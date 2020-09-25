https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией

Реакция Запада на прошедшую инаугурацию белорусского президента оказалась прогнозируемо негативной. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:55

светлана тихановская

александр лукашенко

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Реакция Запада на прошедшую инаугурацию белорусского президента оказалась прогнозируемо негативной.Сначала представитель Госдепартамента <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577684111.html" target="_blank">сказал</a>, что США не считают Александра Лукашенко законно избранным лидером страны, поскольку "объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность".А затем вышло специальное <a href="https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577688811.html" target="_blank">заявление</a> главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором новый мандат Александра Лукашенко был назван лишенным "какой-либо демократической легитимности". Также было отмечено, что прошедшая инаугурация (в документе это слово неизменно использовалось в кавычках) "противоречит воле значительной части населения" республики, что выражается в "многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах".Заявление Борреля предоставляет, конечно, обширные возможности для ехидства. Например, можно заранее уверенно предсказать, что результаты президентских выборов в США — вне зависимости от их исхода — будут противоречить воле почти половины американцев, поскольку страна расколота практически пополам. Да и в протестах там уже который месяц дефицита не наблюдается. Так что представленный документ уже сейчас можно спокойно перелицевать к заокеанским реалиям.В свою очередь, формулировка "демократическая легитимность" намекает, что, по мнению Брюсселя, бывают и другие ее виды — и вот согласно им Александр Лукашенко вполне себе легитимен.Последнее, кстати, объясняет упорное сидение Запада на двух стульях, поскольку вся эта жесткая риторика сочетается у него с откровенно слабой, прямо-таки соглашательской позицией по отношению к Минску на практике.Санкции — по-настоящему чувствительные санкции — против Белоруссии <a href="https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577642319.html" target="_blank">не введены</a>. Хуже того: вокруг данного вопроса возникли новые <a href="https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577642319.html" target="_blank">разборки</a> внутри самого ЕС, поскольку Кипр требует одновременно обеспечить рестрикции против Турции и на этом основании блокирует процесс.Западные послы из страны не отозваны. И не просто не отозваны: американцы на полном ходу восстанавливают дипотношения с республикой после многолетнего охлаждения. Пару дней назад комитет сената США по международным делам <a href="https://ria.ru/20200922/posol-1577615831.html" target="_blank">утвердил</a> кандидатуру нового посла. А ведь уже двенадцать лет посольства в обоих государствах возглавляют временные поверенные — после взаимного отзыва послов из-за введения Вашингтоном санкций против белорусских компаний в 2008 году.На этом фоне даже самые жесткие риторические обороты выглядят проявлением слабости и признанием неспособности повлиять на происходящее — что, кстати, соответствует действительности. Тут, пожалуй, стоит отдать должное Западу, который начал осознавать и главное — принимать пределы своих возможностей.Без сомнения, подобная реакция на выборы в Белоруссии стала результатом в том числе и очень болезненного венесуэльского урока. Прошло уже более полутора лет, как свыше пятидесяти стран, преимущественно западных, признали Хуана Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы. Вот только данное решение никак не повлияло на реальность, в которой руководителем страны по сей день является Николас Мадуро.И если Штаты и Европа могут себе позволить игнорировать маленькую латиноамериканскую страну, делая вид, что ничего особенного не произошло и вовсе они не сели там в лужу, то аналогичный фокус с государством в центре Европы провернуть затруднительнее. Не говоря уже о том, что Белоруссия вовлечена в важные международные процессы, включая урегулирование в Донбассе, так что действовать приходится, куда тщательнее просчитывая решения и их последствия.Еще одним немаловажным обстоятельством, которое явно гасит энтузиазм Запада в отношении возможных шагов против Минска, является то, что происходящее там — в первую очередь польский проект. Именно Варшава стоит за продолжающимися у соседей протестами, она обеспечивает политическое и медийное сопровождение лидерам белорусской оппозиции. Результат, правда, впечатляет исключительно в негативном смысле: один только феномен "Президента Светы" (именно так называется инстаграм Светланы Тихановской) может служить образцом того, как не надо делать с чисто политтехнологической точки зрения.Польша в драку-то ввязалась, но силенок переломить ситуацию у нее явно нет. Да тут еще и Минск сдачи начал давать — в частности, СМИ <a href="https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577657814.html" target="_blank">сообщают</a> о проблемах со ввозом польских товаров в Белоруссию. В общем, привычные польские грабли.Ничего удивительного, что теперь поляки очень хотели бы въехать в рай на чужом горбу: чтобы Западная Европа и Штаты пустили в ход тяжелую политическую артиллерию, добившись — как-нибудь — свержения Александра Лукашенко, ну а Варшава сняла бы геополитические сливки с затеянной ею движухи.Вот только вряд ли данная мотивация не очевидна для Берлина, Парижа, Брюсселя или Вашингтона и еще менее вероятно, что там испытают энтузиазм от мысли посодействовать исполнению польских желаний.А значит, Запад и дальше пойдет обозначенным путем жесткой риторики в адрес Минска с уклонением от реальной конфронтации, поскольку у него нет ни малейшего желания ввязываться в еще одну заведомо обреченную на поражение геополитическую игру. Их и так в последние годы слишком много.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/belorussiya-1577712648.html

https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577675924.html

https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577668463.html

Gunnar Off Не пойдет и пары месяцев, как переловят банды провокаторов, которые выводят в Беларуси людей на митинги. Вот после этого наступит время ответа Лукашенко всем заинтересованным в беспорядках странам. 138

Юрий Зиныч На счёт американских дипломатов можно поспорить. Ведь неотзыв дипломатов говорит только о том, что благодаря дипмиссии в стране можно контролировать и руководить оппозицией. Поэтому на месте Лукашенко я бы прикрыл бы американскую лавочку в стране. 86

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польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

светлана тихановская, александр лукашенко, польша, авторы, мнение - авторы, в мире