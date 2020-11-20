https://ria.ru/20201120/zalozhniki-1585552881.html

В Тбилиси мужчина взял в заложники девять человек

В Тбилиси мужчина взял в заложники девять человек

В Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек, сообщили в МВД Грузии. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:31

2020-11-20T16:31

2020-11-20T18:02

захват заложников в тбилиси

тбилиси

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в мире

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. В Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек, сообщили в МВД Грузии.Инцидент произошел в микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Захватчик требует снизить банковские проценты и цены на лекарства.СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным "Рустави 2", двоих заложников уже отпустили. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия". Полиция оцепила территорию, идет спецоперация.

тбилиси

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Снятое заложником в Тбилиси видео попало в СМИ Один из заложников в Тбилиси смог снять видео 2020-11-20T16:31 true PT1M35S

LIVE: Ситуация на месте захвата заложников в Тбилиси LIVE: Ситуация на месте захвата заложников в Тбилиси 2020-11-20T16:31 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в тбилиси, тбилиси, грузия, в мире