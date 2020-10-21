https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580872863.html

"Он вооружен, снял чеку с гранаты": захват заложников в Зугдиди

В Зугдиди преступник захватил в заложники 19 человек — сотрудников и посетителей филиала банка Грузии — и потребовал полмиллиона долларов. Кадры с места... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:08

2020-10-21T18:08

2020-10-21T18:14

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

фото

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В Зугдиди преступник захватил в заложники 19 человек — сотрудников и посетителей филиала банка Грузии — и потребовал полмиллиона долларов. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

зугдиди

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, зугдиди, фото, фото