Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/zalozhniki-1585552881.html
В Тбилиси мужчина взял в заложники девять человек
В Тбилиси мужчина взял в заложники девять человек
В Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек, сообщили в МВД Грузии. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:31
2020-11-20T18:02
захват заложников в тбилиси
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585572142_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_7a5bf99c5b515569a66a37dc54d22508.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. В Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек, сообщили в МВД Грузии.Инцидент произошел в микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Захватчик требует снизить банковские проценты и цены на лекарства.СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным "Рустави 2", двоих заложников уже отпустили. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия". Полиция оцепила территорию, идет спецоперация.
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Снятое заложником в Тбилиси видео попало в СМИ
Один из заложников в Тбилиси смог снять видео
2020-11-20T16:31
true
PT1M35S
LIVE: Ситуация на месте захвата заложников в Тбилиси
LIVE: Ситуация на месте захвата заложников в Тбилиси
2020-11-20T16:31
true
PT1S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585572142_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_f4bd59316efa9d752a1c9ae8f6d03cd5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в тбилиси, тбилиси, грузия, в мире

В Тбилиси мужчина взял в заложники девять человек

16:31 20.11.2020 (обновлено: 18:02 20.11.2020)
 
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. В Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек, сообщили в МВД Грузии.
Инцидент произошел в микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Захватчик требует снизить банковские проценты и цены на лекарства.
СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным "Рустави 2", двоих заложников уже отпустили.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия". Полиция оцепила территорию, идет спецоперация.
 
Захват заложников в ТбилисиТбилисиГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:43Пашаев отреагировал на возбуждение дел против свидетелей по делу Ефремова
18:42Путин рассказал о взаимодействии с коллегами в Ереване и Баку
18:41Путин назвал работу миротворцев в Карабахе четкой и слаженной
18:40Алексиевич назвала условие возвращения в Белоруссию
18:37Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России
18:36Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
18:35Санду озвучила позицию по Крыму
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
Лента новостейМолния