https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577642319.html

В МИД Франции призвали Кипр не блокировать санкции ЕС по Белоруссии

Госсекретарь Франции по европейским делам при МИД страны Клеман Бон призвал Кипр перестать блокировать санкции ЕС по Белоруссии, связывая их с санкциями против... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:41

2020-09-23T11:41

2020-09-23T11:41

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

франция

белоруссия

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577518563_0:316:3072:2044_1400x0_80_0_0_37aa90931e6b818a4d6414cf9757eedc.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a> по европейским делам при МИД страны Клеман Бон призвал Кипр перестать блокировать санкции ЕС по <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, связывая их с санкциями против <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a>.Ранее главы МИД <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геолого-разведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.По его словам, Кипр настаивает на этой связи, потому что "сомневается в уровне поддержки со стороны ЕС" в вопросе реагирования на деятельность Турции. Он отметил, что сигнал о поддержке Кипра поможет сойти с этой мертвой точки.По данным газеты, ряд европейских дипломатов критикуют Париж за поддержку Кипра, поскольку таким образом Франция побуждает Кипр настаивать на связи между этими санкциями. Однако госсекретарь Бон отверг эту идею, заявив, что Франция не подталкивает Кипр к созданию такой взаимосвязи.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html

2

франция

белоруссия

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, франция, белоруссия, париж, в мире