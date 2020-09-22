https://ria.ru/20200922/posol-1577615831.html

Комитет сената США утвердил кандидатуру на должность посла в Белоруссии

Комитет сената США по международным делам утвердил во вторник кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии, трансляция заседания... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:48

2020-09-22T17:48

2020-09-22T17:50

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сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Комитет сената <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по международным делам утвердил во вторник кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, трансляция заседания велась на сайте комитета.США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные.Теперь кандидатуру Фишер должен одобрить полный состав сената, где большинство у однопартийцев выдвинувшего его на этот пост президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> - республиканцев.Фишер работает в бюро госдепартамента по делам <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a>, а ранее была временным поверенным в делах посольства США в России.В середине февраля глава МИД Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение президенту <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a>. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время.В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в урегулировании конфликта на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Республику 1 февраля посетил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и Макеем.После выборов в Белоруссии США выступили с их критикой, заявив, что у президента Александра Лукашенко нет легитимности, и призвав к проведению новых выборов. Кроме того, <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и ЕС находятся в процессе согласования санкций в отношении Минска, которые они рассчитывают объявить на этой неделе.США и еще 16 стран <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> запустили "московский механизм", чтобы создать независимую комиссию экспертов, которая изучит сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая фальсификацию выборов и существенные препятствия свободе выражения и праву на мирные собрания в Белоруссии.Однако Вашингтон не стал отказываться от намерения отправить в Минск посла. Первый замгоссекретаря <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a> заявил, что США нужен представитель в Белоруссии, который будет озвучивать политику Вашингтона и твердо представлять ценности и интересы, которые тот считает важными в отношениях с Белоруссией.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/belorussiya-1577404561.html

https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577459830.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, сша, в мире