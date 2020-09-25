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ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией
Реакция Запада на прошедшую инаугурацию белорусского президента оказалась прогнозируемо негативной. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:00
2020-09-25T08:55
светлана тихановская
александр лукашенко
польша
авторы
мнение - авторы
в мире
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Реакция Запада на прошедшую инаугурацию белорусского президента оказалась прогнозируемо негативной.Сначала представитель Госдепартамента <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577684111.html" target="_blank">сказал</a>, что США не считают Александра Лукашенко законно избранным лидером страны, поскольку "объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность".А затем вышло специальное <a href="https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577688811.html" target="_blank">заявление</a> главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором новый мандат Александра Лукашенко был назван лишенным "какой-либо демократической легитимности". Также было отмечено, что прошедшая инаугурация (в документе это слово неизменно использовалось в кавычках) "противоречит воле значительной части населения" республики, что выражается в "многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах".Заявление Борреля предоставляет, конечно, обширные возможности для ехидства. Например, можно заранее уверенно предсказать, что результаты президентских выборов в США — вне зависимости от их исхода — будут противоречить воле почти половины американцев, поскольку страна расколота практически пополам. Да и в протестах там уже который месяц дефицита не наблюдается. Так что представленный документ уже сейчас можно спокойно перелицевать к заокеанским реалиям.В свою очередь, формулировка "демократическая легитимность" намекает, что, по мнению Брюсселя, бывают и другие ее виды — и вот согласно им Александр Лукашенко вполне себе легитимен.Последнее, кстати, объясняет упорное сидение Запада на двух стульях, поскольку вся эта жесткая риторика сочетается у него с откровенно слабой, прямо-таки соглашательской позицией по отношению к Минску на практике.Санкции — по-настоящему чувствительные санкции — против Белоруссии <a href="https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577642319.html" target="_blank">не введены</a>. Хуже того: вокруг данного вопроса возникли новые <a href="https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577642319.html" target="_blank">разборки</a> внутри самого ЕС, поскольку Кипр требует одновременно обеспечить рестрикции против Турции и на этом основании блокирует процесс.Западные послы из страны не отозваны. И не просто не отозваны: американцы на полном ходу восстанавливают дипотношения с республикой после многолетнего охлаждения. Пару дней назад комитет сената США по международным делам <a href="https://ria.ru/20200922/posol-1577615831.html" target="_blank">утвердил</a> кандидатуру нового посла. А ведь уже двенадцать лет посольства в обоих государствах возглавляют временные поверенные — после взаимного отзыва послов из-за введения Вашингтоном санкций против белорусских компаний в 2008 году.На этом фоне даже самые жесткие риторические обороты выглядят проявлением слабости и признанием неспособности повлиять на происходящее — что, кстати, соответствует действительности. Тут, пожалуй, стоит отдать должное Западу, который начал осознавать и главное — принимать пределы своих возможностей.Без сомнения, подобная реакция на выборы в Белоруссии стала результатом в том числе и очень болезненного венесуэльского урока. Прошло уже более полутора лет, как свыше пятидесяти стран, преимущественно западных, признали Хуана Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы. Вот только данное решение никак не повлияло на реальность, в которой руководителем страны по сей день является Николас Мадуро.И если Штаты и Европа могут себе позволить игнорировать маленькую латиноамериканскую страну, делая вид, что ничего особенного не произошло и вовсе они не сели там в лужу, то аналогичный фокус с государством в центре Европы провернуть затруднительнее. Не говоря уже о том, что Белоруссия вовлечена в важные международные процессы, включая урегулирование в Донбассе, так что действовать приходится, куда тщательнее просчитывая решения и их последствия.