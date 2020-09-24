https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577688811.html
ЕС не признал легитимной инаугурацию Лукашенко
Инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:27
2020-09-24T08:27
2020-09-24T11:25
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА Новости</strong>. Инаугурация <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> Жозепа Борреля.В Брюсселе считают, что <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html" target="_blank">вступление</a> Лукашенко в должность президента противоречит воле значительной части населения республики, о чем свидетельствуют массовые демонстрации.Боррель еще раз напомнил, что Евросоюз призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.По данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, став президентом шестой раз подряд. Оппозиция и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, затем от силовых методов отказались.В среду после инаугурации протестные настроения усилились, вышедших на улицы граждан вновь <a href="https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577686414.html" target="_blank">разгоняли</a> водометами и дубинками.
https://ria.ru/20200923/tikhanovskaya-1577662253.html
Olga Mironova
Ну что годик может протянет и либо сам, что вряд ли, либо самого
266
Адам Ваксель
Ну и что. Они его уже давно не признают, но дела ведут и приманивают.
256
242
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире