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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577684111.html
США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии
Соединенные Штаты не считают Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:22
2020-09-24T01:26
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты</a> не считают <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> законно избранным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента."Выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны", - сказал он, комментируя состоявшуюся в среду инаугурацию Лукашенко.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/lukashenko-1577683487.html
Белоруссия - это репетиция будущих событий в России. Все это понимают, и каждый к этому готовится по своему. Выстоит Лукашенко - все обломится и в России для США.
79
Ну, всё: ща двинут всю мощь американского флота....к берегам Белоруссии :)
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белоруссия
сша
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александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии

22:22 23.09.2020 (обновлено: 01:26 24.09.2020)
6160
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты не считают Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.
"Выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны", - сказал он, комментируя состоявшуюся в среду инаугурацию Лукашенко.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 21:57
Первым в мире? Глава Туркмении поздравил Лукашенко с инаугурацией
76482110103
Обсудить34
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Белоруссия - это репетиция будущих событий в России. Все это понимают, и каждый к этому готовится по своему. Выстоит Лукашенко - все обломится и в России для США.
23 сентября, 22:43
ggoldmikron
58310116
Ну, всё: ща двинут всю мощь американского флота....к берегам Белоруссии :)
23 сентября, 22:41
Александр ИАлександр И
5300025
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