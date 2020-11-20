https://ria.ru/20201120/zalozhniki-1585552881.html
В Тбилиси мужчина взял в заложники девять человек
В Тбилиси мужчина взял в заложники девять человек
В Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек, сообщили в МВД Грузии. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:31
2020-11-20T16:31
2020-11-20T18:02
захват заложников в тбилиси
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. В Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек, сообщили в МВД Грузии.Инцидент произошел в микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Захватчик требует снизить банковские проценты и цены на лекарства.СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным "Рустави 2", двоих заложников уже отпустили. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия". Полиция оцепила территорию, идет спецоперация.
тбилиси
грузия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Снятое заложником в Тбилиси видео попало в СМИ
Один из заложников в Тбилиси смог снять видео
2020-11-20T16:31
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LIVE: Ситуация на месте захвата заложников в Тбилиси
LIVE: Ситуация на месте захвата заложников в Тбилиси
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PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в тбилиси, тбилиси, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости.
В Тбилиси
неизвестный взял в заложники девять человек, сообщили в МВД Грузии
.
Инцидент произошел в микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Захватчик требует снизить банковские проценты и цены на лекарства.
СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным "Рустави 2", двоих заложников уже отпустили.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия". Полиция оцепила территорию, идет спецоперация.