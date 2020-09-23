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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577642319.html
В МИД Франции призвали Кипр не блокировать санкции ЕС по Белоруссии
Госсекретарь Франции по европейским делам при МИД страны Клеман Бон призвал Кипр перестать блокировать санкции ЕС по Белоруссии, связывая их с санкциями против... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:41
2020-09-23T11:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
франция
белоруссия
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a> по европейским делам при МИД страны Клеман Бон призвал Кипр перестать блокировать санкции ЕС по <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, связывая их с санкциями против <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a>.Ранее главы МИД <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геолого-разведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.По его словам, Кипр настаивает на этой связи, потому что "сомневается в уровне поддержки со стороны ЕС" в вопросе реагирования на деятельность Турции. Он отметил, что сигнал о поддержке Кипра поможет сойти с этой мертвой точки.По данным газеты, ряд европейских дипломатов критикуют Париж за поддержку Кипра, поскольку таким образом Франция побуждает Кипр настаивать на связи между этими санкциями. Однако госсекретарь Бон отверг эту идею, заявив, что Франция не подталкивает Кипр к созданию такой взаимосвязи.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html
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франция
белоруссия
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александр лукашенко, евросоюз, франция, белоруссия, париж, в мире

В МИД Франции призвали Кипр не блокировать санкции ЕС по Белоруссии

11:41 23.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста "Марш Справедливости" в Минске
Акция протеста Марш Справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госсекретарь Франции по европейским делам при МИД страны Клеман Бон призвал Кипр перестать блокировать санкции ЕС по Белоруссии, связывая их с санкциями против Турции.
Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геолого-разведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.

"Я ясно заявил... своим кипрским коллегам, сказав: "Итак, вам следует разблокировать белорусские санкции, потому что, я думаю, что вы не оказываете себе услугу, создавая эту взаимосвязь", - заявил Бон в интервью газете Politico.

По его словам, Кипр настаивает на этой связи, потому что "сомневается в уровне поддержки со стороны ЕС" в вопросе реагирования на деятельность Турции. Он отметил, что сигнал о поддержке Кипра поможет сойти с этой мертвой точки.
По данным газеты, ряд европейских дипломатов критикуют Париж за поддержку Кипра, поскольку таким образом Франция побуждает Кипр настаивать на связи между этими санкциями. Однако госсекретарь Бон отверг эту идею, заявив, что Франция не подталкивает Кипр к созданию такой взаимосвязи.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Не признаем Лукашенко". Почему ЕС не ввел новые санкции против Минска
821011038
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзФранцияБелоруссияПарижВ мире
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