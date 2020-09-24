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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577688811.html
ЕС не признал легитимной инаугурацию Лукашенко
Инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:27
2020-09-24T11:25
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА Новости</strong>. Инаугурация <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> Жозепа Борреля.В Брюсселе считают, что <a href="https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html" target="_blank">вступление</a> Лукашенко в должность президента противоречит воле значительной части населения республики, о чем свидетельствуют массовые демонстрации.Боррель еще раз напомнил, что Евросоюз призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.По данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, став президентом шестой раз подряд. Оппозиция и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, затем от силовых методов отказались.В среду после инаугурации протестные настроения усилились, вышедших на улицы граждан вновь <a href="https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577686414.html" target="_blank">разгоняли</a> водометами и дубинками.
https://ria.ru/20200923/tikhanovskaya-1577662253.html
Ну что годик может протянет и либо сам, что вряд ли, либо самого
266
Ну и что. Они его уже давно не признают, но дела ведут и приманивают.
256
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

ЕС не признал легитимной инаугурацию Лукашенко

08:27 24.09.2020 (обновлено: 11:25 24.09.2020)
34332
© РИА Новости / БелТАПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
"ЕС вновь подтверждает, что президентские выборы 9 августа в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. ЕС не признает их результаты, которые были сфальсифицированы", — подчеркивается в документе.
В Брюсселе считают, что вступление Лукашенко в должность президента противоречит воле значительной части населения республики, о чем свидетельствуют массовые демонстрации.
Боррель еще раз напомнил, что Евросоюз призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.
По данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, став президентом шестой раз подряд. Оппозиция и Евросоюз не признали итоги голосования, а по Белоруссии прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, затем от силовых методов отказались.
В среду после инаугурации протестные настроения усилились, вышедших на улицы граждан вновь разгоняли водометами и дубинками.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 15:20Протесты в Белоруссии
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"
23311811832686
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну что годик может протянет и либо сам, что вряд ли, либо самого
24 сентября, 08:32
Olga MironovaOlga Mironova
572229194
Ну и что. Они его уже давно не признают, но дела ведут и приманивают.
24 сентября, 08:29
Адам ВаксельАдам Ваксель
214822228
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