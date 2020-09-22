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Комитет сената США утвердил кандидатуру на должность посла в Белоруссии
Комитет сената США по международным делам утвердил во вторник кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии, трансляция заседания... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:48
2020-09-22T17:50
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Комитет сената <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по международным делам утвердил во вторник кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, трансляция заседания велась на сайте комитета.США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные.Теперь кандидатуру Фишер должен одобрить полный состав сената, где большинство у однопартийцев выдвинувшего его на этот пост президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> - республиканцев.Фишер работает в бюро госдепартамента по делам <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a>, а ранее была временным поверенным в делах посольства США в России.В середине февраля глава МИД Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение президенту <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a>. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время.В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в урегулировании конфликта на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Республику 1 февраля посетил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и Макеем.После выборов в Белоруссии США выступили с их критикой, заявив, что у президента Александра Лукашенко нет легитимности, и призвав к проведению новых выборов. Кроме того, <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и ЕС находятся в процессе согласования санкций в отношении Минска, которые они рассчитывают объявить на этой неделе.США и еще 16 стран <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> запустили "московский механизм", чтобы создать независимую комиссию экспертов, которая изучит сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая фальсификацию выборов и существенные препятствия свободе выражения и праву на мирные собрания в Белоруссии.Однако Вашингтон не стал отказываться от намерения отправить в Минск посла. Первый замгоссекретаря <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a> заявил, что США нужен представитель в Белоруссии, который будет озвучивать политику Вашингтона и твердо представлять ценности и интересы, которые тот считает важными в отношениях с Белоруссией.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/belorussiya-1577404561.html
https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577459830.html
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белоруссия
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белоруссия, сша, в мире

Комитет сената США утвердил кандидатуру на должность посла в Белоруссии

17:48 22.09.2020 (обновлено: 17:50 22.09.2020)
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Jon Elswick
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Комитет сената США по международным делам утвердил во вторник кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии, трансляция заседания велась на сайте комитета.
США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные.
Теперь кандидатуру Фишер должен одобрить полный состав сената, где большинство у однопартийцев выдвинувшего его на этот пост президента Дональда Трампа - республиканцев.
Фишер работает в бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, а ранее была временным поверенным в делах посольства США в России.
В середине февраля глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение президенту Александру Лукашенко. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 18:22
Лучше не вмешивайтесь. МИД предостерег США от участия в делах Белоруссии
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и Макеем.
После выборов в Белоруссии США выступили с их критикой, заявив, что у президента Александра Лукашенко нет легитимности, и призвав к проведению новых выборов. Кроме того, Вашингтон и ЕС находятся в процессе согласования санкций в отношении Минска, которые они рассчитывают объявить на этой неделе.
США и еще 16 стран ОБСЕ запустили "московский механизм", чтобы создать независимую комиссию экспертов, которая изучит сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая фальсификацию выборов и существенные препятствия свободе выражения и праву на мирные собрания в Белоруссии.
Однако Вашингтон не стал отказываться от намерения отправить в Минск посла. Первый замгоссекретаря Стивен Биган заявил, что США нужен представитель в Белоруссии, который будет озвучивать политику Вашингтона и твердо представлять ценности и интересы, которые тот считает важными в отношениях с Белоруссией.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 18:15Протесты в Белоруссии
Тихановская просила США не нарушать суверенитет Белоруссии
4810015
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