Еще одним немаловажным обстоятельством, которое явно гасит энтузиазм Запада в отношении возможных шагов против Минска, является то, что происходящее там — в первую очередь польский проект. Именно Варшава стоит за продолжающимися у соседей протестами, она обеспечивает политическое и медийное сопровождение лидерам белорусской оппозиции. Результат, правда, впечатляет исключительно в негативном смысле: один только феномен "Президента Светы" (именно так называется инстаграм Светланы Тихановской) может служить образцом того, как не надо делать с чисто политтехнологической точки зрения.Польша в драку-то ввязалась, но силенок переломить ситуацию у нее явно нет. Да тут еще и Минск сдачи начал давать — в частности, СМИ <a href="https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577657814.html" target="_blank">сообщают</a> о проблемах со ввозом польских товаров в Белоруссию. В общем, привычные польские грабли.Ничего удивительного, что теперь поляки очень хотели бы въехать в рай на чужом горбу: чтобы Западная Европа и Штаты пустили в ход тяжелую политическую артиллерию, добившись — как-нибудь — свержения Александра Лукашенко, ну а Варшава сняла бы геополитические сливки с затеянной ею движухи.Вот только вряд ли данная мотивация не очевидна для Берлина, Парижа, Брюсселя или Вашингтона и еще менее вероятно, что там испытают энтузиазм от мысли посодействовать исполнению польских желаний.А значит, Запад и дальше пойдет обозначенным путем жесткой риторики в адрес Минска с уклонением от реальной конфронтации, поскольку у него нет ни малейшего желания ввязываться в еще одну заведомо обреченную на поражение геополитическую игру. Их и так в последние годы слишком много.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/belorussiya-1577712648.html
https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577675924.html
https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577668463.html
Не пойдет и пары месяцев, как переловят банды провокаторов, которые выводят в Беларуси людей на митинги. Вот после этого наступит время ответа Лукашенко всем заинтересованным в беспорядках странам.
138
На счёт американских дипломатов можно поспорить. Ведь неотзыв дипломатов говорит только о том, что благодаря дипмиссии в стране можно контролировать и руководить оппозицией. Поэтому на месте Лукашенко я бы прикрыл бы американскую лавочку в стране.
86
16
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, польша, авторы, мнение - авторы, в мире

ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией

08:00 25.09.2020 (обновлено: 08:55 25.09.2020)
144739
© AP Photo / TUT.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / TUT.by
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Реакция Запада на прошедшую инаугурацию белорусского президента оказалась прогнозируемо негативной.
Сначала представитель Госдепартамента сказал, что США не считают Александра Лукашенко законно избранным лидером страны, поскольку "объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность".
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 15:17
В Минске отреагировали на отказ Запада признавать инаугурацию Лукашенко
А затем вышло специальное заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором новый мандат Александра Лукашенко был назван лишенным "какой-либо демократической легитимности". Также было отмечено, что прошедшая инаугурация (в документе это слово неизменно использовалось в кавычках) "противоречит воле значительной части населения" республики, что выражается в "многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах".
Заявление Борреля предоставляет, конечно, обширные возможности для ехидства. Например, можно заранее уверенно предсказать, что результаты президентских выборов в США — вне зависимости от их исхода — будут противоречить воле почти половины американцев, поскольку страна расколота практически пополам. Да и в протестах там уже который месяц дефицита не наблюдается. Так что представленный документ уже сейчас можно спокойно перелицевать к заокеанским реалиям.
В свою очередь, формулировка "демократическая легитимность" намекает, что, по мнению Брюсселя, бывают и другие ее виды — и вот согласно им Александр Лукашенко вполне себе легитимен.
Последнее, кстати, объясняет упорное сидение Запада на двух стульях, поскольку вся эта жесткая риторика сочетается у него с откровенно слабой, прямо-таки соглашательской позицией по отношению к Минску на практике.
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 18:45
Цепкало обсудил в МИД Германии санкции ЕС против Лукашенко
Санкции — по-настоящему чувствительные санкции — против Белоруссии не введены. Хуже того: вокруг данного вопроса возникли новые разборки внутри самого ЕС, поскольку Кипр требует одновременно обеспечить рестрикции против Турции и на этом основании блокирует процесс.
