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"Он вооружен, снял чеку с гранаты": захват заложников в Зугдиди
В Зугдиди преступник захватил в заложники 19 человек — сотрудников и посетителей филиала банка Грузии — и потребовал полмиллиона долларов. Кадры с места... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:08
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захват заложников в грузинском банке
зугдиди
фото
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В Зугдиди преступник захватил в заложники 19 человек — сотрудников и посетителей филиала банка Грузии — и потребовал полмиллиона долларов. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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захват заложников в грузинском банке, зугдиди, фото, фото

"Он вооружен, снял чеку с гранаты": захват заложников в Зугдиди

18:08 21.10.2020 (обновлено: 18:14 21.10.2020)
 
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В Зугдиди преступник захватил в заложники 19 человек — сотрудников и посетителей филиала банка Грузии — и потребовал полмиллиона долларов. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.

Полицейский возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
1 из 7

"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.

© Sputnik / Стрингер
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.

Отцепленная улица рядом с филиалом Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
2 из 7

Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.

© Sputnik / Стрингер
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.

Полицейские возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди
3 из 7

Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.

© Sputnik / Стрингер
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© Sputnik

Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.

Автомобиль скорой помощи недалеко от места захвата заложников в Зугдиди
4 из 7

Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.

© Sputnik
© AFP 2020 / Stringer

Правоохранители ведут переговоры с захватчиком, но пока безрезультатно.

Полицейские возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
5 из 7

Правоохранители ведут переговоры с захватчиком, но пока безрезультатно.

© AFP 2020 / Stringer
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в МВД и заверили, что делают все для скорейшего освобождения людей.

Автомобили полиции возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
6 из 7

"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в МВД и заверили, что делают все для скорейшего освобождения людей.

© Sputnik / Стрингер
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© Sputnik

Возбуждено уголовное дело.

Ситуация на месте захвата заложников в Зугдиди
7 из 7

Возбуждено уголовное дело.

© Sputnik
 
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Захват заложников в грузинском банкеЗугдидиФото
 
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