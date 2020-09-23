https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577657814.html

Белоруссия запретила ввоз товаров из Польши, сообщили СМИ

Товары из Польши не пропускают в Белоруссию, сообщает в среду польская газета Wyborcza. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:21

2020-09-23T14:21

2020-09-23T16:01

таможенный союз

польша

белоруссия

армения

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Товары из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> не пропускают в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, сообщает в среду польская газета <a href="https://wyborcza.pl/0,0.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wyborcza</a>."Со вчерашнего дня белорусская таможня проводит беспрецедентные проверки на границе с Польшей. На территорию Белоруссии нельзя ввозить практически любой польский товар: пачку кофе, шоколадку, даже рулон туалетной бумаги", — говорится в публикации.Как указывает издание, таможенники не дают объяснений, на основании какого распоряжения они действуют.По мнению газеты, эта мера "должна стать наказанием для поляков за поддержку белорусской оппозиции"."Белоруссия входит в <a href="http://ria.ru/organization_Tamozhennyjj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Таможенный союз</a> с Россией, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстаном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизией</a>. Любые дополнительные ограничения на границе должны применяться всеми этими государствами и на всех внешних границах. С польскими товарами не допускается только пересечение польско-белорусской границы", — отмечает издание.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/polsha-sanktsii-1577445638.html

Sergej Klassen Так держать Батька. Пусть поляки в америку свой хлам везут :-) 295

Ярослав Винокуров Надо нашим тоже подключиться ! 261

26

польша

белоруссия

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таможенный союз, польша, белоруссия, армения, в мире