина освободил оставшихся <a href="https://ria.ru/20170923/1505395284.html" target="_blank">пятерых заложников</a>. Сам преступник <a href="https://abcnews.go.com/US/man-armed-machete-takes-hostages-tennessee-bank/story?id=50032203" target="_blank">сдался полиции</a>.12 мая в Эрпфендорфе (федеральная земля Тироль, Австрия) неизвестный мужчина захватил и удерживал заложника в здании банка. После продолжительных убедительных переговоров злоумышленник сдался. Преступник был задержан сотрудниками спецподразделения "Кобра" после того, как вышел из банка, <a href="https://ria.ru/20170512/1494204034.html" target="_blank">заложник был освобожден</a>. 16 марта в Дуйсбурге (Германия) неизвестный мужчина захватил двух заложников после нападения на банк. При этом захваченной в заложники женщине удалось сбежать. Район ограбления был оцеплен полицией. Через некоторое время стало известно, что напавший на банк сбежал. Заложник не пострадал, полицейские нашли его <a href="https://ria.ru/20170316/1490155006.html" target="_blank">связанным в хранилище</a>. 7 марта в Хихоне (Астурия, Испания) грабитель зашел в отделение банка Caixabank и захватил нескольких заложников, в том числе <a href="https://ria.ru/20170307/1489500754.html" target="_blank">10-летнюю девочку</a>. Мужчина потребовал наркотики в обмен на освобождение заложников. Злоумышленник был задержан полицией, никто из заложников не пострадал.10 января в городе Таскалуса (штат Алабама, США) в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) произошла попытка ограбления, которая впоследствии переросла в захват восьми заложников. Инцидент произошел до открытия кредитного учреждения. Подразделения быстрого реагирования смогли осуществить штурм здания и захватить злоумышленника, заложники были <a href="https://ria.ru/20170110/1485438069.html" target="_blank">освобождены</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, справки