Западные послы из страны не отозваны. И не просто не отозваны: американцы на полном ходу восстанавливают дипотношения с республикой после многолетнего охлаждения. Пару дней назад комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру нового посла. А ведь уже двенадцать лет посольства в обоих государствах возглавляют временные поверенные — после взаимного отзыва послов из-за введения Вашингтоном санкций против белорусских компаний в 2008 году.
На этом фоне даже самые жесткие риторические обороты выглядят проявлением слабости и признанием неспособности повлиять на происходящее — что, кстати, соответствует действительности. Тут, пожалуй, стоит отдать должное Западу, который начал осознавать и главное — принимать пределы своих возможностей.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Не признаем Лукашенко". Почему ЕС не ввел новые санкции против Минска
Без сомнения, подобная реакция на выборы в Белоруссии стала результатом в том числе и очень болезненного венесуэльского урока. Прошло уже более полутора лет, как свыше пятидесяти стран, преимущественно западных, признали Хуана Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы. Вот только данное решение никак не повлияло на реальность, в которой руководителем страны по сей день является Николас Мадуро.
И если Штаты и Европа могут себе позволить игнорировать маленькую латиноамериканскую страну, делая вид, что ничего особенного не произошло и вовсе они не сели там в лужу, то аналогичный фокус с государством в центре Европы провернуть затруднительнее. Не говоря уже о том, что Белоруссия вовлечена в важные международные процессы, включая урегулирование в Донбассе, так что действовать приходится, куда тщательнее просчитывая решения и их последствия.
Еще одним немаловажным обстоятельством, которое явно гасит энтузиазм Запада в отношении возможных шагов против Минска, является то, что происходящее там — в первую очередь польский проект. Именно Варшава стоит за продолжающимися у соседей протестами, она обеспечивает политическое и медийное сопровождение лидерам белорусской оппозиции. Результат, правда, впечатляет исключительно в негативном смысле: один только феномен "Президента Светы" (именно так называется инстаграм Светланы Тихановской) может служить образцом того, как не надо делать с чисто политтехнологической точки зрения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 17:02Протесты в Белоруссии
В Польше отказались признать Лукашенко законным президентом Белоруссии
Польша в драку-то ввязалась, но силенок переломить ситуацию у нее явно нет. Да тут еще и Минск сдачи начал давать — в частности, СМИ сообщают о проблемах со ввозом польских товаров в Белоруссию. В общем, привычные польские грабли.
Ничего удивительного, что теперь поляки очень хотели бы въехать в рай на чужом горбу: чтобы Западная Европа и Штаты пустили в ход тяжелую политическую артиллерию, добившись — как-нибудь — свержения Александра Лукашенко, ну а Варшава сняла бы геополитические сливки с затеянной ею движухи.
Вот только вряд ли данная мотивация не очевидна для Берлина, Парижа, Брюсселя или Вашингтона и еще менее вероятно, что там испытают энтузиазм от мысли посодействовать исполнению польских желаний.
А значит, Запад и дальше пойдет обозначенным путем жесткой риторики в адрес Минска с уклонением от реальной конфронтации, поскольку у него нет ни малейшего желания ввязываться в еще одну заведомо обреченную на поражение геополитическую игру. Их и так в последние годы слишком много.
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Обсудить16
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоПольшаАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Не пойдет и пары месяцев, как переловят банды провокаторов, которые выводят в Беларуси людей на митинги. Вот после этого наступит время ответа Лукашенко всем заинтересованным в беспорядках странам.
25 сентября, 08:45
Gunnar OffGunnar Off
109500024
На счёт американских дипломатов можно поспорить. Ведь неотзыв дипломатов говорит только о том, что благодаря дипмиссии в стране можно контролировать и руководить оппозицией. Поэтому на месте Лукашенко я бы прикрыл бы американскую лавочку в стране.
25 сентября, 08:36
Юрий ЗинычЮрий Зиныч
72010013
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