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https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577657814.html
Белоруссия запретила ввоз товаров из Польши, сообщили СМИ
Товары из Польши не пропускают в Белоруссию, сообщает в среду польская газета Wyborcza. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:21
2020-09-23T16:01
таможенный союз
польша
белоруссия
армения
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Товары из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> не пропускают в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, сообщает в среду польская газета <a href="https://wyborcza.pl/0,0.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wyborcza</a>."Со вчерашнего дня белорусская таможня проводит беспрецедентные проверки на границе с Польшей. На территорию Белоруссии нельзя ввозить практически любой польский товар: пачку кофе, шоколадку, даже рулон туалетной бумаги", — говорится в публикации.Как указывает издание, таможенники не дают объяснений, на основании какого распоряжения они действуют.По мнению газеты, эта мера "должна стать наказанием для поляков за поддержку белорусской оппозиции"."Белоруссия входит в <a href="http://ria.ru/organization_Tamozhennyjj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Таможенный союз</a> с Россией, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстаном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизией</a>. Любые дополнительные ограничения на границе должны применяться всеми этими государствами и на всех внешних границах. С польскими товарами не допускается только пересечение польско-белорусской границы", — отмечает издание.
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/polsha-sanktsii-1577445638.html
Так держать Батька. Пусть поляки в америку свой хлам везут :-)
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Надо нашим тоже подключиться !
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польша
белоруссия
армения
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РИА Новости
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таможенный союз, польша, белоруссия, армения, в мире

Белоруссия запретила ввоз товаров из Польши, сообщили СМИ

14:21 23.09.2020 (обновлено: 16:01 23.09.2020)
18802
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкПограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей "Переров"
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Егор Еремов
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ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Товары из Польши не пропускают в Белоруссию, сообщает в среду польская газета Wyborcza.
"Со вчерашнего дня белорусская таможня проводит беспрецедентные проверки на границе с Польшей. На территорию Белоруссии нельзя ввозить практически любой польский товар: пачку кофе, шоколадку, даже рулон туалетной бумаги", — говорится в публикации.
Как указывает издание, таможенники не дают объяснений, на основании какого распоряжения они действуют.
По мнению газеты, эта мера "должна стать наказанием для поляков за поддержку белорусской оппозиции".
"Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией. Любые дополнительные ограничения на границе должны применяться всеми этими государствами и на всех внешних границах. С польскими товарами не допускается только пересечение польско-белорусской границы", — отмечает издание.
Президентский дворец в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 14:48
Польша готова ввести национальные санкции против Белоруссии
9202382430
Обсудить26
Таможенный союзПольшаБелоруссияАрменияВ мире
Популярные комментарии
Так держать Батька. Пусть поляки в америку свой хлам везут :-)
23 сентября, 14:24
Sergej KlassenSergej Klassen
24161219
Надо нашим тоже подключиться !
23 сентября, 14:26
Ярослав ВинокуровЯрослав Винокуров
21030216
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