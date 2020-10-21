В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке

<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a> вооруженный мужчина захватил заложников в отделении Банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, сообщил грузинский Первый канал.По его данным, среди заложников как сотрудники, так и посетители. Идет спецоперация, на месте находится спецназ. Мужчина вооружен гранатой и автоматом.По данным телеканала "Рустави 2", преступников двое, первоначально в филиале банка находились 30 человек, но пожилым людям позволили уйти. Отмечается, что один из заложников успел нажать на кнопку SOS. Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.Грузинские СМИ сообщают, что преступники требуют 500 тысяч долларов, а также встречу с неким высокопоставленным чиновником.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Первые кадры с места спецоперации в грузинском Зугдиди
Первые кадры с места спецоперации в грузинском Зугдиди
ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости. В Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в отделении Банка Грузии, сообщил грузинский Первый канал.
По его данным, среди заложников как сотрудники, так и посетители.
Идет спецоперация, на месте находится спецназ.
Мужчина вооружен гранатой и автоматом.
По данным телеканала "Рустави 2", преступников двое, первоначально в филиале банка находились 30 человек, но пожилым людям позволили уйти. Отмечается, что один из заложников успел нажать на кнопку SOS. Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.
Грузинские СМИ сообщают, что преступники требуют 500 тысяч долларов, а также встречу с неким высокопоставленным чиновником.
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